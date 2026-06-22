Đại Nghĩa xuất hiện khác lạ cạnh dàn 'Anh trai vượt ngàn chông gai 2026'

34 "anh tài" của Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 tại sự kiện ra mắt Ảnh: NSX

Chiều 22.6, nhà sản xuất Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 chính thức công bố sự trở lại của chương trình. Mọi sự chú ý đổ dồn vào màn xuất hiện của 34 tên tuổi sẽ tranh tài ở mùa 2. Đây là lần đầu tiên dàn "anh tài" của khóa 2026 cùng xuất hiện công khai kể từ khi xác nhận tham gia cuộc đua năm nay. Tại sự kiện, Đại Nghĩa gây chú ý với diện mạo cá tính, khác lạ cạnh 33 "anh tài". Nam nghệ sĩ chọn áo khoác da đỏ nổi bật phối cùng trang phục đen, kết hợp với mái tóc vàng bạch kim tạo nên vẻ ngoài bụi bặm và phá cách.

Xuất hiện trên thảm đỏ, Đại Nghĩa (phải) gây chú ý với vẻ ngoài khác lạ Ảnh: NSX

Là "anh cả" của chương trình năm nay, Đại Nghĩa chia sẻ anh không có nhu cầu hơn thua, tranh đấu với những đồng nghiệp, những người anh em của mình. "Tôi luôn giữ cho mình tâm thế tận hưởng và chơi hết mình với các anh em. Nếu đạt điểm cao, đương nhiên tôi rất vui nhưng nếu điểm không cao tôi cũng không lấy đó làm buồn mà xem đó là động lực để mình cố gắng hơn cho phần trình diễn sau đó", nam diễn viên chia sẻ.

Đại Nghĩa cũng chia sẻ bản thân đã có thời gian rèn luyện thể lực trước khi tham gia chương trình, cùng với việc vốn đã quen với nhịp độ làm việc dày đặc nên không gặp nhiều khó khăn khi vừa phải đi diễn, vừa đáp ứng lịch quay cường độ cao của Anh trai vượt ngàn chông gai 2026. "Anh tài" U.50 chia sẻ bản thân không có gì áp lực khi tham gia hành trình này vì đã làm việc trong ngành nhiều năm, có kỹ năng ca hát, nhảy múa, trình diễn nhất định. Nghệ sĩ chia sẻ khi tham gia hành trình "vượt ngàn chông gai", bản thân phải nâng mọi thứ lên tầm cao mới, rèn luyện kỹ năng hát, nhảy… để chỉn chu, chuyên nghiệp hơn.

Dàn 'anh tài' khoe ngoại hình nổi bật tại sự kiện

Sau khi để lại dấu ấn với nhiều màn biến hóa tại Anh trai vượt ngàn chông gai mùa 1, BB Trần (phải) tiếp tục gây chú ý khi trở lại "đường đua" ở mùa 2. Bên cạnh đó, Hồ Đông Quan là một trong những “anh tài” trẻ nhất trong chương trình. Mỹ nam bước ra từ chương trình Tân binh toàn năng chia sẻ bản thân có một “tinh thần thép” và độ “lì”, không lo sợ bất kỳ thử thách nào trong chương trình. “Đối với tôi, mỗi ngày được thức dậy cùng các anh, được sinh hoạt cùng các anh đều có thêm một bài học để trau dồi, hoàn thiện bản thân rất nhiều”, tân binh 9X chia sẻ Ảnh: NSX

Đông Hùng xuất hiện lịch lãm trên thảm đỏ ra mắt Anh trai vượt ngàn chông gai 2026. Trong 34 “anh tài” được công bố, nam ca sĩ được chú ý nhờ giọng hát nội lực. Thời gian qua, anh góp mặt trong nhiều sự kiện lớn, trong đó màn trình diễn Viết tiếp câu chuyện hòa bình cùng Võ Hạ Trâm tại đại lễ A50 được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội Ảnh: NSX

Xuất hiện trên thảm đỏ, Trịnh Thăng Bình và Thái Lê Minh Hiếu gây chú ý với hai phong cách đối lập. Trịnh Thăng Bình chọn vest trắng lịch lãm, phối kính râm thời trang, tôn vẻ ngoài điển trai. Trong khi đó, “tân binh” Thái Lê Minh Hiếu lại chọn áo khoác da đen dáng dài, tạo hình ma mị, phá cách Ảnh: NSX

Xuất hiện tại họp báo ra mắt, bộ ba Thuận Nguyễn, Phùng Minh Cương và Cheng gây chú ý khi cùng chọn trang phục tông đen Ảnh: NSX

Từ trái qua: Hoàng Rob, Hoàng Dũng, Neko Lê, Đinh Mạnh Ninh, Thái VG, Tùng Mint, MC Trần Ngọc Ảnh: NSX

Từ trái qua: Hà An Huy, Osad, Will, Jun Phạm, Mew Amazing Ảnh: NSX

Từ trái qua: 14 Casper, It's Charles., Nguyễn Văn Chung, Huỳnh Lập, Thanh Duy

Ảnh: NSX

Từ trái qua: Duy Khánh, K.O, Toki Thành Thỏ Ảnh: NSX

Anh trai vượt ngàn chông gai mùa 2 quy tụ 34 "anh tài" từ nhiều độ tuổi, lĩnh vực nghệ thuật khác nhau: Đại Nghĩa, Dũng DT, Nguyễn Văn Chung, Thái VG, Tùng Mint, Thanh Duy, Thỏ (Da LAB), Trịnh Thăng Bình, Hoàng Tôn, Thơm (Da LAB), Jun Phạm, Đinh Mạnh Ninh, Vương Anh Tú, Will, Mew Amazing, Neko Lê, BB Trần, Hoàng Rob, Thuận Nguyễn, Huỳnh Lập, Đông Hùng, Toki Thành Thỏ, It's Charles., Duy Khánh, Cheng, K.O, Hoàng Dũng, Lê Xuân Tiền, Osad, 14 Casper, Hồ Đông Quan, Thái Lê Minh Hiếu, Hà An Huy, Phùng Minh Cương. Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 sẽ trải qua 7 sân khấu lớn (sân khấu hội ngộ, 5 vòng công diễn và đêm chung kết). Chương trình chính thức lên sóng từ ngày 27.6.