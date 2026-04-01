'Anh trai vượt ngàn chông gai' mùa 2 có gì mới?

Chương trình không còn giới hạn độ tuổi trên 30 như đặc trưng của mùa 1 mà thu hút thêm những gương mặt dưới 30 tuổi. Cùng với đó, nhà sản xuất đã tung logo chính thức của Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 với hình ảnh hai dòng dung nham đối lập, đại diện cho hai thế hệ "anh tài" ở cuộc đua năm nay.

Anh trai vượt ngàn chông gai mùa đầu tiên đã có hành trình rực rỡ kéo dài 2 năm với nhiều concert được tổ chức tại TP.HCM và Hưng Yên

Theo phía nhà sản xuất, dàn nghệ sĩ mùa 2 sẽ mở ra "hành trình độc bản", nơi mỗi "anh tài" mang một câu chuyện riêng, đi trên những con đường mới và tạo dựng những giá trị khác biệt.

Sự cọ xát giữa hai thế hệ không dừng lại ở những màn trình diễn mà còn là cuộc đối thoại về tư duy nghệ thuật. Ở đó, những người đi trước mang đến sự chín muồi và kinh nghiệm thực chiến để định hướng, gọt giũa nguồn năng lượng mới. Ngược lại, sự tươi mới và góc nhìn táo bạo của tuổi trẻ sẽ khơi dậy ngọn lửa đam mê vốn luôn âm ỉ trong lòng những nghệ sĩ đàn anh. Trên nền tảng của sự tôn trọng và thấu hiểu, âm nhạc trở thành sợi dây gắn kết bền chặt, nơi khác biệt về thế hệ được chuyển hóa thành giá trị nghệ thuật. Dàn nghệ sĩ tham gia mùa 2 sẽ dần được công bố trong thời gian tới.