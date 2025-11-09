Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Văn hóa

Điểm đến của giới sản xuất, phát hành phim quốc tế

Thanh Chi
Thanh Chi
09/11/2025 07:30 GMT+7

Không chỉ được biết đến là trung tâm điện ảnh của cả nước, TP.HCM đang nổi lên ở khu vực Đông Nam Á với tư cách là một điểm đến đầy tiềm năng về sản xuất, phát hành phim.

Sự "đổ bộ" của phim, ngôi sao quốc tế

Những phim quốc tế quay ở TP.HCM đã xuất hiện từ nhiều thập niên trước, nhưng đến những năm gần đây, địa điểm này ngày càng được các nhà làm phim nước ngoài chú ý, lựa chọn. Đây là một trong những bối cảnh góp phần truyền tải nội dung của Artemis Fowl (2020) trên Disney, Da 5 Bloods (2020) của đạo diễn Spike Lee, A Tourist's Guide to Love (2023) của Netflix…

Điểm đến của giới sản xuất, phát hành phim quốc tế- Ảnh 1.

Hồng Kim Bảo và Cổ Thiên Lạc giao lưu tại TP.HCM hôm 6.11

ẢNH: THANH CHI

Năm 2025, phòng vé VN chứng kiến sự nở rộ của các dự án hợp tác quốc tế: từ phim kinh dị Việt - Thái Lan Cô dâu ma cho đến hai bộ phim tâm lý - tình cảm bắt tay với Hàn Quốc là Mang mẹ đi bỏTay anh giữ một vì sao. Cả ba dự án đều có nhiều phân cảnh quay tại TP.HCM.

TP.HCM còn là thị trường tiềm năng được nhiều đoàn phim, nhà phát hành quốc tế nhắm đến. Theo ông Nguyễn Khánh Dương, nhà sáng lập và điều hành Box Office Vietnam, doanh thu phòng vé TP.HCM luôn dẫn đầu cả nước trong nhiều năm qua, thậm chí gấp rưỡi hoặc gấp đôi thành phố đứng sau đó là Hà Nội. "Cả nhà phát hành quốc tế và trong nước tổ chức sự kiện ra mắt phim ở TP.HCM là chính, để tăng cường hiệu quả quảng bá sản phẩm. Tôi nghĩ là trong thời gian tới thì việc này cũng sẽ không thay đổi", ông đánh giá.

Chỉ tính khoảng 3 tháng qua, TP.HCM chào đón không ít ngôi sao quốc tế đến quảng bá dự án mới. Hồi tháng 9.2025, diễn viên Đài Loan Hứa Quang Hán cùng đoàn phim Năm của anh, ngày của em đã đến ra mắt tác phẩm. Thành công vang dội tại phòng vé Việt trước đó cũng đưa diễn viên Thái Lan Nadech Kugimiya và dàn diễn viên chính Tee Yod: Quỷ ăn tạng trở lại TP.HCM vào tháng 10 để đẩy mạnh quảng bá phần phim thứ 3. Năm nay, khán giả cũng có dịp chào đón Lee Kwang Soo, Jung Il Woo đến TP.HCM tham gia các hoạt động quảng bá tác phẩm hợp tác Việt - Hàn.

Điểm đến của giới sản xuất, phát hành phim quốc tế- Ảnh 2.

Phim hợp tác Việt- Hàn Mang mẹ đi bỏ có doanh thu hơn 171 tỉ đồng, theo Box Office Vietnam

ẢNH: NSX

Mới nhất, 2 ngôi sao điện ảnh Hồng Kông là Hồng Kim Bảo và Cổ Thiên Lạc đến TP.HCM tham gia Gala Điện ảnh Hồng Kông: Trạm Việt Nam. Hai ngôi sao còn xem đây là cơ hội quan sát thị trường VN, tìm hiểu sâu hơn về văn hóa, thị hiếu của công chúng, gặp gỡ một số đối tác, nhà làm phim… đặt nền tảng giúp hai bên có những cuộc trò chuyện sâu hơn để đi đến vấn đề hợp tác.

Cơ hội cho nhà làm phim Việt

Những dẫn chứng trên cho thấy TP.HCM ngày càng trở thành nơi kết nối điện ảnh VN với quốc tế. Đây vừa mở ra cơ hội giao lưu, hợp tác quốc tế vừa thúc đẩy năng lực cạnh tranh của phim ảnh nội địa.

Diễn viên - nhà sản xuất Hồng Ánh chia sẻ: "Với bước ngoặt TP.HCM trở thành TP điện ảnh, tôi tin điều này sẽ mở ra cơ hội hợp tác quốc tế cho những dự án tầm cỡ, có quy mô sản xuất lớn hơn".

Hồng Ánh cũng chia sẻ cô tin rằng đây là cơ hội để các nhà làm phim Việt học hỏi nhiều hơn, từ công nghệ, cách quản lý sản xuất, cho đến chiến lược quảng bá toàn cầu. Và trên hết, đó là dịp để chúng ta tự tin kể những câu chuyện của chính mình bằng một ngôn ngữ điện ảnh đủ sức lan tỏa ra thế giới.

'Khu vườn hạnh phúc': Lời tri ân cho đất, cho lửa, cho đời

'Khu vườn hạnh phúc': Lời tri ân cho đất, cho lửa, cho đời

Sau triển lãm 'Gốm lời thì thầm', họa sĩ Nguyễn Thị Dũng bắt tay vào dự án 'Khu vườn hạnh phúc' với thông điệp: không gì là không thể, nếu ta yêu thương... đất và gieo vào đất những hạt mầm, hạnh phúc sẽ đơm hoa kết trái.

