Trịnh Thăng Bình tham gia 'Anh trai vượt ngàn chông gai'

Tham gia mùa 2 'Anh trai vượt ngàn chông gai', Trịnh Thăng Bình mong muốn đưa hình ảnh 'người kể chuyện tình' trở lại với phiên bản nâng cấp hơn. Ngoài giọng ca 'Người ấy', thêm loạt 'anh tài' lộ diện: Thái VG, It's Charles, Cheng và 14 Casper.
Tối 18.5, nhà sản xuất Anh trai vượt ngàn chông gai công bố những gương mặt tiếp theo tham gia mùa 2. Là một trong những "anh tài" vừa được hé lộ, Trịnh Thăng Bình chia sẻ bản thân gia nhập "niên khóa 2026" với tâm thế hồi hộp nhưng đầy háo hức khi lần đầu tham gia một chương trình thực tế dài hơi. Anh tiết lộ tiết mục chào sân sẽ là một sợi dây hoài niệm kết nối mình với khán giả. "Tôi muốn mang đến một Trịnh Thăng Bình rất là Trịnh Thăng Bình - một người viết tình ca, một người kể chuyện bằng âm nhạc, nhưng sẽ được nâng cấp lên một đẳng cấp cao hơn", chủ nhân hit Đã biết sẽ có ngày hôm qua bộc bạch.
Trên trang cá nhân, Trịnh Thăng Bình cũng xác nhận thông tin tham gia mùa mới của Anh trai vượt ngàn chông gai. Nam ca sĩ 38 tuổi hài hước: "Đã tới tuổi 'cột sống' bất ổn hơn cả 'cuộc sống' nhưng để chứng minh 'thăng trầm' thôi là chưa đủ, tôi quyết định nâng cấp lên hệ 'chông gai' cùng đại gia đình Gai con. Tôi sẽ cố gắng hết mình, mang đến một phiên bản Trịnh Thăng Bình chân thật và mới lạ hơn bao giờ hết để bước khỏi vùng an toàn, chiến cùng các 'anh tài' năm nay".
