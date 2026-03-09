Nhan sắc con gái danh ca Châu Thanh được ‘đẩy thuyền’ với NSƯT Võ Minh Lâm

Thời gian qua, những khoảnh khắc thân thiết của Võ Minh Lâm và một giọng ca trẻ được nhiều người quan tâm. Cư dân mạng nhận ra cô gái xuất hiện trong clip là Châu Ngọc Tiên - con gái danh ca Châu Thanh.

Trong một số đoạn video được lan truyền, cả hai xuất hiện với những màn đối đáp hài hước, cùng tham gia các nội dung bắt trend. Không khí thoải mái trong các video khiến nhiều người xem cho rằng tương tác giữa hai nghệ sĩ thân thiết và tự nhiên. Song cũng chính vì vậy nên không ít cư dân mạng hoài nghi về mối quan hệ của cả hai. Chưa kể, một số khác còn tích cực đẩy thuyền, khen ngợi độ đẹp đôi của "hot boy cải lương" và Châu Ngọc Tiên.

Nhan sắc cô gái được 'đẩy thuyền' với Võ Minh Lâm

Châu Ngọc Tiên sinh năm 1996, gây ấn tượng bởi vẻ ngoài xinh đẹp. Cô là con gái của danh ca Châu Thanh và soạn giả Ngọc Huyền Châu. Xuất thân trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, từ nhỏ Châu Ngọc Tiên đã tiếp xúc với âm nhạc. Tuy nhiên thời gian đầu, cô không được người thân ủng hộ theo nghề Ảnh: FBNV

Năm 17 tuổi, Châu Ngọc Tiên lấy hết can đảm dùng toàn bộ số tiền dành dụm được âm thầm thực hiện MV đầu tiên. Thời gian sau, nghệ sĩ Châu Thanh cũng dần chấp nhận, ủng hộ con gái theo đuổi con đường ca hát chuyên nghiệp. Một trong những cột mốc trong sự nghiệp của Châu Ngọc Tiên là khi tham gia Sao nối ngôi 2017. Cô nói chính sự động viên của gia đình giúp bản thân trưởng thành hơn trong nghề Ảnh: FBNV

Tuy nhiên, thay vì nối nghiệp cải lương của cha, Châu Ngọc Tiên lựa chọn theo đuổi dòng nhạc trẻ và xây dựng hình ảnh trẻ trung, năng động. Thời gian gần đây, cô tích cực cho ra mắt các dự án âm nhạc như Mối duyên quê, Gió đưa gió đẩy… Cô nhận được nhiều lời mời biểu diễn trong các chương trình, gây ấn tượng khi biến hóa hình ảnh trước khán giả Ảnh: FBNV

Việc thân thiết với NSƯT Võ Minh Lâm khiến cái tên Châu Ngọc Tiên được nhiều người quan tâm. Trước đó, giọng ca 9X từng kết hợp với nam nghệ sĩ cải lương trong một số sản phẩm âm nhạc như Hào hoa, Rời, Mưa của trời mây… Gần đây nhất, cả hai trình làng MV Mùa xuân cưới em, phát hành vào đúng dịp Valentine Ảnh: FBNV

Bên dưới các sản phẩm hay clip hậu trường được chia sẻ trên mạng xã hội, cư dân mạng dành lời khen ngợi cho sự kết hợp ăn ý của cả hai. Bên cạnh đó, nhiều người còn “đẩy thuyền”, mong con gái danh ca Châu Thanh và NSƯT Võ Minh Lâm thành đôi. Một tài khoản bình luận: “Mong chờ ngày anh Lâm, chị Tiên lên tiếng xác nhận công khai ghê”, “Họ đang đứng trên thuyền rồi, giờ tụi mình đẩy thuyền nữa là họ cưới đó”, người xem khác chia sẻ Ảnh: FBNV

Ngoài ra, một số hình ảnh đời thường của hai nghệ sĩ gần đây cũng được chú ý. Trong đó có những khoảnh khắc cho thấy NSƯT Võ Minh Lâm xuất hiện trong một bữa ăn thân mật cùng gia đình Châu Ngọc Tiên. Không khí buổi gặp gỡ được nhận xét khá gần gũi, khiến nhiều người càng thêm tò mò về mối quan hệ giữa hai nghệ sĩ Ảnh: FBNV