Văn hóa

Triển lãm kỷ niệm 100 năm Trường Mỹ thuật Đông Dương

Tuấn Duy
Tuấn Duy
12/08/2025 08:15 GMT+7

Nhân kỷ niệm 100 năm thành lập Trường Mỹ thuật Đông Dương (1925 - 2025), triển lãm chuyên đề Những gốc rễ không ngừng vươn trưng bày nhiều tác phẩm của các họa sĩ nổi bật có thời gian giảng dạy và xuất thân từ ngôi trường này.

Triển lãm đang diễn ra tại Bảo tàng Nghệ thuật Quang San (TP.HCM) đến ngày 31.1.2026.

Dưới sự dẫn dắt của họa sĩ Victor Tardieu, Trường Mỹ thuật Đông Dương đã vượt khỏi việc du nhập đơn thuần mô hình nghệ thuật hàn lâm để trở thành không gian gợi mở cho cả người dạy lẫn người học khám phá, từ đó thử nghiệm các chất liệu bản địa như sơn ta, lụa, khắc gỗ…, đồng thời tham chiếu với những ảnh hưởng bên ngoài từ Pháp, Trung Hoa, Nhật Bản...

Những kết hợp này góp phần định hình bản sắc mỹ thuật đặc thù của giai đoạn Đông Dương, để lại dấu ấn và tầm ảnh hưởng cho đến ngày nay. Triển lãm cũng là minh chứng cho cách các họa sĩ Việt tiếp cận lịch sử mỹ thuật toàn cầu từ một mỹ cảm bản địa, từ đó tạo nên tuyên ngôn nghệ thuật riêng biệt trong giai đoạn lịch sử đặc biệt.

Triển lãm kỷ niệm 100 năm Trường Mỹ thuật Đông Dương- Ảnh 1.

Bức Mona Lisa (1974) của cố họa sĩ Mai Trung Thứ

ẢNH: QUANG SAN

Trong số những tác phẩm nổi bật được trưng bày có bức Mona Lisa (1974) của cố họa sĩ Mai Trung Thứ. Đây là tác phẩm phái sinh thứ 3 từ kiệt tác của Leonardo da Vinci được ông thực hiện lúc cuối đời trên chất liệu lụa. Bức tranh cho thấy cuộc đối thoại giữa hội họa Đông - Tây, vừa tôn vinh tinh thần Phục Hưng, vừa khẳng định bản sắc VN với nhân vật chính có mái tóc đen óng, màu da vàng đậm, trong tà áo dài đặt giữa khung cảnh Vịnh Hạ Long bảng lảng sương khói cùng đôi tay mềm mại đậm chất Á Đông...

Triển lãm kỷ niệm 100 năm Trường Mỹ thuật Đông Dương- Ảnh 2.

Người xem chiêm ngưỡng Cô gái và hoa ly trắng của họa sĩ Lê Phổ

ẢNH: QUANG SAN

Bên cạnh đó, những bức vẽ của các giảng viên người Pháp, nghệ sĩ lữ hành và những sinh viên trong 9 niên khóa đầu tiên của Trường Mỹ thuật Đông Dương cũng được trưng bày. Có thể kể đến những họa sĩ ngoại quốc như Alix Aymé, Joseph Inguimberty, Henri Mège, Évariste Jonchère...

Triển lãm kỷ niệm 100 năm Trường Mỹ thuật Đông Dương- Ảnh 3.

3 tác phẩm (từ trái sang): Thiếu nữ Hà Thành (Tô Ngọc Vân), Chân dung thiếu nữ (Trần Văn Cẩn), Cảnh xử án (Tôn Thất Đào)

ẢNH: QUANG SAN

Ông Nguyễn Thiều Kiên, Giám đốc Bảo tàng Nghệ thuật Quang San, chia sẻ: "Tại triển lãm này, công chúng sẽ được nhìn thấy các tác phẩm từ những tên tuổi rất quen thuộc như Lê Phổ, Mai Trung Thứ, Lê Thị Lựu, Vũ Cao Đàm, Nguyễn Gia Trí, Tô Ngọc Vân, Trần Văn Cẩn... - những người đặt nền móng rất chắc chắn cho nền mỹ thuật hiện đại VN. Qua đó phần nào giúp người xem cảm hơn, hiểu hơn và lan tỏa nhiều hơn nữa tình yêu với hội họa của giai đoạn này ra thế giới". 

