Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa

Đông Hùng hát 'Tiến quân ca' trước 10.000 khán giả tại Nhật Bản

Thạch Anh
Thạch Anh
09/11/2025 06:30 GMT+7

Ở Lễ hội Việt Nam - TP.HCM tại tỉnh Aichi - Nhật Bản, ca sĩ Đông Hùng gây ấn tượng với màn hát 'Quốc ca' trước hàng chục ngàn khán giả.

Hôm 8.11, sự kiện khai mạc Lễ hội Việt Nam - TP.HCM tại tỉnh Aichi diễn ra tại sân khấu công viên Edion Hisaya Plaza (thành phố Nagoya, tỉnh Aichi, Nhật Bản).

Đông Hùng hát 'Tiến quân ca' trước 10.000 khán giả tại Nhật Bản- Ảnh 1.

Ông Trần Thế Thuận phát biểu tại sự kiện khai mạc Lễ hội Việt Nam - TP.HCM

Ảnh: BTC

Tham dự lễ khai mạc có ông Omura Hideaki - Thống đốc tỉnh Aichi và bà Hirose Noriko - Đại sứ Du lịch TP.HCM tại Aichi, Trưởng ban tổ chức. Về phía Việt Nam có sự góp mặt của ông Trần Thế Thuận (Thành ủy viên – Giám đốc Sở VH-TT TP.HCM), bà Trần Mai Phương (Phó giám đốc Sở Tài chính TP.HCM) và bà Cao Thị Phi Vân (Phó giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại và đầu tư thành phố - ITPC).

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Trần Thế Thuận cho biết sự kiện không chỉ là dịp giao lưu văn hóa, mà còn là minh chứng sinh động cho quan hệ hữu nghị, tin cậy và hợp tác toàn diện giữa hai địa phương – những trung tâm kinh tế, văn hóa năng động hàng đầu của Việt Nam và Nhật Bản.

Ông Thuận chia sẻ thông qua âm nhạc, điệu múa và sắc màu văn hóa, các nghệ sĩ của TP.HCM mong muốn gửi đến bạn bè Nhật Bản thông điệp của tình bạn, sự sẻ chia và khát vọng hướng đến tương lai.

Đông Hùng hát 'Tiến quân ca' trước 10.000 khán giả tại Nhật Bản- Ảnh 2.

Đông Hùng cùng các nghệ sĩ mang đến nhiều tiết mục ấn tượng ở Lễ hội Việt Nam - TP.HCM tại tỉnh Aichi

Ảnh: BTC

Dàn nghệ sĩ biểu diễn ở Lễ hội Việt Nam - TP.HCM tại tỉnh Aichi

Tại chương trình khai mạc, các nghệ sĩ của TP.HCM trình diễn những tiết mục nghệ thuật đặc sắc, thể hiện bản sắc dân tộc. Chương trình quy tụ sự tham gia của NSƯT Thu Thủy, nghệ sĩ Đinh Nhật Minh, nhà sản xuất âm nhạc Khánh, nghệ sĩ Mai Anh, nghệ sĩ Đoàn Minh Tài, nghệ sĩ Lê Hưng - Nhã Hiếu, nhóm múa rối Trung tâm Nghệ thuật, nhóm múa ABC…

Chương trình nghệ thuật được bắt đầu từ khoảng 16 giờ (giờ địa phương) ngày 8.11, với nhiều tiết mục đến từ NSƯT Thu Thuỷ, ca sĩ Võ Hạ Trâm, ca sĩ Đông Hùng, ca sĩ Tố My, nhà sản xuất âm nhạc Khánh, nhóm múa ABC... thu hút khoảng 10.000 khán giả tham dự.

Các nghệ sĩ đã mang đến cho khán giả, những kiều bào, du học sinh Việt Nam tại Nhật Bản một bữa tiệc thịnh soạn về âm nhạc. Trong đó, có nhiều tiết mục mang đậm tình yêu quê hương đất nước, kết hợp với những màn trình diễn đương đại. Đặc biệt, ca sĩ Đông Hùng đã cùng với toàn thể khán giả hát Quốc ca với sự uy nghiêm và hùng hồn tại Nhật Bản, để lại nhiều cảm xúc tự hào.

Tin liên quan

Đông Hùng tự 'kiểm duyệt' album của mình thế nào

Đông Hùng tự 'kiểm duyệt' album của mình thế nào

Đông Hùng đã muốn giấu biến cố trong quá khứ, không muốn kể về nó trong album The 30? project.

Khám phá thêm chủ đề

Lễ hội Việt Nam - TP.HCM Trần Thế Thuận Đông Hùng Quốc ca
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận