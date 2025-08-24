‘Em’ được vinh danh tại Giải thưởng mỹ thuật dành cho tranh lụa

Ông Nguyễn Xuân Tiên - Chủ tịch Hội Mỹ thuật TP.HCM phát biểu tại sự kiện Ảnh: Diệu Tú

Sau quá trình thảo luận, Hội Mỹ thuật TP.HCM đã vinh danh 7 tác phẩm thuộc khuôn khổ Giải thưởng mỹ thuật dành cho tranh lụa. Cụ thể, tác phẩm Em của Lê Thị Quê Hương giành giải nhất với 35 triệu đồng. Giải nhì thuộc về tác phẩm Trẻ măng của Trần Lữ Thanh Thanh. Tác giả Vũ Trần Anh Nguyên và Lê Thị Anh Yến được trao giải 3 với 2 tác phẩm lần lượt là Chạng vạng và Chín mươi.

Ngoài ra, Hội Mỹ thuật TP.HCM còn trao 3 giải khuyến khích cho các tác giả gồm Huỳnh Thị Kim Tiến (Hạnh phúc ngư phủ), Phạm Long Thủy Trúc (Dư âm nhẹ) và Nguyễn Đăng Khoát (Ấn tượng phương Nam).

Hoạt động triển lãm và Giải thưởng mỹ thuật dành cho tranh lụa thuộc khuôn khổ sự kiện chào mừng 80 năm kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9, do Hội Mỹ thuật TP.HCM tổ chức. Cuộc thi nhằm tôn vinh và phát huy thế mạnh của chất liệu truyền thống trong ngành hội họa, lan tỏa tình yêu dành cho tranh lụa cũng như tình yêu dành cho quê hương, đất nước.

7 tác phẩm được vinh danh tại Giải thưởng mỹ thuật dành cho tranh lụa. Trong đó, tác giả Lê Thị Quê Hương (thứ 5 từ trái sang) giành giải nhất với giải thưởng 35 triệu đồng Ảnh: Diệu Tú

Theo ban tổ chức, cuộc thi nhận được 163 tác phẩm của 116 tác giả từ các tỉnh thành trên cả nước. Hội đồng nghệ thuật đã chọn để trưng bày 114 bức tranh của 89 tác giả.

Ông Nguyễn Xuân Tiên - Chủ tịch Hội Mỹ thuật TP.HCM cho biết: “Các tác phẩm dự thi cho thấy sự tâm huyết của các họa sĩ, với ý tưởng về tình yêu gia đình, xã hội và đất nước. Có rất nhiều tác phẩm xứng đáng được giải thưởng, khiến hội đồng phải đắn đo, thảo luận nhiều để chọn ra 7 tác phẩm trao giải”.