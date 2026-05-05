Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí Đời nghệ sĩ

Ca sĩ bolero hé lộ cuộc sống ở tuổi 29, nói về cám dỗ trong nghề

Thạch Anh
Thạch Anh
05/05/2026 19:50 GMT+7

Cuộc sống thay đổi sau danh hiệu quán quân 'Người kể chuyện tình', Mai Diễm My giữ tâm thế vững vàng, tỉnh táo trước những cám dỗ.

Mai Diễm My sinh năm 1997, gây ấn tượng bởi nhan sắc xinh đẹp cùng giọng hát ngọt ngào. Bộc lộ năng khiếu nghệ thuật từ bé song đến năm 2021, cô mới bén duyên với nghề, theo đuổi dòng nhạc bolero. Trước đây, cô từng trình làng nhiều MV trên nền tảng YouTube, hút hàng triệu lượt xem. Đến năm 2025, nữ ca sĩ bất ngờ tham gia Người kể chuyện tình, giành quán quân chung cuộc. Đây được xem là cột mốc trong sự nghiệp ca hát của giọng ca 29 tuổi.

Mai Diễm My sau danh hiệu quán quân

Chia sẻ với chúng tôi, Mai Diễm My cho biết sau thành tích quán quân Người kể chuyện tình, cuộc sống cô thay đổi khá nhiều. So với trước đây, nữ ca sĩ ở hiện tại được quan tâm, biết đến nhiều hơn.

Ca sĩ bolero hé lộ cuộc sống ở tuổi 29, nói về cám dỗ trong nghề - Ảnh 1.

Mai Diễm My vẫn trung thành với bolero song không ngại làm mới mình trước khán giả

Ảnh: NVCC

Đi kèm với những cơ hội phát triển trong nghề, giọng ca 9X cũng đối diện với không ít áp lực, đặc biệt là việc phải tốt hơn mỗi ngày để xứng đáng với những kỳ vọng của khán giả. Cô nhấn mạnh: “Tôi nghĩ mình không còn được phép làm nghề hời hợt mà phải nghiêm túc, chỉn chu để xứng đáng với sự tin yêu mà mọi người dành cho mình”.

Không chỉ mang lại những cơ hội mới, danh hiệu quán quân cũng giúp cát sê của Mai Diễm My có sự thay đổi. Cô xem đây là sự ghi nhận cho những nỗ lực của mình sau quãng thời gian miệt mài làm nghề. Tuy nhiên, giọng ca 9X khẳng định bản thân không đặt nặng chuyện giá cả mà ưu tiên cho những chương trình phù hợp. Với Mai Diễm My, điều quan trọng là vẫn giữ được tình cảm và sự ủng hộ lâu dài từ phía khán giả.

Khi được hỏi thêm về những áp lực sau danh hiệu, giọng ca 29 tuổi không ngại thừa nhận việc giữ sức hút từ cuộc thi cũng là một thử thách đối với cô. Tuy nhiên thay vì suy nghĩ tiêu cực, Mai Diễm My chọn cách nhìn nhận lạc quan hơn. Cô cố gắng làm tốt khi có cơ hội biểu diễn ở các sân khấu hay trong từng dự án được trình làng. Giọng ca sinh năm 1997 nêu quan điểm: “Khi mình làm nghề đủ chân thành thì tình cảm dành cho mình sẽ tự nhiên ở lại”.

Ca sĩ bolero hé lộ cuộc sống ở tuổi 29, nói về cám dỗ trong nghề - Ảnh 2.

Nhan sắc xinh đẹp của ca sĩ bolero Mai Diễm My

Ảnh: FBNV

Thời điểm mới tham gia Người kể chuyện tình, Mai Diễm My không ngại thể hiện nhiều dòng nhạc khác nhau. Càng về sau, nữ ca sĩ càng trở về với sở trường là bolero và các ca khúc mang âm hưởng dân ca.

Nói về việc làm mới mình ở những thể loại khác, cô bày tỏ: “Tôi vẫn giữ bolero và dân ca làm gốc, vì đó là điều đã nuôi dưỡng cảm xúc và con đường âm nhạc của tôi từ đầu. Nhưng bên cạnh đó, tôi cũng muốn làm mới mình từng chút, để khi nghe hay nhìn thấy tôi, mọi người vẫn cảm nhận được sự mới mẻ”.

Hiện tại, Mai Diễm My đang tập trung xây dựng hình ảnh và chuẩn bị các sản phẩm âm nhạc chỉn chu hơn. Cô cũng đang ấp ủ một đêm minishow trong vài tháng tới, như một lời tri ân gửi đến những khán giả đã luôn thương và đồng hành.

Về tâm thế trước những cám dỗ trong nghề, Mai Diễm My cho rằng điều quan trọng nhất là sự tỉnh táo. Cô chia sẻ: “Khi mình biết rõ mình muốn gì và giới hạn của mình ở đâu, mình sẽ không dễ bị cuốn theo những điều không phù hợp. May mắn là tôi luôn có gia đình bên cạnh để nhắc nhở và giữ mình lại”.

Tin liên quan

Nữ ca sĩ gây sốt khi hát bolero: Cha tôi làm bảo vệ, mẹ làm công nhân

Nữ ca sĩ gây sốt khi hát bolero: Cha tôi làm bảo vệ, mẹ làm công nhân

Hành trình theo đuổi đam mê ca hát của Trân Oanh đối diện với không ít thử thách, khi cô từng vấp phải sự phản đối của gia đình vì gác lại công việc văn phòng.

Khám phá thêm chủ đề

Mai Diễm My Ca sĩ Mai Diễm My bolero Người kể chuyện tình
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận