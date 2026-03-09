Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí Đời nghệ sĩ

Nhan sắc con gái danh ca Châu Thanh được ‘đẩy thuyền’ với NSƯT Võ Minh Lâm

Thạch Anh
Thạch Anh
09/03/2026 20:41 GMT+7

Tương tác thân thiết trên mạng xã hội, Châu Ngọc Tiên - con gái danh ca Châu Thanh được nhiều cư dân mạng ghép đôi với nghệ sĩ cải lương Võ Minh Lâm.

Thời gian qua, những khoảnh khắc thân thiết của Võ Minh Lâm và một giọng ca trẻ được nhiều người quan tâm. Cư dân mạng nhận ra cô gái xuất hiện trong clip là Châu Ngọc Tiên - con gái danh ca Châu Thanh.

Trong một số đoạn video được lan truyền, cả hai xuất hiện với những màn đối đáp hài hước, cùng tham gia các nội dung bắt trend. Không khí thoải mái trong các video khiến nhiều người xem cho rằng tương tác giữa hai nghệ sĩ thân thiết và tự nhiên. Song cũng chính vì vậy nên không ít cư dân mạng hoài nghi về mối quan hệ của cả hai. Chưa kể, một số khác còn tích cực đẩy thuyền, khen ngợi độ đẹp đôi của "hot boy cải lương" và Châu Ngọc Tiên.

Nhan sắc cô gái được 'đẩy thuyền' với Võ Minh Lâm

- Ảnh 1.

Châu Ngọc Tiên sinh năm 1996, gây ấn tượng bởi vẻ ngoài xinh đẹp. Cô là con gái của danh ca Châu Thanh và soạn giả Ngọc Huyền Châu. Xuất thân trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, từ nhỏ Châu Ngọc Tiên đã tiếp xúc với âm nhạc. Tuy nhiên thời gian đầu, cô không được người thân ủng hộ theo nghề

Ảnh: FBNV

- Ảnh 2.

Năm 17 tuổi, Châu Ngọc Tiên lấy hết can đảm dùng toàn bộ số tiền dành dụm được âm thầm thực hiện MV đầu tiên. Thời gian sau, nghệ sĩ Châu Thanh cũng dần chấp nhận, ủng hộ con gái theo đuổi con đường ca hát chuyên nghiệp. Một trong những cột mốc trong sự nghiệp của Châu Ngọc Tiên là khi tham gia Sao nối ngôi 2017. Cô nói chính sự động viên của gia đình giúp bản thân trưởng thành hơn trong nghề

Ảnh: FBNV

- Ảnh 3.

Tuy nhiên, thay vì nối nghiệp cải lương của cha, Châu Ngọc Tiên lựa chọn theo đuổi dòng nhạc trẻ và xây dựng hình ảnh trẻ trung, năng động. Thời gian gần đây, cô tích cực cho ra mắt các dự án âm nhạc như Mối duyên quê, Gió đưa gió đẩy… Cô nhận được nhiều lời mời biểu diễn trong các chương trình, gây ấn tượng khi biến hóa hình ảnh trước khán giả

Ảnh: FBNV

- Ảnh 4.

Việc thân thiết với NSƯT Võ Minh Lâm khiến cái tên Châu Ngọc Tiên được nhiều người quan tâm. Trước đó, giọng ca 9X từng kết hợp với nam nghệ sĩ cải lương trong một số sản phẩm âm nhạc như Hào hoa, Rời, Mưa của trời mây… Gần đây nhất, cả hai trình làng MV Mùa xuân cưới em, phát hành vào đúng dịp Valentine

Ảnh: FBNV

- Ảnh 5.

Bên dưới các sản phẩm hay clip hậu trường được chia sẻ trên mạng xã hội, cư dân mạng dành lời khen ngợi cho sự kết hợp ăn ý của cả hai. Bên cạnh đó, nhiều người còn “đẩy thuyền”, mong con gái danh ca Châu Thanh và NSƯT Võ Minh Lâm thành đôi. Một tài khoản bình luận: “Mong chờ ngày anh Lâm, chị Tiên lên tiếng xác nhận công khai ghê”, “Họ đang đứng trên thuyền rồi, giờ tụi mình đẩy thuyền nữa là họ cưới đó”, người xem khác chia sẻ

Ảnh: FBNV

Nhan sắc con gái danh ca Châu Thanh được ‘đẩy thuyền’ với NSƯT Võ Minh Lâm - Ảnh 6.

Ngoài ra, một số hình ảnh đời thường của hai nghệ sĩ gần đây cũng được chú ý. Trong đó có những khoảnh khắc cho thấy NSƯT Võ Minh Lâm xuất hiện trong một bữa ăn thân mật cùng gia đình Châu Ngọc Tiên. Không khí buổi gặp gỡ được nhận xét khá gần gũi, khiến nhiều người càng thêm tò mò về mối quan hệ giữa hai nghệ sĩ

Ảnh: FBNV

Nhan sắc con gái danh ca Châu Thanh được ‘đẩy thuyền’ với NSƯT Võ Minh Lâm - Ảnh 7.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, cả hai vẫn chưa có chia sẻ cụ thể. Song sự quan tâm của khán giả dành cho Châu Ngọc Tiên và Võ Minh Lâm vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Nhiều người cũng bày tỏ mong đợi trong thời gian tới, cả hai sẽ tiếp tục đồng hành trong các sản phẩm nghệ thuật mới

Ảnh: FBNV

Tin liên quan

Nghệ sĩ Châu Thanh tiết lộ hôn nhân khi tái hợp với vợ sau 10 năm

Nghệ sĩ Châu Thanh tiết lộ hôn nhân khi tái hợp với vợ sau 10 năm

Nghệ sĩ Châu Thanh có tổ ấm viên mãn bên vợ là nghệ sĩ Ngọc Huyền Châu. Cả hai từng trải qua 10 năm 'đường ai nấy đi' nhưng sau đó hàn gắn và đồng hành đến hiện tại.

Khám phá thêm chủ đề

Võ Minh Lâm Châu Ngọc Tiên cải lương Châu Thanh ĐẨY THUYỀN
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận