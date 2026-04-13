Em gái Trấn Thành lần hiếm hoi diện bikini khoe dáng gợi cảm

Trên trang cá nhân, diễn viên Uyển Ân gây chú ý khi đăng tải loạt ảnh trong chuyến du lịch của mình. Trong đó, khoảnh khắc sao nữ phim Cô dâu hào môn diện bikini khoe vóc dáng thon thả trước biển được cộng đồng mạng quan tâm.

Sắc vóc ở tuổi 27 của Uyển Ân khiến nhiều người xuýt xoa Ảnh: Instagram NV

Trước đó, khi xuất hiện tại các sự kiện giải trí, Uyển Ân theo đuổi phong cách thanh lịch, nữ tính. Trong cuộc sống đời thường, em gái Trấn Thành chuộng những thiết kế năng động, trẻ trung. Đây là lần hiếm hoi nữ diễn viên 9X chia sẻ hình ảnh diện bikini trên mạng xã hội, thu hút khoảng 80.000 lượt thích. Nhiều người dành lời khen ngợi cho sắc vóc của Uyển Ân ở tuổi 27.

Còn nhớ thời điểm mới vào showbiz, Uyển Ân sở hữu ngoại hình tròn trịa. Sau quãng thời gian tích cực rèn luyện cùng ăn uống khoa học, em gái Trấn Thành có sự thay đổi ngoạn mục, giảm hơn 10 kg. Nhờ màn “lột xác” này, nữ diễn viên được nhận xét thăng hạng nhan sắc. Cô tự tin hơn khi cân nhiều phong cách thời trang khác nhau, từ thanh lịch đến gợi cảm.

Đây là lần hiếm hoi Uyển Ân chia sẻ hình ảnh diện bikini gợi cảm trên mạng xã hội Ảnh: FBNV

Ở tuổi 27, Uyển Ân ghi dấu ấn với khán giả qua loạt vai diễn trong Cô dâu hào môn, Chị ngã em nâng, Nhà mình đi thôi… Bên cạnh đó, cuộc sống riêng của nữ diễn viên 9X cũng được mọi người quan tâm.

Thời gian qua, cô vướng tin đồn hẹn hò với đồng nghiệp song chưa lên tiếng xác nhận. Song trong một lần chia sẻ, nữ diễn viên tiết lộ Trấn Thành không cấm cản chuyện tình cảm nhưng khuyên cô cân nhắc nhiều điều. “Tôi rất tỉnh táo, khi thấy một chàng trai có sự không tinh tế, không chín chắn là tôi quay xe liền", người đẹp bày tỏ.

Dàn mỹ nhân Việt khoe dáng với bikini

Thời gian qua, nhiều sao Việt cũng tự thưởng cho mình những chuyến du lịch, chia sẻ hình ảnh diện bikini nóng bỏng trên trang cá nhân. Điển hình là Ninh Dương Lan Ngọc, cô gây ấn tượng khi diện bikini sọc caro, gây ấn tượng bởi body săn chắc. Nhan sắc trẻ trung của nữ diễn viên cũng được cư dân mạng khen ngợi Ảnh: Instagram NV

Body "vạn người mê" của á hậu Cẩm Ly. Thời gian qua, cô được người hâm mộ ủng hộ thử sức ở một đấu trường nhan sắc quốc tế sau thành tích á hậu tại Miss Cosmo Vietnam 2025. Ngoài nhan sắc, Cẩm Ly còn có thành tích học tập ấn tượng Ảnh: Instagram NV

Với chiều cao nổi bật cùng nhan sắc lai ấn tượng, MLee được khen ngợi sexy khi diện bikini. Trước đó, khi đang hoạt động trong lĩnh vực ca hát, cô gây bất ngờ khi thử sức ở một cuộc thi hoa hậu và ghi tên mình vào top 5 chung cuộc Ảnh: FBNV

Người mẫu Tú Hảo thực hiện bộ ảnh bikini khi bước sang tuổi mới. Nhan sắc quyến rũ cùng body nóng bỏng giúp học trò Lan Khuê tự tin khi diện các thiết kế gợi cảm Ảnh: FBNV