Đại Nghĩa bất ngờ thi 'Anh trai vượt ngàn chông gai' ở tuổi U.50

5 "anh tài" đầu tiên tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai mùa 2 ẢNH: NSX

Sau một thời gian úp mở, nhà sản xuất Anh trai vượt ngàn chông gai vừa công bố 5 "anh tài" đầu tiên tham gia mùa 2 của chương trình. Thông tin lập tức thu hút sự chú ý của đông đảo dân mạng vào tối 5.5 khi bài viết từ ê kíp thu hút hơn 45.000 lượt tương tác cùng hơn 3.800 bình luận chỉ sau một thời gian ngắn đăng tải.

Đại Nghĩa, Đinh Tiến Dũng thành 'anh tài'

NSƯT Đại Nghĩa khiến khán giả thích thú khi "tấn công" cuộc đua âm nhạc sau những thành công ở lĩnh vực diễn xuất ẢNH: NSX

NSƯT Đại Nghĩa gây "choáng" khi là một trong những gương mặt vừa được ban tổ chức cho lộ diện. Nhiều khán giả phấn khích khi thấy nam nghệ sĩ quyết định tham gia hành trình "vượt ngàn chông gai" ở tuổi U.50, nơi anh thử thách bản thân ở lĩnh vực ca hát vốn không phải sở trường. Đại Nghĩa còn phải đối mặt với những yêu cầu, thử thách khắt khe về trình diễn trên sân khấu âm nhạc. Không ít dân mạng bày tỏ sự thích thú, nhắc lại những tiết mục, tác phẩm ghi dấu ấn của nam nghệ sĩ và tò mò, háo hức được theo dõi những tiết mục, "chiêu trò" mà "cây hài" 7X sẽ đem đến hành trình sắp tới.

Đứng trước thử thách của Anh trai vượt ngàn chông gai 2026, nghệ sĩ 48 tuổi bộc bạch rằng anh mang tâm thế của một "tân binh". Ngôi sao được yêu thích một thời của Ngày xửa ngày xưa khẳng định không ngại học hỏi từ thế hệ trẻ để giải "bài toán hóc búa" về kỹ năng nhảy múa và ca hát chuyên nghiệp trong màn solo sắp tới. "Đây là cơ hội để tôi hiện thực hóa niềm yêu thích đối với chương trình từ năm ngoái. Tôi tin rằng sự bứt phá của thế hệ trẻ là nguồn cảm hứng cho tôi trong hành trình này", Đại nghĩa nói thêm.

"Giáo sư Xoay" quyết định dùng tên thật khi tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai ẢNH: NSX

Bên cạnh đó, Đinh Tiến Dũng (Dũng DT) cũng gây bất ngờ khi góp mặt ở Anh trai vượt ngàn chông gai mùa 2. Nổi tiếng với khiếu hài hước, khả năng "tự tin giải đáp mọi câu hỏi dù không biết đúng hay sai", anh bước vào đường đua sắp tới với tinh thần "không biết kết quả thế nào nhưng vui là được". Dũng DT thừa nhận bản thân đang trải qua những cung bậc cảm xúc đan xen: "Háo hức vì lần đầu được nghiêm túc theo đuổi âm nhạc, nhưng cũng đầy áp lực". Đối với anh, kết quả thắng thua không phải là đích đến cuối cùng.

Trước khi tham gia chương trình, Dũng DT đã quen thuộc với khán giả qua hình tượng "giáo sư Cù Trọng Xoay" trong chương trình Thư giãn cuối tuần, dẫn dắt chương trình Ai là triệu phú (từ 2021 đến 2025) đồng thời là "linh hồn" đứng sau kịch bản Gặp nhau cuối năm (Táo Quân) suốt nhiều năm...

Nghệ sĩ trẻ tranh tài ở 'Anh trai vượt ngàn chông gai'

Hoàng Tôn mong muốn tạo nên phiên bản mới của chính mình trên sân khấu âm nhạc ẢNH: NSX

Ngoài ra, Hoàng Tôn - nam ca sĩ được nhiều khán giả yêu thích qua các bản hit: Nước hoa, Tình yêu ngủ quên, Để em rời xa… cũng được xác nhận ra mắt với vai trò "anh tài". Quay lại đường đua show thực tế về âm nhạc, giọng ca này chia sẻ anh mang tinh thần làm mới và nâng cấp bản thân, hướng đến hình ảnh hiện đại và đầy năng lượng trên sân khấu nghệ thuật.

Lê Xuân Tiền mạnh dạn tham gia show âm nhạc sau khi ghi dấu ấn với loạt phim điện ảnh ăn khách ẢNH: NSX

Danh sách này còn có Lê Xuân Tiền - diễn viên quen thuộc trên màn ảnh rộng qua nhiều bộ phim: Gái già lắm chiêu (phần 2 và 3), Trại hoa đỏ, Cô gái đến từ quá khứ, Nụ hôn bạc tỷ… "Nam thần màn ảnh" thẳng thắn thừa nhận sự lo lắng khi xuất phát điểm của mình là một "tân binh" hoàn toàn về âm nhạc và vũ đạo. "Tuy đã quen thuộc với khán giả qua các vai diễn điện ảnh, nhưng khả năng trình diễn của 'anh tài' Lê Xuân Tiền vẫn là một ẩn số đầy tò mò, đang chờ đợi các 'gai con' khám phá", anh cho hay.

Từ sân khấu xiếc đến cuộc đua của “anh tài”, Phùng Minh Cương được kỳ vọng sẽ mang đến những tiết mục kết hợp độc đáo giữa âm nhạc với nghệ thuật xiếc ẢNH: NSX

Một ẩn số khác vừa lộ diện chính là "anh tài" Phùng Minh Cương, đánh dấu lần đầu tiên một nghệ sĩ xiếc bước vào cuộc đua Anh trai vượt ngàn chông gai. Nghệ sĩ sinh năm 2002 nổi tiếng trong lĩnh vực nghệ thuật xiếc nhờ vai diễn siêu Hỏa Thần trong vở Vùng đất kỳ bí "làm mưa làm gió" thời gian qua. Phùng Minh Cương kỳ vọng chương trình sẽ là cột mốc để mình phá bỏ giới hạn bản thân. Dù thừa nhận gặp áp lực khi đứng trên sân khấu ca nhạc, nghệ sĩ trẻ vẫn đầy năng lượng với mục tiêu học hỏi và tạo nên những màn kết hợp bùng nổ cùng các "anh tài" khác.