Hải Yến Idol tiết lộ cách xử lý khéo léo nếu chồng ngoại tình

Trong tập 48 Chị em gỡ rối, ca sĩ Hải Yến Idol cùng với MC Phương Uyên và chuyên gia tâm lý cùng bàn luận về các mối quan hệ tình cảm của người phụ nữ hiện đại, đặc biệt là những cuộc hẹn hò qua ứng dụng đầy rủi ro.

Trong chương trình, một khán giả tiết lộ chuyện quen biết với bạn trai qua ứng dụng hẹn hò. Khi đó, người yêu chia sẻ đã có một đời vợ, đang trong quá trình ly hôn. Nhưng sau đó, cô phát hiện anh vẫn đang hạnh phúc với tổ ấm nhỏ, trong khi bản thân lại vô tình xen vào mối quan hệ của người khác.

Ca sĩ Hải Yến Idol chia sẻ quan điểm về việc hẹn hò qua ứng dụng Ảnh: NSX

“Nhưng điều khiến mình day dứt là có nên kể hết mọi chuyện cho vợ anh biết hay không. Vì mình tin, nếu anh có thể lừa dối mình một cách dễ dàng thì cũng có thể đang lừa dối chị ấy và cả những người phụ nữ khác ở ngoài kia nữa”, nữ khán giả đặt vấn đề.

Quan điểm của Hải Yến Idol

Trước tình huống này, MC Phương Uyên hỏi Hải Yến Idol quan điểm về các ứng dụng hẹn hò. Nữ ca sĩ chia sẻ: “Yến không đánh giá ứng dụng là thứ mang đến nhiều hay ít cơ hội gặp người tốt. Có rất nhiều cặp quen nhau trên đó và đi đến hôn nhân rất hạnh phúc”. Trong khi đó, chuyên gia tâm lý nhận định: “Ngày nay, việc nhận diện thông tin, tài khoản hay dấu vết trên mạng xã hội thậm chí dễ dàng hơn cả thời làm quen truyền thống. Dù vậy, sự lừa dối vẫn có thể diễn ra ở bất kỳ môi trường nào, và trách nhiệm của người dùng là tỉnh táo, kiểm chứng thông tin khi bắt đầu một quan hệ mới”.

Về câu hỏi “người vợ sẽ phản ứng như thế nào?”, ca sĩ Hải Yến chia sẻ góc nhìn thực tế: “Nếu tôi là người vợ, tôi sẽ giữ bình tĩnh, cảm ơn cô gái kia đã thông báo và tôi tự làm việc lại với chồng để xem phản ứng của chồng. Tuy nhiên, mức độ phản ứng sẽ khác nhau tùy vào bản lĩnh, tính cách và hoàn cảnh hôn nhân của từng người”.

Hải Yến đưa ra gợi ý giúp phái đẹp giải quyết những vướng mắc trong mối quan hệ Ảnh: NSX

Trong câu chuyện khác, người phụ nữ từng một lần đổ vỡ tìm được mối quan hệ mới, sống với nhau như vợ chồng mà không có giấy đăng ký kết hôn. Sau này, cô phát hiện người yêu đã có gia đình, chỉ lợi dụng cô để có tiền trợ cấp cho người thân. “Cả gia đình tôi gần như quay mặt với tôi vì cho rằng tôi quá ngu, nói mà không nghe”, người này cho hay.

Trước tình huống này, ca sĩ Hải Yến nhận định: “Đây là biểu hiện của tình yêu mù quáng. Gia đình có thể dùng lời lẽ nặng nề vì quá thương con, thương cháu. Nhưng sự thật là người phụ nữ đã đặt niềm tin sai chỗ và nuôi hy vọng vào điều gần như không thể xảy ra. Với kiểu đàn ông này, chỉ có “phép cộng, phép nhân”, không hề có “phép trừ”, như cách chị ví von, họ không bỏ ai cả, và càng không bỏ người vợ hợp pháp”.

Khép lại câu chuyện, ca sĩ Hải Yến mượn câu hát “Em vẫn mãi là người đến sau. Yêu anh trong nỗi đau” để bày tỏ quan điểm: “Nhưng khi mà anh ấy từ đầu đã yêu sai rồi thì càng yêu, càng sai và sẽ càng kéo dài”.

Trong khi đó, MC Phương Uyên chia sẻ: “Điều em luôn trăn trở đó là, dù là người đến sau, điều quan trọng nhất không phải là tha thứ cho người đàn ông đó, mà là học cách tha thứ cho chính mình, cho những sai lầm, sự thiếu sót và những điều chưa đủ mạnh mẽ trong quá khứ. Khi bao dung với chính mình, mình mới thật sự đứng dậy, nhẹ lòng và đủ sức bước qua chương mới tốt đẹp, an yên”.