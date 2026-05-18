Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

Trịnh Thăng Bình tham gia 'Anh trai vượt ngàn chông gai'

Thanh Chi
Thanh Chi
18/05/2026 21:12 GMT+7

Tham gia mùa 2 'Anh trai vượt ngàn chông gai', Trịnh Thăng Bình mong muốn đưa hình ảnh 'người kể chuyện tình' trở lại với phiên bản nâng cấp hơn. Ngoài giọng ca 'Người ấy', thêm loạt 'anh tài' lộ diện: Thái VG, It's Charles, Cheng và 14 Casper.

Trịnh Thăng Bình tham gia 'Anh trai vượt ngàn chông gai'- Ảnh 1.

Trịnh Thăng Bình muốn mang phiên mới đến Anh trai vượt ngàn chông gai

ẢNH: NSX

Tối 18.5, nhà sản xuất Anh trai vượt ngàn chông gai công bố những gương mặt tiếp theo tham gia mùa 2. Là một trong những "anh tài" vừa được hé lộ, Trịnh Thăng Bình chia sẻ bản thân gia nhập "niên khóa 2026" với tâm thế hồi hộp nhưng đầy háo hức khi lần đầu tham gia một chương trình thực tế dài hơi. Anh tiết lộ tiết mục chào sân sẽ là một sợi dây hoài niệm kết nối mình với khán giả. "Tôi muốn mang đến một Trịnh Thăng Bình rất là Trịnh Thăng Bình - một người viết tình ca, một người kể chuyện bằng âm nhạc, nhưng sẽ được nâng cấp lên một đẳng cấp cao hơn", chủ nhân hit Đã biết sẽ có ngày hôm qua bộc bạch.

Trên trang cá nhân, Trịnh Thăng Bình cũng xác nhận thông tin tham gia mùa mới của Anh trai vượt ngàn chông gai. Nam ca sĩ 38 tuổi hài hước: "Đã tới tuổi 'cột sống' bất ổn hơn cả 'cuộc sống' nhưng để chứng minh 'thăng trầm' thôi là chưa đủ, tôi quyết định nâng cấp lên hệ 'chông gai' cùng đại gia đình Gai con. Tôi sẽ cố gắng hết mình, mang đến một phiên bản Trịnh Thăng Bình chân thật và mới lạ hơn bao giờ hết để bước khỏi vùng an toàn, chiến cùng các 'anh tài' năm nay".

Trịnh Thăng Bình tham gia 'Anh trai vượt ngàn chông gai'- Ảnh 2.

Dàn "anh tài" mới hé lộ còn có Thái VG, anh trải qua thời gian dài hoạt động tại Mỹ, vốn được biết đến là một trong những nghệ sĩ tiên phong đưa rap/hip-hop Việt Nam ra quốc tế, tượng đài có sức ảnh hưởng lớn đối với nhiều thế hệ rapper trẻ. Với Anh trai vượt ngàn chông gai 2026, nam nghệ sĩ xem đây là một thử thách đặc biệt để chinh phục những màu sắc âm nhạc mới. "Mọi người biết tôi làm hip-hop hơn 20 năm rồi, nhưng chủ yếu là làm nhạc bằng tiếng Anh. Vì vậy đây là một thử thách rất lớn để tôi bước ra khỏi vùng an toàn của mình", rapper chia sẻ

ẢNH: NSX

Trịnh Thăng Bình tham gia 'Anh trai vượt ngàn chông gai'- Ảnh 3.

It's Charles. - tác giả ca khúc Hỏa ca (bài hát chủ đề Anh trai vượt ngàn chông gai 2024) cũng ghi danh tranh tài ở cuộc đua năm nay. Nghệ sĩ trẻ xem đây như một sân khấu hội ngộ với chính phiên bản nghệ sĩ của mình sau thời gian dài rời xa ánh đèn sân khấu. Anh mong muốn khán giả được nhìn thấy một Charles gần gũi, bình tĩnh và chân thật hơn qua giọng hát cũng như những câu chuyện âm nhạc riêng

ẢNH: NSX

Trịnh Thăng Bình tham gia 'Anh trai vượt ngàn chông gai'- Ảnh 4.

Dàn "anh tài" mới công bố còn có Cheng - nghệ sĩ trẻ gây ấn tượng với màu sắc âm nhạc hiện đại nhưng vẫn đậm tinh thần văn hóa Việt. Với Anh trai vượt ngàn chông gai 2026, á quân Big Song Big Deal xem đây là cơ hội đặc biệt để bước ra khỏi vùng an toàn, được trực tiếp làm nhạc và học hỏi từ những nghệ sĩ mà trước đây anh chỉ từng biết qua màn ảnh hay các bản hit đình đám. Với Cheng, điều quý giá nhất của hành trình này không chỉ là cạnh tranh mà còn là cơ hội kết nối và trưởng thành cùng các "anh tài" khác

ẢNH: NSX

Trịnh Thăng Bình tham gia 'Anh trai vượt ngàn chông gai'- Ảnh 5.

Là một trong những nghệ sĩ trẻ nổi bật của thế hệ mới, 14 Casper ghi dấu ấn với màu sắc âm nhạc hiện đại, tư duy melody bắt tai cùng khả năng biến hóa linh hoạt giữa rap, hát và trình diễn. Anh tiết lộ có gần một năm chuẩn bị và sẽ thể hiện toàn bộ kỹ năng từ rap, hát, nhảy cho đến sáng tác để tạo nên màn trình diễn bùng nổ tại chương trình lần này

ẢNH: NSX

Tin liên quan

Nguyễn Văn Chung thi 'Anh trai vượt ngàn chông gai' sau 'cơn sốt' ca khúc tỉ view

Nguyễn Văn Chung thi 'Anh trai vượt ngàn chông gai' sau 'cơn sốt' ca khúc tỉ view

Quyết định tham gia 'Anh trai vượt ngàn chông gai', Nguyễn Văn Chung mong muốn vượt qua giới hạn của một nhạc sĩ để thử sức với ca hát, nhảy múa và kỹ xảo sân khấu.

Khám phá thêm chủ đề

TRỊNH THĂNG BÌNH Anh trai vượt ngàn chông gai Anh Tài Thái VG It's Charles Cheng 14 Casper
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận