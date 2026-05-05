Ca sĩ bolero hé lộ cuộc sống ở tuổi 29, nói về cám dỗ trong nghề

Mai Diễm My sinh năm 1997, gây ấn tượng bởi nhan sắc xinh đẹp cùng giọng hát ngọt ngào. Bộc lộ năng khiếu nghệ thuật từ bé song đến năm 2021, cô mới bén duyên với nghề, theo đuổi dòng nhạc bolero. Trước đây, cô từng trình làng nhiều MV trên nền tảng YouTube, hút hàng triệu lượt xem. Đến năm 2025, nữ ca sĩ bất ngờ tham gia Người kể chuyện tình, giành quán quân chung cuộc. Đây được xem là cột mốc trong sự nghiệp ca hát của giọng ca 29 tuổi.

Mai Diễm My sau danh hiệu quán quân

Chia sẻ với chúng tôi, Mai Diễm My cho biết sau thành tích quán quân Người kể chuyện tình, cuộc sống cô thay đổi khá nhiều. So với trước đây, nữ ca sĩ ở hiện tại được quan tâm, biết đến nhiều hơn.

Mai Diễm My vẫn trung thành với bolero song không ngại làm mới mình trước khán giả Ảnh: NVCC

Đi kèm với những cơ hội phát triển trong nghề, giọng ca 9X cũng đối diện với không ít áp lực, đặc biệt là việc phải tốt hơn mỗi ngày để xứng đáng với những kỳ vọng của khán giả. Cô nhấn mạnh: “Tôi nghĩ mình không còn được phép làm nghề hời hợt mà phải nghiêm túc, chỉn chu để xứng đáng với sự tin yêu mà mọi người dành cho mình”.

Không chỉ mang lại những cơ hội mới, danh hiệu quán quân cũng giúp cát sê của Mai Diễm My có sự thay đổi. Cô xem đây là sự ghi nhận cho những nỗ lực của mình sau quãng thời gian miệt mài làm nghề. Tuy nhiên, giọng ca 9X khẳng định bản thân không đặt nặng chuyện giá cả mà ưu tiên cho những chương trình phù hợp. Với Mai Diễm My, điều quan trọng là vẫn giữ được tình cảm và sự ủng hộ lâu dài từ phía khán giả.

Khi được hỏi thêm về những áp lực sau danh hiệu, giọng ca 29 tuổi không ngại thừa nhận việc giữ sức hút từ cuộc thi cũng là một thử thách đối với cô. Tuy nhiên thay vì suy nghĩ tiêu cực, Mai Diễm My chọn cách nhìn nhận lạc quan hơn. Cô cố gắng làm tốt khi có cơ hội biểu diễn ở các sân khấu hay trong từng dự án được trình làng. Giọng ca sinh năm 1997 nêu quan điểm: “Khi mình làm nghề đủ chân thành thì tình cảm dành cho mình sẽ tự nhiên ở lại”.

Nhan sắc xinh đẹp của ca sĩ bolero Mai Diễm My Ảnh: FBNV

Thời điểm mới tham gia Người kể chuyện tình, Mai Diễm My không ngại thể hiện nhiều dòng nhạc khác nhau. Càng về sau, nữ ca sĩ càng trở về với sở trường là bolero và các ca khúc mang âm hưởng dân ca.

Nói về việc làm mới mình ở những thể loại khác, cô bày tỏ: “Tôi vẫn giữ bolero và dân ca làm gốc, vì đó là điều đã nuôi dưỡng cảm xúc và con đường âm nhạc của tôi từ đầu. Nhưng bên cạnh đó, tôi cũng muốn làm mới mình từng chút, để khi nghe hay nhìn thấy tôi, mọi người vẫn cảm nhận được sự mới mẻ”.

Hiện tại, Mai Diễm My đang tập trung xây dựng hình ảnh và chuẩn bị các sản phẩm âm nhạc chỉn chu hơn. Cô cũng đang ấp ủ một đêm minishow trong vài tháng tới, như một lời tri ân gửi đến những khán giả đã luôn thương và đồng hành.

Về tâm thế trước những cám dỗ trong nghề, Mai Diễm My cho rằng điều quan trọng nhất là sự tỉnh táo. Cô chia sẻ: “Khi mình biết rõ mình muốn gì và giới hạn của mình ở đâu, mình sẽ không dễ bị cuốn theo những điều không phù hợp. May mắn là tôi luôn có gia đình bên cạnh để nhắc nhở và giữ mình lại”.