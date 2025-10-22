Nghệ sĩ nước ngoài hội ngộ tại Việt Nam cùng triển lãm nghệ thuật 'Lotus Van 2025'

Tối 21.10 tại không gian nghệ thuật đương đại (99 Nguyễn Thị Thập, P.Tân Mỹ, TP.HCM) đã khai mạc triển lãm nghệ thuật quốc tế Lotus Van 2025 - nghệ thuật và văn hóa, giới thiệu các tác phẩm mỹ thuật đặc sắc của nghệ sĩ Koutaku Yoshinaga, Ando Keita (Nhật Bản), Ismanto Wahyudi, Alex Danny Santosa (Indonesia), Viudes Barboza (Brazil) và Văn Diệu Liên, Nguyễn Minh Quang, Hồ Hưng, Lâm Nhật Thanh, Nguyễn Thành Nhân, Nguyễn Hồng Đức, Trần Thiên Nhứt, Phạm Đình Tiến, Đinh Duy Tôn, Trần Đình Thắng, Nguyễn Duy Nhựt (Việt Nam).

Tác phẩm Xương và núi (tác giả Keita Ando, mực và acrylic, 2021) Ảnh: NVCC

Snuff 2 (Đinh Duy Tôn, sắt - thép, 2024) Ảnh: NVCC

Người chiến binh của vua cuối cùng (Alex Danny Santosa, Acrylic, 2025) Ảnh: NVCC

Siêu lành mạnh (Koutaku Yoshinaga, Acrylic, 2025) Ảnh: NVCC

Phát biểu tại buổi lễ, đại diện cho các nghệ sĩ Việt Nam tham dự triển lãm quốc tế Lotus Van 2025 - nghệ thuật và văn hóa, họa sĩ Nguyễn Minh Quang nhấn mạnh: "Nghệ thuật, ở bản chất sâu xa nhất, luôn là cây cầu nối giữa các nền văn hóa. Mỗi quốc gia đều mang trong mình một căn tính nghệ thuật riêng, phản ánh tâm hồn và ký ức cộng đồng. Tuy nhiên, tất cả chúng ta đều gặp nhau ở những giá trị nhân bản phổ quát, khát vọng sáng tạo và niềm tin vào cái đẹp".

Lotus Van 2025: sự đồng cảm, cái đẹp và niềm tin vào sáng tạo

Họa sĩ Nguyễn Hồng Đức cho biết: "Nghệ thuật hội họa đã mê hoặc trái tim tôi đến nỗi không thể dứt rời, mang đến cho tôi tình yêu, sự tự do và những điều mới mẻ. Thông qua các sáng tác tôi có thể vẽ về những ước mơ theo cái cách mà mình mong muốn bằng thứ ngôn ngữ tạo hình đầy sắc màu. Và cuộc hội ngộ với các nghệ sĩ nước ngoài ở một triển lãm quốc tế quy mô như thế này sẽ giúp các nghệ sĩ Việt Nam, trong đó có tôi học hỏi được nhiều điều trong nghề".

Đồng tình với suy nghĩ đó, họa sĩ Nguyễn Minh Quang cho rằng: "Trong thời đại nhiều biến động hôm nay, nghệ thuật giữ một vai trò đặc biệt: đó là nuôi dưỡng sự thấu hiểu, gắn kết con người và khơi gợi niềm tin vào tương lai. Và chính tại đây – trong không gian mở của Lotus Van – những sắc thái văn hóa đến từ Nhật Bản, Indonesia, Việt Nam và Brazil đang cùng hòa quyện, tạo nên một bản hòa sắc rực rỡ và giàu cảm xúc".

Các nghệ sĩ tại lễ khai mạc triển lãm nghệ thuật quốc tế Lotus Van 2025 - nghệ thuật và văn hóa Ảnh: Q.TRÂN

Hiện tại màu lam (Nguyễn Minh Quang, sơn dầu, 2024) Ảnh: NVCC

Hành trình của người đàn ông với trái tim lớn (Ismanto Wahyudi, Acrylic, 2025) Ảnh: NVCC

Độc thoại (Nguyễn Hồng Đức, sơn dầu trên canvas) Ảnh: NVCC

Đến với triển lãm nghệ thuật quốc tế Lotus Van 2025, người xem như bị choáng ngợp với không gian mỹ thuật hiện đại từ những bức tranh đa thanh của cảm xúc, văn hóa và trải nghiệm sáng tạo. Mỗi tác phẩm là một cuộc đối thoại tinh tế, nơi nghệ thuật vượt qua ranh giới địa lý để chạm đến những giá trị chung của con người: sự đồng cảm, cái đẹp và niềm tin vào sáng tạo.

"Thông qua triển lãm, workshop và các hoạt động giao lưu quốc tế, Lotus ArtHub mong muốn khơi dậy sự gắn kết giữa nghệ thuật và đời sống, giữa sáng tạo cá nhân và lợi ích chung của xã hội. Các tác phẩm trong triển lãm này không chỉ làm giàu cho thị giác, mà còn cất lên tiếng nói từ trái tim người nghệ sĩ, vang vọng ký ức của mỗi dân tộc, có thể được xem như một mảnh ghép nghệ thuật, cùng nhau dệt nên tấm bản đồ nghệ thuật toàn cầu", đại diện ban tổ chức chia sẻ.

Triển lãm nghệ thuật quốc tế Lotus Van 2025 - nghệ thuật và văn hóa diễn ra đến hết ngày 28.10.