Vẻ đẹp chân thực và huyền ảo trong triển lãm 'Đường lên mây'

Đường lên mây giới thiệu hơn 30 tác phẩm tuyển chọn của họa sĩ Loan Phương, được sáng tác từ năm 2021 đến nay. Tranh của Loan Phương đôi lúc bút pháp - hình những cô thiếu nữ trong tranh gợi nhớ Nguyễn Gia Trí, ở vài bố cục lại có dáng dấp họa sĩ Gauguin, hay trong cách dát vàng backround tranh đôi chỗ phảng phất phong vị họa sĩ Klimt. Với chất liệu sơn mài truyền thống, kết hợp kỹ thuật tinh tế và cảm hứng hiện đại, loạt tranh này vừa mang tính tưởng niệm dành cho người cha, vừa là lời tri ân đối với sự sống.

"Vẽ tranh với tôi giống như mở ra một ô cửa, nơi tôi có thể hít thở sự tự do ở những cánh rừng và trao lại cho người xem', họa sĩ Loan Phương chia sẻ Ảnh: NVCC

Họa sĩ Loan Phương: "Hội họa đã cứu rỗi tôi"

Trong thế giới màu sắc của họa sĩ Loan Phương, nỗi đau riêng hòa cùng khát vọng chung của con người: được bay lên, vượt thoát và tìm thấy tự do trong cái đẹp. Loan Phương tâm sự: "Hội họa và Đường lên mây đã cứu rỗi tôi. Tôi thấy mình có thể chạy cùng nai rừng, hót cùng chim trời, sống giữa thiên nhiên ngay cả khi thành phố ngoài kia vẫn lặng thinh".

"Với tôi, sơn mài không chỉ là chất liệu, mà là ký ức, là lớp trầm tích của thời gian. Mỗi đường mài bỏ hình, mài lấy hình, mỗi lớp son, mỗi mảng vàng bạc đều như vết khắc vào tâm hồn, vừa đau đớn vừa lấp lánh. Tôi vẽ để nhớ cha, để níu giữ những khoảnh khắc đã mất, và cũng để tự nhắc mình rằng cái đẹp chỉ thật sự sống khi ta can đảm bước qua nỗi buồn. Tôi không tìm kiếm sự hoàn hảo trong tranh, mà tìm một nhịp thở. Ở đó có sự mong manh của cánh hoa, sự hồn nhiên của con thú nhỏ, và cả sự giằng xé của nội tâm người phụ nữ. Vẽ tranh với tôi giống như mở ra một ô cửa, nơi tôi có thể hít thở sự tự do và trao lại cho người xem", họa sĩ Loan Phương chia sẻ.

Người xem bắt gặp trong tranh Loan Phương không chỉ câu chuyện riêng của một nghệ sĩ, mà còn cả khát vọng chung của mỗi con người khi bản thân gặp phải trắc trở, muốn được vượt thác ghềnh, được hít thở bầu không khí trong lành hay hòa mình vào một cõi bao la.

Tác phẩm Hừng đông Ảnh: NVCC

Tác phẩm Hồ thiên nga Ảnh: NVCC

Tác phẩm Đồi cỏ hồng Ảnh: NVCC

Tác phẩm Chạng vạng Ảnh: NVCC

"Sơn mài là chất liệu của sự 'giấu – tìm'. Người nghệ sĩ phải chôn vàng, giấu bạc, cẩn vỏ trứng úp ngữa, mài bỏ, mài lấy, rồi lại phủ lên, để cuối cùng mài lộ ra những lớp sáng tối lung linh. Chính kỹ thuật mài đứt nét, lấy ma-ché, tạo texture bề mặt… đã đem lại cho tranh sơn mài một vẻ huyền ảo và sang trọng đặc biệt. Dù bảng màu truyền thống tưởng chừng hạn chế – đỏ son, son thắm, then, vỏ trứng, vàng, bạc – nhưng chính sự tiết chế ấy lại làm nên phong vị riêng: quý phái, hoài cổ, e ấp, thấm đẫm tinh thần Á Đông. Và nữ họa sĩ Loan Phương đã thành công với điều tưởng chừng rất khó thực hiện ấy, để có một 'đường lên mây' rất lạ và độc đáo", giám tuyển - họa sĩ Phan Trọng Văn nhìn nhận.