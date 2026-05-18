Nữ ca sĩ vực dậy sau 3 năm vắng bóng, tiết lộ niềm hạnh phúc tuổi 40

Chia sẻ về cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp, Nguyễn Hải Yến cho biết đó là khi cô giành chiếc cúp á quân tại cuộc thi Tuyệt đỉnh tranh tài. Với nữ ca sĩ, đây là dấu mốc quan trọng sau 3 năm cô tạm nghỉ hát để chu toàn hạnh phúc gia đình và chăm sóc con trai. Dù món kỷ vật cho cột mốc đặc biệt này có phần cồng kềnh, song với giọng ca 8X, nó là đại diện cho một thời điểm đầy biến động và những nỗ lực phi thường.

Nguyễn Hải Yến từng đối diện với nhiều thách thức khi trở lại nghệ thuật sau 3 năm vắng bóng để chăm lo gia đình Ảnh: NSX

"Nó cho Yến thấy được rằng có rất nhiều khó khăn, đắn đo khiến mình có thể bỏ cuộc, nhưng mình đã không nói lời từ chối, không bỏ cuộc và đã có được thành quả", Nguyễn Hải Yến bộc bạch. Qua kỷ vật này, cô muốn gửi gắm thông điệp đến các bạn trẻ: "Nếu bạn nói từ chối hay bỏ cuộc, mọi thành công và đích đến sẽ hoàn toàn không xuất hiện trong cuộc đời bạn".

Quãng thời gian khó khăn của Nguyễn Hải Yến

Chia sẻ về quãng thời gian vắng bóng, Nguyễn Hải Yến thừa nhận mình là người sống thực tế. Khi đó, cô từng lo lắng về việc mất fan, thay đổi sắc vóc và áp lực kinh tế khi có con. Quyết định tạm gác lại sự nghiệp để làm mẹ là lựa chọn đầy hy sinh.

Tuy nhiên, hành trình trở lại không hề trải đầy hoa hồng. Trước khi đạt giải á quân, Nguyễn Hải Yến từng bị loại ngay từ "vòng gửi xe" ở một chương trình khác chỉ sau nửa năm tái xuất. Thay vì tự ti, cô nhận ra bài học đắt giá về sự phù hợp: "Sai là do không phù hợp chứ không phải do mình dở. Mình nên nhận cái dở của mình là chưa tìm được điều phù hợp cho mình ở thời điểm đó". Chính sự tỉnh táo và bình tĩnh này đã giúp Nguyễn Hải Yến tỏa sáng ở cuộc thi kế tiếp.

Nguyễn Hải Yến góp mặt trong chương trình Kỷ niệm thanh xuân, lên sóng trên kênh VTV9 Ảnh: NSX

Trong sự nghiệp âm nhạc, Nguyễn Hải Yến thừa nhận từng có lúc loay hoay chạy theo xu hướng, cố gắng mô phỏng những bản hit của người khác nhưng không thành công. Phải mất đến 10 năm, cô mới thực sự tìm thấy bản ngã của mình khi quay về với những bản tình ca và chất liệu âm nhạc giàu cảm xúc.

Dấu mốc định hình phong cách rõ nét nhất chính là album cover những bản hit Làn sóng xanh. Nguyễn Hải Yến chia sẻ: "Khi mình đi lại về đúng bản ngã, những gì mình thích thì thể hiện ra sẽ có hồn hơn, khán giả cũng dễ đón nhận hơn". Việc làm mới những giá trị cũ không chỉ là sở thích mà còn là tâm huyết của cô trong việc lưu giữ và bảo tồn những kỷ niệm thanh xuân của nhiều thế hệ khán giả qua âm nhạc.

Sau nhiều năm lăn lộn với nghề, Nguyễn Hải Yến hiện nay còn xuất hiện trong vai trò giám khảo tại các cuộc thi âm nhạc. Cô cảm thấy hạnh phúc khi được nhìn thấy những nhân tố trẻ có năng lực tốt và được chia sẻ kinh nghiệm xương máu của mình.

Với Nguyễn Hải Yến, ngồi ghế giám khảo ở tuổi 40 không phải là để "dạy bảo" mà là để kết nối và gợi mở cho đàn em. Cô tin rằng thành công của một nghệ sĩ không chỉ là danh hiệu, mà là khả năng kéo gần khoảng cách với khán giả, giúp họ sống lại những khoảnh khắc thanh xuân đẹp nhất mỗi khi giai điệu vang lên.