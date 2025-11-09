Đông Hùng hát 'Tiến quân ca' trước 10.000 khán giả tại Nhật Bản

Hôm 8.11, sự kiện khai mạc Lễ hội Việt Nam - TP.HCM tại tỉnh Aichi diễn ra tại sân khấu công viên Edion Hisaya Plaza (thành phố Nagoya, tỉnh Aichi, Nhật Bản).

Ông Trần Thế Thuận phát biểu tại sự kiện khai mạc Lễ hội Việt Nam - TP.HCM Ảnh: BTC

Tham dự lễ khai mạc có ông Omura Hideaki - Thống đốc tỉnh Aichi và bà Hirose Noriko - Đại sứ Du lịch TP.HCM tại Aichi, Trưởng ban tổ chức. Về phía Việt Nam có sự góp mặt của ông Trần Thế Thuận (Thành ủy viên – Giám đốc Sở VH-TT TP.HCM), bà Trần Mai Phương (Phó giám đốc Sở Tài chính TP.HCM) và bà Cao Thị Phi Vân (Phó giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại và đầu tư thành phố - ITPC).

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Trần Thế Thuận cho biết sự kiện không chỉ là dịp giao lưu văn hóa, mà còn là minh chứng sinh động cho quan hệ hữu nghị, tin cậy và hợp tác toàn diện giữa hai địa phương – những trung tâm kinh tế, văn hóa năng động hàng đầu của Việt Nam và Nhật Bản.

Ông Thuận chia sẻ thông qua âm nhạc, điệu múa và sắc màu văn hóa, các nghệ sĩ của TP.HCM mong muốn gửi đến bạn bè Nhật Bản thông điệp của tình bạn, sự sẻ chia và khát vọng hướng đến tương lai.

Đông Hùng cùng các nghệ sĩ mang đến nhiều tiết mục ấn tượng ở Lễ hội Việt Nam - TP.HCM tại tỉnh Aichi Ảnh: BTC

Dàn nghệ sĩ biểu diễn ở Lễ hội Việt Nam - TP.HCM tại tỉnh Aichi

Tại chương trình khai mạc, các nghệ sĩ của TP.HCM trình diễn những tiết mục nghệ thuật đặc sắc, thể hiện bản sắc dân tộc. Chương trình quy tụ sự tham gia của NSƯT Thu Thủy, nghệ sĩ Đinh Nhật Minh, nhà sản xuất âm nhạc Khánh, nghệ sĩ Mai Anh, nghệ sĩ Đoàn Minh Tài, nghệ sĩ Lê Hưng - Nhã Hiếu, nhóm múa rối Trung tâm Nghệ thuật, nhóm múa ABC…

Chương trình nghệ thuật được bắt đầu từ khoảng 16 giờ (giờ địa phương) ngày 8.11, với nhiều tiết mục đến từ NSƯT Thu Thuỷ, ca sĩ Võ Hạ Trâm, ca sĩ Đông Hùng, ca sĩ Tố My, nhà sản xuất âm nhạc Khánh, nhóm múa ABC... thu hút khoảng 10.000 khán giả tham dự.

Các nghệ sĩ đã mang đến cho khán giả, những kiều bào, du học sinh Việt Nam tại Nhật Bản một bữa tiệc thịnh soạn về âm nhạc. Trong đó, có nhiều tiết mục mang đậm tình yêu quê hương đất nước, kết hợp với những màn trình diễn đương đại. Đặc biệt, ca sĩ Đông Hùng đã cùng với toàn thể khán giả hát Quốc ca với sự uy nghiêm và hùng hồn tại Nhật Bản, để lại nhiều cảm xúc tự hào.