Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

'Anh trai vượt ngàn chông gai' mùa 2 có gì mới?

Tuyền Lục
01/04/2026 05:00 GMT+7

Sau thành công vang dội ở mùa đầu (năm 2024), nhà sản xuất vừa hé lộ Anh trai vượt ngàn chông gai sẽ chính thức trở lại vào tháng 6.2026.

Chương trình không còn giới hạn độ tuổi trên 30 như đặc trưng của mùa 1 mà thu hút thêm những gương mặt dưới 30 tuổi. Cùng với đó, nhà sản xuất đã tung logo chính thức của Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 với hình ảnh hai dòng dung nham đối lập, đại diện cho hai thế hệ "anh tài" ở cuộc đua năm nay.

Anh trai vượt ngàn chông gai mùa đầu tiên đã có hành trình rực rỡ kéo dài 2 năm với nhiều concert được tổ chức tại TP.HCM và Hưng Yên

ẢNH: NSX

Theo phía nhà sản xuất, dàn nghệ sĩ mùa 2 sẽ mở ra "hành trình độc bản", nơi mỗi "anh tài" mang một câu chuyện riêng, đi trên những con đường mới và tạo dựng những giá trị khác biệt.

Sự cọ xát giữa hai thế hệ không dừng lại ở những màn trình diễn mà còn là cuộc đối thoại về tư duy nghệ thuật. Ở đó, những người đi trước mang đến sự chín muồi và kinh nghiệm thực chiến để định hướng, gọt giũa nguồn năng lượng mới. Ngược lại, sự tươi mới và góc nhìn táo bạo của tuổi trẻ sẽ khơi dậy ngọn lửa đam mê vốn luôn âm ỉ trong lòng những nghệ sĩ đàn anh. Trên nền tảng của sự tôn trọng và thấu hiểu, âm nhạc trở thành sợi dây gắn kết bền chặt, nơi khác biệt về thế hệ được chuyển hóa thành giá trị nghệ thuật. Dàn nghệ sĩ tham gia mùa 2 sẽ dần được công bố trong thời gian tới.

Tin liên quan

Lý do khiến nhà sản xuất 'Mưa đỏ' lên tiếng cảnh báo

Trước việc phim điện ảnh 'Mưa đỏ' bị trình chiếu các trích đoạn trên nền tảng trực tuyến nhưng chưa qua xin phép, nhà sản xuất lên tiếng cảnh báo.

Điểm đến của giới sản xuất, phát hành phim quốc tế

Nhà sản xuất 'Án mạng núi cấm' nói gì sau làn sóng phản đối dữ dội

Khám phá thêm chủ đề

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận