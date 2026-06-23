Ca sĩ bolero Hồng Gấm tiết lộ cuộc sống kín tiếng tuổi 33

Ít ai biết rằng, con đường nghệ thuật của Hồng Gấm từng gặp không ít rào cản khi thời gian đầu, cô không được gia đình ủng hộ. Đó là giai đoạn nữ ca sĩ rơi vào phân vân, loay hoay không biết nên đi theo con đường nào. Thế nhưng, bước ngoặt lớn đã đến vào năm 2017 khi cô quyết định tham gia cuộc thi Ban nhạc quyền năng và xuất sắc đoạt ngôi vị quán quân.

"Đó là cột mốc giúp tôi khẳng định khả năng của mình với gia đình. Kể từ khoảnh khắc ấy, tôi có 200% sự tự tin để tập trung hoàn toàn vào ca hát", Hồng Gấm chia sẻ.

Hồng Gấm từng gây chú ý với màn song ca cùng Quang Lê trong một chương trình biểu diễn Ảnh: NSX

Sau thành công đó, cô tiếp tục thử thách bản thân và gặt hái thêm danh hiệu á quân Tỏa sáng sao đôi 2022. Từ một cô gái bị gia đình ngăn cản, bằng tài năng và sự kiên trì, Hồng Gấm đã khiến những người thân yêu nhất quay sang tự hào và hoàn toàn ủng hộ con đường cô đi.

Là một ca sĩ trẻ, Hồng Gấm luôn khao khát được thể hiện mình và không ngừng làm mới bản thân. Khi dòng nhạc bolero đang thịnh hành, cô không ngần ngại thử sức ở những thể loại nhạc mới bằng cách tham gia vào cuộc thi Tỏa sáng sao đôi 2022. Khi được hỏi có sợ rằng "lỡ không thắng, hoặc thua ngay từ vòng ngoài sẽ bị mất niềm tin", nữ ca sĩ thẳng thắn bày tỏ quan điểm khi thử sức ở các sân chơi mới, cô không đặt nặng chuyện thắng thua: "Thắng mình ngày hôm qua là thắng rồi".

Điều cô mong muốn nhất là khán giả ghi nhận sự thay đổi, trưởng thành của mình và cô luôn sẵn sàng lắng nghe mọi ý kiến đóng góp từ công chúng để cố gắng làm tốt nhất việc ca hát. Dù thử sức ở nhiều dòng nhạc, nhưng dòng nhạc mà Hồng Gấm tâm đắc nhất vẫn là nhạc trữ tình, nhạc xưa của các nhạc sĩ tên tuổi như Trịnh Công Sơn, Vũ Thành An, Phú Quang. Với cô, đây là những giai điệu mang cảm xúc dạt dào, giúp cô được là chính mình nhất.

Hồng Gấm trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề trong talkshow Chuyện tối cùng sao, lên sóng trên VTV9 Ảnh: NSX

Mới đây, Hồng Gấm bật mí những dự án âm nhạc dài hơi đầy ấn tượng. Cô đang thực hiện dự án cover 200 bài nhạc xưa và hiện tại đã hoàn thành được 100 bài. Đây không chỉ là một cột mốc nghề nghiệp mà còn là món quà tinh thần vô giá cô muốn gửi tặng khán giả. Dự án này cũng sẽ đánh dấu việc ra mắt album đầu tiên của cô.

Cuộc sống kín tiếng của ca sĩ Hồng Gấm

Đối với Hồng Gấm, mỗi khi được đứng trên sân khấu, cảm giác chỉ hát thôi đã đem lại cho cô nguồn năng lượng và cảm xúc bất tận. Khi ấy, nữ ca sĩ biết mình đã chọn đúng nghề. Cô tâm niệm: "Mỗi người đều có một sứ mệnh. Ngành nghề nào cũng có thử thách khó khăn, nhưng khi được hát, tôi như được phiêu bồng, đi làm mà như đi chơi, không hề thấy vất vả hay mệt mỏi".

Trái ngược với hình ảnh một nữ ca sĩ đằm thắm, đầy tự sự trên sân khấu, ngoài đời Hồng Gấm tự nhận mình là một cô gái thiệt thà, vui tính và đôi lúc hơi... "vô tri". Nữ ca sĩ không ngần ngại "bật mí" những bí mật hậu trường dở khóc dở cười, ví như việc từng quên lời bài hát ngay trên sân khấu. Khác với vẻ năng nổ khi đi diễn, sở thích lúc rảnh rỗi của Hồng Gấm lại cực kỳ giản dị: cô chỉ thích ở nhà và xem phim. Chính sự mộc mạc, chân thành trong tính cách kết hợp cùng giọng hát nội lực, giàu cảm xúc đã giúp Hồng Gấm ngày càng chiếm trọn tình cảm của người hâm mộ.

