Nữ ca sĩ gây sốt khi hát bolero: Cha tôi làm bảo vệ, mẹ làm công nhân

Trước khi trở thành ca sĩ chuyên nghiệp, Trân Oanh từng tốt nghiệp đại học ngành kinh tế và có khoảng 4 - 5 năm làm việc văn phòng. Cuộc sống khi đó được xem là ổn định, nhưng bước ngoặt đến vào giai đoạn hậu Covid-19, khi công việc gặp biến động. Điều này khiến cô trăn trở: “Lúc đó mình mới thấy làm công việc văn phòng cũng không ổn định. Vậy tại sao mình không chọn con đường mình thích?”.

Hành trình theo nghệ thuật của Trân Oanh

Trân Oanh và Trần Thủy Tiên vỡ òa khi giành quán quân Tỏa sáng sao đôi Ảnh: NVCC

Sinh ra trong một gia đình nghèo khó, cha làm bảo vệ, mẹ làm công nhân, những ngày đầu theo đuổi nghệ thuật của Trân Oanh không hề dễ dàng. Cô từng tự lái xe hàng chục cây số từ quê lên TP.HCM để tham gia casting, rồi bị loại ngay từ vòng đầu tiên. Trải nghiệm đó không làm nữ ca sĩ chùn bước, mà trở thành động lực để quay lại mạnh mẽ hơn.

“Ngồi từ sáng tới chiều mới được vào hát, rồi bị loại. Nhưng hai năm sau mình quyết tâm quay lại và đạt được giải thưởng cao quý”, nữ ca sĩ nhớ lại.

Chỉ trong khoảng 3 năm nghiêm túc theo đuổi âm nhạc, Trân Oanh liên tiếp đạt được những thành tích đáng chú ý, trong đó có quán quân Hãy nghe tôi hát 2025 và Tỏa sáng sao đôi 2026. Trước khi đăng quang, Trân Oanh cùng Trần Thủy Tiên được đánh giá là một trong những cặp đôi nổi bật của chương trình. Cả hai liên tục dẫn đầu điểm số qua nhiều vòng thi, nhận về loạt lời khen từ ban giám khảo.

Trân Oanh không ngại thử sức ở nhiều dòng nhạc khác nhau dù được yêu mến khi hát bolero Ảnh: NSX

Không chỉ gây ấn tượng bởi kỹ thuật thanh nhạc, Trân Oanh còn thể hiện sự linh hoạt khi thử sức ở nhiều thể loại âm nhạc. Nếu ở cuộc thi trước, nữ ca sĩ ghi dấu với dòng nhạc xưa, thì tại Tỏa sáng sao đôi, Trân Oanh chủ động làm mới mình với nhạc trẻ.

“Ở cuộc thi trước, khán giả chủ yếu thấy mình trong dòng nhạc xưa, nhưng bản thân mình vẫn chưa thấy ‘đã’. Mình muốn xuất hiện với cả nhạc trẻ nữa, vì đó đều là những mảng màu trong cá tính âm nhạc của mình”, Trân Oanh chia sẻ.

Chính sự đa dạng này trở thành lợi thế, giúp nữ ca sĩ chinh phục nhiều đối tượng khán giả. Tuy nhiên, đó cũng là bài toán không dễ khi đứng trước việc định hình phong cách lâu dài. “Bolero cũng là mình, mà nhạc trẻ cũng là mình. Cái nào cũng là mình hết”, Trân Oanh thẳng thắn thừa nhận vẫn đang trên hành trình tìm kiếm bản sắc rõ nét nhất.

Nữ ca sĩ đặt nguyên tắc giữ vững lòng tự trọng nghề nghiệp trong mọi hoàn cảnh Ảnh: NSX

Đằng sau những thành công hiện tại là một hành trình dài vượt qua định kiến và sự hoài nghi, kể cả từ gia đình. Những ngày đầu theo đuổi nghệ thuật, Trân Oanh không nhận được sự ủng hộ. Tuy nhiên, bằng sự kiên trì và nỗ lực, nữ ca sĩ dần chứng minh lựa chọn của mình là đúng đắn. Hiện tại, gia đình đã hoàn toàn ủng hộ con đường mà Trân Oanh theo đuổi. Đây không chỉ là nguồn động lực tinh thần, mà còn là điểm tựa để nữ ca sĩ tiếp tục bước đi vững vàng hơn trong sự nghiệp.

Song song với việc phát triển chuyên môn, Trân Oanh luôn giữ cho mình những nguyên tắc rõ ràng khi làm nghề. “Nguyên tắc của mình là làm nghề và kiếm tiền chân chính. Quan trọng nhất là phải luôn trau dồi chuyên môn và giữ vững lòng tự trọng nghề nghiệp trong mọi hoàn cảnh”, nữ ca sĩ chia sẻ.

Sau danh hiệu quán quân, Trân Oanh cho biết sẽ tiếp tục đầu tư cho các dự án cá nhân, đồng thời không loại trừ khả năng tiếp tục kết hợp cùng Trần Thủy Tiên trong những sản phẩm chung. Nữ ca sĩ cũng đang ấp ủ kế hoạch ra mắt sản phẩm âm nhạc riêng trong thời gian tới, như một bước đi tiếp theo sau các sân chơi truyền hình.