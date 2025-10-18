'Vũ điệu ngàn hoa' của Trần Thế Vĩnh: Triển lãm giàu nhạc điệu

Họa sĩ Trần Thế Vĩnh đánh dấu sự trở lại ấn tượng của mình bằng triển lãm Vũ điệu ngàn hoa vừa khai mạc tại Maii Gallery Art Space (P.Xuân Hòa, TP.HCM), diễn ra đến ngày 27.10.

Với những cái tát cọ mạnh mẽ, những nhát bay dao trét sơn dày nổi và những cú vẫy màu đầy ngẫu nhiên, Vĩnh dẫn người xem đi từ bất ngờ đến... sửng sốt. Dưới sự sáng tạo của anh, màu sắc không chịu nằm yên mà bật tung, va đập, tạo thành một trường diễn cảm xúc.

Xem tranh của Trần Thế Vĩnh không chỉ thấy hoa, mà còn như nghe thấy được nhịp thở của đất, của gió, và cả sự bùng nổ của sự sống nơi Đà Lạt. Chính sự biểu cảm ấy làm cho tranh Vĩnh có một ma lực đặc biệt, cuốn người xem vào những dòng chảy cảm xúc huyền bí.

Chiêm ngưỡng tranh của Trần Thế Vĩnh tại Maii Gallery Art Space (72/7 Trần Quốc Toản P.Xuân Hòa, TP.HCM) Ảnh: TRẦN HOÀNG NHÂN

Không gian Vũ điệu ngàn hoa có lúc tối sầm và biến ảo thú vị

Ảnh: TRẦN HOÀNG NHÂN

Vũ điệu ngàn hoa: dàn nhạc vô hình chơi bản valse mê hoặc

Ở Vũ điệu ngàn hoa, vẫn là Đà Lạt ngàn hoa, vẫn là tinh thần phóng khoáng và màu sắc căng tràn, nhưng người xem còn có điểm tựa thị giác, có hình, có bóng để đồng cảm. Đó cũng chính là bước tiến mới của Vĩnh: luôn muốn chinh phục thêm nhiều nấc thang sáng tạo mới trong nghề.

Họa sĩ Phan Trọng Văn khi xem tranh của Trần Thế Vĩnh đã nhận xét: "Tranh của Vĩnh không phải kiểu vẽ hoa cho người ta nhận diện từng cánh, từng nhụy. Vĩnh 'xé' hoa ra thành màu, thành mảng, thành những cú quăng cọ tóe lửa. Đỏ, cam, vàng thì bùng nổ như lửa cháy. Xanh, tím thì rủ xuống như bóng rừng mưa. Đứng trước tranh, nhiều khi không biết là hoa gì, nhưng lại nghe rần rật trong người cái nhịp điệu – như có dàn nhạc vô hình đang chơi bản 'valse' ngàn hoa".

"Vĩnh 'xé' hoa ra thành màu, thành mảng, thành những cú quăng cọ tóe lửa...", họa sĩ Phan Trọng Văn nhận xét Ảnh: TGCC

"Vĩnh vẽ không phải để kể chuyện, mà để làm cho người ta 'ngợp'. Ngợp trong màu, ngợp trong nhịp, ngợp trong cái năng lượng Đà Lạt cuồn cuộn mà hoa là cái cớ", giám tuyển Phan Trọng Văn chia sẻ Ảnh: TGCC

Còn trong vai trò giám tuyển, Phan Trọng Văn cho rằng: "Trần Thế Vĩnh không vẽ hoa, mà vẽ sự sống, vẽ cái rực rỡ đến mức muốn nổ tung. Và đó chính là cái ngầu nhất của Vũ điệu ngàn hoa. Nói dễ hiểu, Vĩnh vẽ không phải để kể chuyện, mà để làm cho người ta 'ngợp'. Ngợp trong màu, ngợp trong nhịp, ngợp trong cái năng lượng Đà Lạt cuồn cuộn mà hoa là cái cớ".

Và với seri mới trong Vũ điệu ngàn hoa, có thể thấy Trần Thế Vĩnh đã tiến thêm một bước trong hành trình cá nhân: từ biểu đạt đến biểu hiện, từ hình đến vũ điệu. Vì thế mà Vũ điệu ngàn hoa không chỉ là tên gọi, mà còn là một trạng thái thị giác và tâm hồn mà anh dành sự trân trọng, chân thành nhất để gởi đến người xem tranh.