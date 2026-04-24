Hôn nhân viên mãn hơn 30 năm, NSND Lê Khanh chưa một lần mặc váy cưới

Sau nhiều năm cống hiến cho sân khấu kịch, NSND Lê Khanh đã có sự trở lại đầy ấn tượng với điện ảnh. Nữ nghệ sĩ thừa nhận bản thân luôn cảm thấy áp lực mỗi khi bước vào một dự án mới vì không muốn lặp lại chính mình.

Không chỉ dừng lại ở vai trò diễn viên, NSND Lê Khanh còn dành phần lớn thời gian cho công tác đào tạo tại học viện điện ảnh. Cô coi đây là sự nghiệp thứ hai để truyền lửa cho thế hệ trẻ. "Người nghệ sĩ chính là người làm công việc về văn hóa. Nếu các con muốn bền lâu, các con phải nhận thức được giá trị đẹp nhất của nghề nghệ thuật", Lê Khanh bộc bạch.

NSND Lê Khanh trải lòng về sự nghiệp và cuộc sống gia đình sau hơn 30 năm làm nghề Ảnh: CHỤP MÀN HÌNH

Trong mắt công chúng, NSND Lê Khanh là biểu tượng của sự vẹn toàn, nhưng đằng sau đó là những hy sinh thầm lặng của một gia đình nghệ thuật. Cô tâm sự về cái giá của sự thành công: "Đời sống phải trả giá cho thành công của những người làm nghệ thuật là thời gian đoàn tụ đầy đủ một gia đình càng ngày càng ít". Cô luôn đau đáu một mơ ước chưa thành, đó là một tác phẩm có sự góp mặt của tất cả các thành viên trong gia đình gồm bố (NSND Trần Tiến), mẹ (NSƯT Lê Mai) và ba chị em Lê Vân, Lê Khanh, Lê Vi. Tuy nhiên, khi bố đã đi xa và các chị em mỗi người một nơi, điều đó mãi mãi chỉ còn là mơ ước.

Hiện tại, hạnh phúc lớn nhất của cô là được chăm sóc người mẹ 88 tuổi. Lê Khanh trân trọng từng bữa sáng cùng mẹ, cùng nghe nhạc và trò chuyện, dù trí nhớ của bà đã bắt đầu vơi đi. "Mẹ mỗi năm một tuổi, trí nhớ mỗi ngày một vơi đi, bước chân mỗi ngày một chậm lại. Bất kể có cơ hội nào là cô đưa bà đi, mẹ có con, con có mẹ, đấy là sự đoàn viên", cô xúc động kể lại. Với Lê Khanh, những giá trị gia đình giản dị chính là bảo chứng lớn nhất cho sự bình yên trong tâm hồn người nghệ sĩ.

Lý do NSND Lê Khanh chưa từng mặc váy cưới dù hôn nhân viên mãn

Chi tiết gây bất ngờ nhất trong cuộc trò chuyện chính là việc NSND Lê Khanh chưa từng một lần mặc váy cưới trong đời, dù cô và đạo diễn, NSƯT Phạm Việt Thanh đã gắn bó hơn 30 năm. Đây không phải là một sự thiếu sót vô ý, mà là lựa chọn xuất phát từ quan điểm sống của cô. Chứng kiến những thăng trầm trong đời sống hôn nhân của những người xung quanh từ khi còn nhỏ, cô nảy sinh tâm lý e ngại những nghi thức hình thức.

Với Lê Khanh, một đám cưới không phải bảo chứng cho hạnh phúc, điều quan trọng là người bạn đời đồng hành suốt chặng đường dài Ảnh: FBNV

Lê Khanh thẳng thắn bày tỏ: "Tôi thấy một lễ cưới hoành tráng, tốn kém, đặt bao nhiêu kỳ vọng vào đấy nhưng người ta không biết ngày mai thế nào. Cái lễ ấy không bảo chứng cho một tình yêu bền lâu đến cuối con đường". Thay vì một đám cưới rình rang, cô chọn cách đầu tư vào sự thấu hiểu và sẻ chia hằng ngày. Cô quan niệm: "Sai lầm nhất của đời con người là biến sự lãng mạn trở thành hiện thực. Khi mình còn mơ mộng, mình còn phấn đấu, còn chinh phục, vị tha. Khi thực hiện được rồi, bao nhiêu cái trần trụi bề bộn của đời thường nó làm mất đi sự thi vị".

Dù từng có ý định sẽ tổ chức đám cưới khi các con khôn lớn để các con cùng chứng kiến, nhưng rồi sự ngại ngần và thời gian cứ thế trôi đi. Đến nay, cô hài lòng với cuộc sống không cần đến chiếc váy cưới hay lễ đường rườm rà. Với NSND Lê Khanh, hạnh phúc viên mãn chính là việc tìm được người bạn đời thấu hiểu và ủng hộ niềm đam mê nghệ thuật cháy bỏng của mình.

"Tôi có thể yêu ai đến chết, nhưng nếu người ấy ngăn cản sự nghiệp nghệ thuật thì tôi cũng sẵn sàng hy sinh tình yêu đó", Lê Khanh bày tỏ quan điểm.