Ca sĩ bolero là học trò Ngọc Sơn, tiết lộ cột mốc giúp 'đổi đời'

Một trong những cột mốc khó quên trong sự nghiệp của Ngô Thái Ngân chính là khi giành danh hiệu quán quân Hãy nghe tôi hát 2023. Trước khi có được “quả ngọt” này, giọng ca 9X từng trải qua hành trình theo đuổi nghề đầy gian nan. Học trò Ngọc Sơn bộc bạch: "Trước đó, tôi đi thi rất trầy trật, gặp nhiều sự cố đến mức từng có ý định sẽ không bao giờ đi thi nữa".

Sau thời gian im hơi lặng tiếng để chiêm nghiệm, cô nhận được lời mời tham gia Hãy nghe tôi hát. Chính tại thời điểm định mệnh này, những nỗ lực không ngừng nghỉ đã được đền đáp xứng đáng, giúp cô tỏa sáng với dòng nhạc sở trường là bolero và dân ca. Với Ngô Thái Ngân, cuộc thi không chỉ mở ra nhiều cơ hội mà còn tiếp thêm cho nữ ca sĩ nguồn động lực để tiếp tục theo đuổi đam mê.

Hình ảnh Ngô Thái Ngân trong chương trình Kỷ niệm thanh xuân lên sóng trên VTV9 Ảnh: NSX

Bước chuyển mình của học trò Ngọc Sơn

Khi nhắc đến sự nghiệp, Ngô Thái Ngân bồi hồi nhớ về quãng thời gian đầu, khi cô vấp phải sự phản đối của người thân. Mồ côi cha từ năm 10 tuổi, học trò Ngọc Sơn là niềm hy vọng duy nhất của mẹ. Vì thương con gái phải lăn lộn, vất vả nơi đất khách quê người, bà từng kịch liệt phản đối việc nữ ca sĩ lên TP.HCM lập nghiệp.

Nữ ca sĩ lần đầu tiết lộ: "Mẹ từng lên tận nơi bắt tôi về nhà. Sau những lần như thế, có một lần tôi đã quyết định trốn nhà đi để theo đuổi đam mê đến cùng". Sự kiên trì và niềm tin vào âm nhạc của Ngô Thái Ngân đã thuyết phục được mẹ. Chỉ đến khi nữ ca sĩ đạt được những thành tựu đầu tiên trong nghề, đấng sinh thành mới hoàn toàn tin tưởng và trở thành hậu phương vững chắc nhất cho giọng ca 32 tuổi.

Sinh ra trong gia đình có ba mẹ đều là nghệ sĩ cải lương, Ngô Thái Ngân sớm được đắm mình trong những giai điệu cổ truyền. Tuy nhiên, cô chia sẻ một điều khá bất ngờ: "Ba mẹ chưa bao giờ dạy tôi bất cứ điều gì. Tất cả là do tôi tự nghe, tự học theo các cô chú anh chị và ba mẹ hát".

Ngô Thái Ngân sinh năm 1994, là học trò của ca sĩ Ngọc Sơn Ảnh: FBNV

Dù ban đầu định hướng theo nghiệp cải lương giống gia đình, nhưng cơ duyên đã đưa cô rẽ hướng sang âm nhạc. Chính nền tảng từ những câu hò, điệu lý đã tạo nên một Ngô Thái Ngân có chất giọng ngọt ngào, giúp cô chinh phục khán giả qua những ca khúc như Màu hoa bí, Hai lối mộng hay Bài ca đất Phương Nam...

Sau danh hiệu quán quân, cuộc đời Ngô Thái Ngân bước sang một trang mới với lịch diễn dày đặc. Song cô nhận được nhiều thắc mắc từ khán giả về việc tại sao gần đây ít ra mắt các sản phẩm hơn trước. Nữ ca sĩ cười chia sẻ: "Trước khi đoạt giải, tôi rất siêng ra sản phẩm. Nhưng sau khi có cúp, vì công việc quá bận rộn và chạy show liên tục nên thời gian dành cho việc quay MV bị hạn chế". Tuy nhiên, để tri ân người hâm mộ, Ngô Thái Ngân tiết lộ cô đang giảm bớt công việc để tập trung vào các dự án âm nhạc mới, dự kiến sẽ trình làng vào cuối năm nay.

Dù được biết đến ở dòng nhạc bolero, nhưng hiện nay, để phù hợp với không khí tại các sự kiện, Ngô Thái Ngân thường xuyên thể hiện các ca khúc nhạc trẻ sôi động. Tuy nhiên, trong thâm tâm, cô vẫn luôn dành một vị trí đặc biệt cho dòng nhạc trữ tình. Chia sẻ về dự định tương lai, Ngô Thái Ngân cho biết cô đang ấp ủ một album đặc biệt về mẹ. Đây không chỉ là món quà dành tặng cho đấng sinh thành mà còn là lời tri ân gửi đến tất cả những người mẹ trên thế giới.