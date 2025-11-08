Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Văn hóa

'Khu vườn hạnh phúc': Lời tri ân cho đất, cho lửa, cho đời

Lê Công Sơn
Lê Công Sơn
08/11/2025 12:30 GMT+7

Sau triển lãm 'Gốm lời thì thầm', họa sĩ Nguyễn Thị Dũng bắt tay vào dự án 'Khu vườn hạnh phúc' với thông điệp: không gì là không thể, nếu ta yêu thương... đất và gieo vào đất những hạt mầm, hạnh phúc sẽ đơm hoa kết trái.

Sáng 8.11 tại Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM (97A Phó Đức Chính, P.Bến Thành), nghệ sĩ Nguyễn Thị Dũng đã khai mạc triển lãm Khu vườn hạnh phúc, với những tác phẩm tuyển chọn của chị từ tình yêu gốm. Vườn hạnh phúc như bản hòa ca tươi sáng, hân hoan trong tâm thế của một người từng đi qua bão giông.

Hơn 20 năm qua, Nguyễn Thị Dũng (hội viên Hội Mỹ thuật TP.HCM, hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam, thành viên Câu lạc bộ Gốm Sài Gòn) vẫn ngược xuôi trên hành trình bền bỉ và chuyên cần với nghề gốm. Ở chị, làm gốm không chỉ là một công việc, mà là một nghiệp lành, một mối duyên lớn với đất, lửa và một lòng sắt son với nghệ thuật. 

'Khu vườn hạnh phúc': Lời tri ân cho đất, cho lửa, cho đời- Ảnh 1.

Vườn hạnh phúc như bản hòa ca, hân hoan với những loài hoa trong tâm thế của một người từng đi qua bão giông

Ảnh: MINH NGUYỆT

'Khu vườn hạnh phúc': Lời tri ân cho đất, cho lửa, cho đời- Ảnh 2.

Những chú ngựa, hoa, lá… được thể hiện bằng thủ pháp vừa truyền thống vừa cách tân

Ảnh: MINH NGUYỆT

'Khu vườn hạnh phúc': Lời tri ân cho đất, cho lửa, cho đời- Ảnh 3.

Mỗi vật thể như có linh hồn, đang đối thoại cùng người xem bằng thứ ngôn ngữ lặng thinh nhưng đầy cảm xúc

Ảnh: MINH NGUYỆT

'Khu vườn hạnh phúc': Lời tri ân cho đất, cho lửa, cho đời- Ảnh 4.

Từng đường men, từng mảng khối đều chỉn chu từ chính đôi tay tài hoa người nghệ sĩ

Ảnh: MINH NGUYỆT

Tốt nghiệp Trường CĐ Mỹ thuật Trang trí Đồng Nai, nghệ sĩ Nguyễn Thị Dũng bước vào đời như bao người trẻ khác: vừa mưu sinh, vừa muốn được làm đúng chuyên môn đã học. Nhưng sau những đổ vỡ công việc, chị cùng chồng - Ngô Trọng Văn quyết định "ra riêng", dấn thân vào con đường nơi mà mỗi ngày được sống thật với cảm xúc, được toàn tâm toàn ý theo đuổi sự sáng tạo.

"Những ngày đầu khởi nghiệp không hề dễ dàng. Cám cảnh ở nhà thuê, làm gốm giữa bộn bề lo toan, nước mắt nhiều lúc lăn dài. Có lần, khi vừa phơi xong mẻ gốm, chuẩn bị dành dụm để sắm lò nung thì nhà bị tốc mái. Trời đổ mưa, bao tháng ngày ấp ủ bị cuốn trôi theo dòng nước. Ông xã động viên tôi bắt tay làm lại từ đầu", chị xúc động nhớ lại nỗi vất vả trăm bề cho tình yêu gốm.

'Khu vườn hạnh phúc': Lời tri ân cho đất, cho lửa, cho đời- Ảnh 5.

Nghệ sĩ Nguyễn Thị Dũng luôn dành tình yêu mãnh liệt cho sáng tạo nghệ thuật với gốm

Ảnh: NVCC

Khu vườn hạnh phúc: cảm nhận hạnh phúc giản đơn từ chính đôi tay mình

Đến thăm Khu vườn hạnh phúc của chị tại Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM, người xem sẽ cảm nhận được dù vẫn trung thành với tinh thần dân dã, mộc mạc của gốm Việt, nhưng chị như thổi thêm vào đó một nhịp điệu mới, mềm mại, uyển chuyển và tràn đầy sức sống.

Triển lãm không chỉ trưng bày những tác phẩm gốm, mà còn là không gian kể chuyện: nơi mỗi vật thể như có linh hồn, đang đối thoại cùng người xem bằng thứ ngôn ngữ lặng thinh nhưng đầy cảm xúc. Các tác phẩm còn là sự kế thừa có chọn lọc; kết nối di sản cũ với hơi thở đương đại. Từng đường men, từng mảng khối đều chứa đựng câu chuyện của người nghệ sĩ đang học cách tận hưởng cuộc đời; sống chậm lại để cảm nhận hạnh phúc giản đơn từ chính đôi tay mình.

'Khu vườn hạnh phúc': Lời tri ân cho đất, cho lửa, cho đời- Ảnh 6.

Các tác phẩm của nghệ sĩ Nguyễn Thị Dũng luôn hướng tới tình yêu cuộc sống

Ảnh: NVCC

Nữ tính, bình dị với những chủ đề luôn gần gụi thiên nhiên, đó là phong cách sáng tác mà nghệ sĩ đã định hình cho những tác phẩm của mình.

"Khu vườn hạnh phúc, đối với tôi không chỉ là một triển lãm nghệ thuật, mà chính là lời tri ân tôi muốn dành dành cho cuộc đời, cho đất, cho lửa, và cho những người đã tin yêu, đồng hành trong suốt quá trình làm nghề", nghệ sĩ Nguyễn Thị Dũng bày tỏ.

