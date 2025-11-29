Vân Dung chia sẻ xúc động về con trai là diễn viên phim giờ vàng

Vân Dung chia sẻ khoảnh khắc rạng rỡ bên con trai ẢNH: FBNV

Nhắc đến con trai, Vân Dung chia sẻ đầy xúc động: “Mỗi bước chân con đi qua đều để lại trong mẹ một dấu ấn không thể phai mờ. Con có thể quên những lần ngã, những giọt nước mắt, hay cả những nụ cười vụng về, nhưng mẹ thì nhớ. Mẹ nhớ để thấy con đã trưởng thành, nhớ để giữ lại trong tim hình ảnh đứa trẻ ngày nào nay đã thành người lớn”.

Nghệ sĩ Vân Dung nhắn nhủ trong chặng hành trình cuộc đời, con trai sẽ phải đối diện với nhiều thử thách, mệt mỏi. Nữ diễn viên mong Long Vũ biết rằng cô luôn dõi theo và “vẫn giữ cho con một khoảng trời bình yên để trở về”. Sao phim 11 tháng 5 ngày bộc bạch thêm: “Dù con có đi xa đến đâu, có trưởng thành đến mức nào thì trong mắt mẹ, con vẫn mãi là đứa trẻ ngày nào, cần được yêu thương, chở che”.

Trong vai trò người mẹ, Vân Dung khẳng định cô không mong con trai phải thành công rực rỡ. Thay vào đó, nữ nghệ sĩ chỉ hy vọng Long Vũ sống hạnh phúc, tử tế. Cô nhắn nhủ thêm: “Luôn nhớ rằng có một nơi gọi là nhà, có một người gọi là mẹ, luôn mở rộng vòng tay đón con trở về”.

Long Vũ hết mình với các thử thách trong chương trình Mái ấm gia đình Việt ẢNH: NSX

Sự nghiệp của con trai Vân Dung

Long Vũ sinh năm 2001, thừa hưởng năng khiếu nghệ thuật từ mẹ. Anh tốt nghiệp Trường đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội, từng tham gia Cuộc chiến không biên giới, Không ngại cưới chỉ cần một lý do… Tuy nhiên, mãi đến khi đảm nhận vai Chải trong Đi giữa trời rực rỡ, tên tuổi của anh mới được đông đảo khán giả biết đến. Anh được khán giả khen ngợi diễn xuất tự nhiên, thừa hưởng nét duyên dáng từ mẹ.

Long Vũ chia sẻ ban đầu anh không định theo nghề. Song do thường xuyên đi xem mẹ biểu diễn nên đến sát ngày, anh quyết định nộp hồ sơ vào trường sân khấu. Thời điểm đó, nghệ sĩ Vân Dung từng chia sẻ với con trai về những thách thức, khó khăn khi làm nghệ thuật. Sau khi cân nhắc, Long Vũ vẫn kiên định với lựa chọn của mình. Anh kể khi ấy, mẹ đã ủng hộ và nhắn nhủ rằng: “Miễn sao con không cảm thấy hối hận với bất cứ quyết định gì, còn lại mẹ luôn ủng hộ và hỗ trợ con hết mình".

Mới đây, Long Vũ gây chú ý khi góp mặt trong chương trình Mái ấm gia đình Việt. Trong vai trò nghệ sĩ khách mời, anh cùng với Diệu Nhi vượt qua các thử thách để mang tiền thưởng về hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn. Sau các vòng thi, bộ đôi mang về phần thưởng 100 triệu đồng cho 3 gia đình. Ngoài ra, con trai nghệ sĩ Vân Dung còn góp tiền để tặng chiếc xe đạp cho một em nhỏ trong show thực tế này.