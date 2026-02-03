Nghệ sĩ Vân Sơn về Việt Nam đóng phim

Trong poster Đại tiệc trăng máu 8, sự xuất hiện của nghệ sĩ Vân Sơn gây tò mò cho khán giả. Đây chính là diễn viên hài giấu mặt mà nhà sản xuất úp mở thông tin từ trước. Sau khi nhận được lời mời, nam nghệ sĩ quyết định trở về Việt Nam, tái xuất màn ảnh rộng sau nhiều năm vắng bóng. Ở tuổi ngoài 60, Vân Sơn được nhận xét vẫn giữ được phong độ khi lên hình.

Sự trở lại của Vân Sơn

Hình ảnh phong độ của nghệ sĩ Vân Sơn trong phim điện ảnh Đại tiệc trăng máu 8 ẢNH: ĐPCC

Vân Sơn sinh ra trong gia đình giàu truyền thống nghệ thuật sân khấu và điện ảnh. Anh trai ông là nghệ sĩ Nguyễn Dương, chị dâu là nghệ sĩ Thu Tuyết. Ông gọi cố nghệ sĩ Nguyễn Chánh Tín là cậu ruột, là anh họ của đạo diễn - nhà sản xuất Charlie Nguyễn và diễn viên - võ sư Johnny Trí Nguyễn.

Bước vào nghệ thuật từ tuổi 17, Vân Sơn hoạt động ở nhiều lĩnh vực nghệ thuật. Sau này, ông nổi bật ở vai trò nghệ sĩ hài, tên tuổi đi lên vào thập niên 1980 - 1990. Ngoài ra, Vân Sơn còn nổi tiếng với vai trò diễn viên lồng tiếng, đặc biệt cho các phim của Châu Tinh Trì, cũng như tham gia phim Vật đổi sao dời do Charlie Nguyễn đạo diễn.

Đại tiệc trăng máu 8 đánh dấu lần đầu tiên Vân Sơn đóng chính một phim điện ảnh chiếu rạp Việt Nam. Ông kết hợp với dàn diễn viên như Hồng Ánh, Hứa Vĩ Văn, Lê Khánh, Miu Lê, Quốc Khánh, Liên Bỉnh Phát… hứa hẹn mang đến nhiều bất ngờ cho khán giả. “Trước ống kính là một vai diễn, sau ống kính là cả một đại tiệc kỷ niệm”, Vân Sơn chia sẻ trải nghiệm khi về Việt Nam đóng phim.

Ngoài Vân Sơn, phim còn có sự góp mặt của Lê Khánh, Miu Lê, Liên Bỉnh Phát... ẢNH: NVCC

Cùng thời điểm này, nhà sản xuất chính thức hé lộ teaser với những tình tiết kịch tính, mở màn bằng câu nói: “Trăng tròn đẫm máu, tế lễ linh hồn, đội mồ sống dậy”. Từ đây, những thước phim dẫn dắt khán giả bước vào không gian kỳ bí và âm u, nơi các nhân vật chủ chốt lộ diện bằng vẻ khác lạ. NSƯT Đức Khuê và Quỳnh Lý mặt trắng bệch, miệng trào máu, hóa thành quỷ săn lùng con mồi. Trong khi đó, Hồng Ánh, Hứa Vĩ Văn, Lê Khánh, Miu Lê, Quốc Khánh và Liên Bỉnh Phát hoảng sợ tìm chỗ ẩn nấp.

Nửa sau teaser, không khí phim căng thẳng hơn. Liên Bỉnh Phát gây tò mò với lớp hóa trang xanh, còn Lê Khánh, Miu Lê gây choáng với phân cảnh mặt nhuốm đầy máu. Chia sẻ về tác phẩm, đạo diễn cho hay: “Dự án này rất phức tạp. Đây có vẻ là một phim kinh dị, cũng có vẻ là một phim ma, gay cấn, điều tra, trinh thám, lột trần ra những bí ẩn, cũng là một phim tâm lý, tình cảm, gia đình, nhưng cũng đem lại nhiều tiếng cười”.

Đối lập với cả nhóm nhân vật này, nghệ sĩ hài Vân Sơn dường như không có vẻ gì lo sợ. Tay cầm máy quay, ông hô vang: “Tuyệt đối điện ảnh”, kéo theo câu hỏi gây rối não về mối quan hệ giữa Vân Sơn và toàn bộ dàn cast còn lại của bộ phim.