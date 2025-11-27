Con trai Vân Dung bị nhắc nhở về cách xưng hô trên truyền hình

Tập 162 Mái ấm gia đình Việt với sự dẫn dắt của MC Thành Trung. Trong chương trình, 2 khách mời gồm diễn viên Diệu Nhi và diễn viên Long Vũ (con trai Vân Dung) cùng hợp sức thực hiện các thử thách, mang tiền thưởng về hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn.

Thành Trung nhắc nhở con trai Vân Dung về cách xưng hô trên truyền hình Ảnh: NSX

Lý do Thành Trung đổi cách xưng hô với con trai Vân Dung

Mở đầu chương trình, diễn viên Long Vũ bất ngờ xưng “chú - con” với Thành Trung. Điều này khiến nam MC phải lên tiếng nhắc nhở: "Xưng bằng em thôi, chú cho phép từ bây giờ gọi chú bằng anh”. Chia sẻ với chúng tôi, Thành Trung cho biết vì Long Vũ là con trai của nghệ sĩ Vân Dung - một đồng nghiệp thân thiết nên từ nhỏ anh đã được nam diễn viên gọi là chú. Tuy nhiên, khi Long Vũ trưởng thành và trở thành đồng nghiệp trong nghề, anh muốn con trai Vân Dung gọi mình bằng anh để phù hợp hơn.

Về phía diễn viên Diệu Nhi, cô cho biết bản thân hạnh phúc khi tham gia Mái ấm gia đình Việt, chương trình mang nhiều ý nghĩa nhân văn khi hỗ trợ các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Diệu Nhi bày tỏ mong muốn sẽ cùng Long Vũ hoàn thành tốt các thử thách để mang lại phần thưởng giá trị cho các bé.

Trong tập 162, hoàn cảnh của Lê Thị Nhung khiến nhiều người xót xa. Chưa đầy 100 ngày sau khi ông nội qua đời, cha của cô bé phát hiện mắc ung thư giai đoạn cuối, ra đi vào đúng mùng 1 tết. Hiện Nhung sống cùng bà cố, bà nội, mẹ và em gái trong căn nhà cũ đã xuống cấp. Mẹ của cô bé là chị Trịnh Thị Thủy (sinh năm 1992) trở thành trụ cột duy nhất, một mình gánh vác việc chăm sóc cả nhà. Biến cố tiếp tục ập đến khi em gái của Nhung được chẩn đoán mắc u não và mất thị lực mắt trái. Mỗi tháng, bé phải ra Hà Nội tái khám với chi phí 3-4 triệu đồng.

Các nghệ sĩ nghẹn ngào gửi lời động viên trước hoàn cảnh gia đình em Lê Thị Nhung Ảnh: NSX

Dù chịu nhiều thiệt thòi, Lê Thị Nhung luôn nỗ lực học tập, đạt nhiều thành tích ấn tượng. Mới 14 tuổi, cô bé đã biết chia sẻ gánh nặng với mẹ, chăm sóc bà và em gái. Thời điểm bà bệnh nặng nhập viện, Nhung phải bế em đến lớp, vừa học vừa trông em. Cô bé từng mơ ước trở thành bác sĩ để giúp những gia đình khó khăn như mình. Nhưng hiểu hoàn cảnh, em đành gác lại ước mơ vì sợ mẹ không đủ khả năng lo chi phí. Thay vào đó, Nhung mong muốn theo nghề sư phạm để sớm có thể phụ giúp gia đình.

Hình ảnh người mẹ trẻ một mình gồng gánh, vừa lao động vừa chăm sóc người thân khiến Thành Trung nghẹn lòng. Không giấu được cảm xúc, anh bật khóc và chia sẻ mình cũng có hai con trạc tuổi các bé trong chương trình. Thành Trung kêu gọi mọi người cùng chung tay hỗ trợ những gia đình đang đối diện bệnh tật, bởi “các con còn quá nhỏ để phải chịu những mất mát lớn như vậy”.

Ôm em gái của Nhung trên tay, diễn viên Diệu Nhi cũng bật khóc nức nở. Cô nói: “Đúng là cô bé đã phải cố gắng mạnh mẽ. Khi xem clip về gia đình, tôi thấy Nhung muốn khóc nhưng không khóc được. Mọi biến cố đều cần thời gian để chữa lành, nhưng gia đình Nhung lại không có đủ thời gian thì biến cố mới đã đến”. Nữ diễn viên cảm phục sự chững chạc của Nhung, đồng thời động viên em đừng ôm nỗi buồn một mình mà hãy chia sẻ nhiều hơn với mẹ để vơi bớt áp lực tinh thần.