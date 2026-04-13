Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí Đời nghệ sĩ

Em gái Trấn Thành lần hiếm hoi diện bikini khoe dáng gợi cảm

13/04/2026 15:19 GMT+7

Nhờ tích cực tập luyện để giảm cân, Uyển Ân sở hữu vóc dáng thon thả. Bộ ảnh diện bikini được em gái Trấn Thành chia sẻ trên mạng xã hội khiến dân mạng xuýt xoa.

Trên trang cá nhân, diễn viên Uyển Ân gây chú ý khi đăng tải loạt ảnh trong chuyến du lịch của mình. Trong đó, khoảnh khắc sao nữ phim Cô dâu hào môn diện bikini khoe vóc dáng thon thả trước biển được cộng đồng mạng quan tâm.

Sắc vóc ở tuổi 27 của Uyển Ân khiến nhiều người xuýt xoa

Ảnh: Instagram NV

Trước đó, khi xuất hiện tại các sự kiện giải trí, Uyển Ân theo đuổi phong cách thanh lịch, nữ tính. Trong cuộc sống đời thường, em gái Trấn Thành chuộng những thiết kế năng động, trẻ trung. Đây là lần hiếm hoi nữ diễn viên 9X chia sẻ hình ảnh diện bikini trên mạng xã hội, thu hút khoảng 80.000 lượt thích. Nhiều người dành lời khen ngợi cho sắc vóc của Uyển Ân ở tuổi 27.

Còn nhớ thời điểm mới vào showbiz, Uyển Ân sở hữu ngoại hình tròn trịa. Sau quãng thời gian tích cực rèn luyện cùng ăn uống khoa học, em gái Trấn Thành có sự thay đổi ngoạn mục, giảm hơn 10 kg. Nhờ màn “lột xác” này, nữ diễn viên được nhận xét thăng hạng nhan sắc. Cô tự tin hơn khi cân nhiều phong cách thời trang khác nhau, từ thanh lịch đến gợi cảm.

Đây là lần hiếm hoi Uyển Ân chia sẻ hình ảnh diện bikini gợi cảm trên mạng xã hội

Ảnh: FBNV

Ở tuổi 27, Uyển Ân ghi dấu ấn với khán giả qua loạt vai diễn trong Cô dâu hào môn, Chị ngã em nâng, Nhà mình đi thôi… Bên cạnh đó, cuộc sống riêng của nữ diễn viên 9X cũng được mọi người quan tâm. 

Thời gian qua, cô vướng tin đồn hẹn hò với đồng nghiệp song chưa lên tiếng xác nhận. Song trong một lần chia sẻ, nữ diễn viên tiết lộ Trấn Thành không cấm cản chuyện tình cảm nhưng khuyên cô cân nhắc nhiều điều. “Tôi rất tỉnh táo, khi thấy một chàng trai có sự không tinh tế, không chín chắn là tôi quay xe liền", người đẹp bày tỏ. 

Dàn mỹ nhân Việt khoe dáng với bikini

Thời gian qua, nhiều sao Việt cũng tự thưởng cho mình những chuyến du lịch, chia sẻ hình ảnh diện bikini nóng bỏng trên trang cá nhân. Điển hình là Ninh Dương Lan Ngọc, cô gây ấn tượng khi diện bikini sọc caro, gây ấn tượng bởi body săn chắc. Nhan sắc trẻ trung của nữ diễn viên cũng được cư dân mạng khen ngợi

Ảnh: Instagram NV

Body "vạn người mê" của á hậu Cẩm Ly. Thời gian qua, cô được người hâm mộ ủng hộ thử sức ở một đấu trường nhan sắc quốc tế sau thành tích á hậu tại Miss Cosmo Vietnam 2025. Ngoài nhan sắc, Cẩm Ly còn có thành tích học tập ấn tượng

Ảnh: Instagram NV

Với chiều cao nổi bật cùng nhan sắc lai ấn tượng, MLee được khen ngợi sexy khi diện bikini. Trước đó, khi đang hoạt động trong lĩnh vực ca hát, cô gây bất ngờ khi thử sức ở một cuộc thi hoa hậu và ghi tên mình vào top 5 chung cuộc

Ảnh: FBNV

Người mẫu Tú Hảo thực hiện bộ ảnh bikini khi bước sang tuổi mới. Nhan sắc quyến rũ cùng body nóng bỏng giúp học trò Lan Khuê tự tin khi diện các thiết kế gợi cảm

Ảnh: FBNV

Nhờ tích cực tập luyện, Sĩ Thanh sở hữu vóc dáng chuẩn dù chiều cao không quá nổi bật. Giọng ca Người ta theo đuổi phong cách gợi cảm, thường xuyên chia sẻ hình ảnh với phong cách táo bạo trên mạng xã hội

Ảnh: FBNV

Tin liên quan

Cuộc sống của em gái Trấn Thành giữa lúc gây xôn xao

Uyển Ân được nhận xét thăng hạng nhan sắc so với thời điểm mới vào showbiz. Cô được nhiều đạo diễn tin tưởng trao vai chính trong các dự án phim điện ảnh.

Khám phá thêm chủ đề

bikini Uyển Ân Lan Ngọc MLEE Cẩm Ly Sĩ Thanh
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận