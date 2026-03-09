Nhan sắc con gái danh ca Châu Thanh được ‘đẩy thuyền’ với NSƯT Võ Minh Lâm

Tương tác thân thiết trên mạng xã hội, Châu Ngọc Tiên - con gái danh ca Châu Thanh được nhiều cư dân mạng ghép đôi với nghệ sĩ cải lương Võ Minh Lâm.
Thời gian qua, những khoảnh khắc thân thiết của Võ Minh Lâm và một giọng ca trẻ được nhiều người quan tâm. Cư dân mạng nhận ra cô gái xuất hiện trong clip là Châu Ngọc Tiên - con gái danh ca Châu Thanh.
Trong một số đoạn video được lan truyền, cả hai xuất hiện với những màn đối đáp hài hước, cùng tham gia các nội dung bắt trend. Không khí thoải mái trong các video khiến nhiều người xem cho rằng tương tác giữa hai nghệ sĩ thân thiết và tự nhiên. Song cũng chính vì vậy nên không ít cư dân mạng hoài nghi về mối quan hệ của cả hai. Chưa kể, một số khác còn tích cực đẩy thuyền, khen ngợi độ đẹp đôi của "hot boy cải lương" và Châu Ngọc Tiên.
