Trịnh Thăng Bình tham gia 'Anh trai vượt ngàn chông gai'

Tối 18.5, nhà sản xuất Anh trai vượt ngàn chông gai công bố những gương mặt tiếp theo tham gia mùa 2. Là một trong những "anh tài" vừa được hé lộ, Trịnh Thăng Bình chia sẻ bản thân gia nhập "niên khóa 2026" với tâm thế hồi hộp nhưng đầy háo hức khi lần đầu tham gia một chương trình thực tế dài hơi. Anh tiết lộ tiết mục chào sân sẽ là một sợi dây hoài niệm kết nối mình với khán giả. "Tôi muốn mang đến một Trịnh Thăng Bình rất là Trịnh Thăng Bình - một người viết tình ca, một người kể chuyện bằng âm nhạc, nhưng sẽ được nâng cấp lên một đẳng cấp cao hơn", chủ nhân hit Đã biết sẽ có ngày hôm qua bộc bạch.

Trên trang cá nhân, Trịnh Thăng Bình cũng xác nhận thông tin tham gia mùa mới của Anh trai vượt ngàn chông gai. Nam ca sĩ 38 tuổi hài hước: "Đã tới tuổi 'cột sống' bất ổn hơn cả 'cuộc sống' nhưng để chứng minh 'thăng trầm' thôi là chưa đủ, tôi quyết định nâng cấp lên hệ 'chông gai' cùng đại gia đình Gai con. Tôi sẽ cố gắng hết mình, mang đến một phiên bản Trịnh Thăng Bình chân thật và mới lạ hơn bao giờ hết để bước khỏi vùng an toàn, chiến cùng các 'anh tài' năm nay".

Dàn "anh tài" mới hé lộ còn có Thái VG, anh trải qua thời gian dài hoạt động tại Mỹ, vốn được biết đến là một trong những nghệ sĩ tiên phong đưa rap/hip-hop Việt Nam ra quốc tế, tượng đài có sức ảnh hưởng lớn đối với nhiều thế hệ rapper trẻ. Với Anh trai vượt ngàn chông gai 2026, nam nghệ sĩ xem đây là một thử thách đặc biệt để chinh phục những màu sắc âm nhạc mới. "Mọi người biết tôi làm hip-hop hơn 20 năm rồi, nhưng chủ yếu là làm nhạc bằng tiếng Anh. Vì vậy đây là một thử thách rất lớn để tôi bước ra khỏi vùng an toàn của mình", rapper chia sẻ ẢNH: NSX

It's Charles. - tác giả ca khúc Hỏa ca (bài hát chủ đề Anh trai vượt ngàn chông gai 2024) cũng ghi danh tranh tài ở cuộc đua năm nay. Nghệ sĩ trẻ xem đây như một sân khấu hội ngộ với chính phiên bản nghệ sĩ của mình sau thời gian dài rời xa ánh đèn sân khấu. Anh mong muốn khán giả được nhìn thấy một Charles gần gũi, bình tĩnh và chân thật hơn qua giọng hát cũng như những câu chuyện âm nhạc riêng ẢNH: NSX

Dàn "anh tài" mới công bố còn có Cheng - nghệ sĩ trẻ gây ấn tượng với màu sắc âm nhạc hiện đại nhưng vẫn đậm tinh thần văn hóa Việt. Với Anh trai vượt ngàn chông gai 2026, á quân Big Song Big Deal xem đây là cơ hội đặc biệt để bước ra khỏi vùng an toàn, được trực tiếp làm nhạc và học hỏi từ những nghệ sĩ mà trước đây anh chỉ từng biết qua màn ảnh hay các bản hit đình đám. Với Cheng, điều quý giá nhất của hành trình này không chỉ là cạnh tranh mà còn là cơ hội kết nối và trưởng thành cùng các "anh tài" khác ẢNH: NSX