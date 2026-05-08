Ca sĩ gây sốt ở đại lễ A50 tham gia 'Anh trai vượt ngàn chông gai'

Đông Hùng tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai ẢNH: NSX

Tối 8.5, Đông Hùng là một trong năm "anh tài" được nhà sản xuất Anh trai vượt ngàn chông gai xác nhận tham gia mùa 2 của chương trình. Trên trang cá nhân, giọng ca 33 tuổi cũng chia sẻ thông tin này đến người hâm mộ. Anh chia sẻ từ khi xem concert Anh trai vượt ngàn chông gai ngày 4, anh ấn tượng với năng lượng tuyệt vời tại sự kiện, tình cảm giữa các nghệ sĩ và hàng ngàn khán giả tạo thành một đại gia đình. Nam ca sĩ xin phép được gia nhập đại gia đình này.

"Tôi nhảy được… nhưng nhảy chưa đẹp. Tôi rap được… nhưng líu lưỡi. Tôi hay 'bắt trượt sóng' nhưng được cái hăng say lắng nghe, nên là mọi người cứ nói nhiều vào, tôi sẽ nghe và hứa chỉ dám đánh giá ngầm", nam ca sĩ 9X hài hước. Anh cũng hy vọng mình và các anh em sẽ cùng tạo nên nhiều khoảnh khắc ấm áp, những sân khấu bùng nổ và một mùa hè không thể quên.

Đông Hùng từng gây sốt với ca khúc Viết tiếp câu chuyện hòa bình và chuỗi chương trình quốc gia Tổ quốc trong tim ẢNH: NSX

Đông Hùng được biết đến là một trong những giọng ca thế hệ 9X có thực lực hàng đầu làng nhạc Việt với nền tảng chuyên môn vững chắc. Giọng ca sinh năm 1993 bắt đầu hoạt động từ năm 2012 khi đoạt giải Ca sĩ triển vọng tại cuộc thi Sao Mai điểm hẹn, gây ấn tượng với chất giọng nội lực cùng dòng nhạc pop rock sở trường.

Năm 2024, nam ca sĩ ghi dấu ấn lớn với bước chuyển mình sang lĩnh vực nhạc kịch khi giành Huy chương Bạc tại Liên hoan Ca múa nhạc toàn quốc qua vai diễn Chí Phèo trong vở Giấc mơ Chí Phèo. Năm 2025, Đông Hùng gây tiếng vang khi cùng Võ Hạ Trâm thể hiện ca khúc Viết tiếp câu chuyện hòa bình tại Lễ kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam (A50) và chuỗi chương trình quốc gia Tổ quốc trong tim.

Tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai mùa 2, Đông Hùng không giấu tham vọng "đối đầu" với chính bản ngã để tìm kiếm sự thay đổi. Màn trình diễn solo sắp tới của nam ca sĩ 33 tuổi được kỳ vọng sẽ là sự cộng hưởng giữa kỹ thuật thanh nhạc thượng thừa và chiều sâu cảm xúc mới mẻ.

Huỳnh Lập, Thuận Nguyễn, Mew Amazing và Thái Lê Minh Hiếu gia nhập dàn "anh tài" tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 ẢNH: NSX

Ngoài Đông Hùng, còn 4 "anh tài" mới nhất vừa được nhà sản xuất công bố: diễn viên Huỳnh Lập, "phù thủy âm nhạc" Mew Amazing, diễn viên Thuận Nguyễn và Thái Lê Minh Hiếu. Màn trình diễn chào sân của dàn nghệ sĩ này đang là chủ đề được nhiều khán giả bàn tán sôi nổi.

Huỳnh Lập chia sẻ anh mang tâm thế "hồ hởi và cực kỳ tò mò". Nam nghệ sĩ cho biết tiết mục solo mở màn là phiên bản duy nhất chỉ dành cho Anh trai vượt ngàn chông gai 2026.

Trong khi đó, Mew Amazing xem Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 là cơ hội để tìm kiếm những người anh em mới và làm mới chính mình. Nhà sản xuất âm nhạc tiết lộ đã dành rất nhiều thời gian để tập luyện vũ đạo và những kỹ năng trình diễn mà trước đây anh chưa từng chạm tới. Ca khúc solo sắp tới sẽ là một bài hát gắn liền với tên tuổi anh nhưng được "nâng cấp" với những vũ đạo bùng nổ.

Về phần Thuận Nguyễn, anh thừa nhận mình thật sự "gan" khi tham gia chương trình. "Xem mùa 1, tôi thấy các anh em rất đoàn kết nên cũng muốn thử đặt mình vào môi trường như vậy. Tôi muốn học thêm hát, học thêm nhảy để xem mình làm được gì".

Nằm trong nhóm "anh tài" trẻ nhất trong chương trình năm nay, Thái Lê Minh Hiếu xem chương trình lần này là hành trình để trưởng thành hơn, khám phá thêm giới hạn mới của bản thân trên con đường âm nhạc và nghệ thuật.