Mỹ nam phim trăm tỉ 'Nhà bà Nữ' khóc nghẹn trên truyền hình

Tập 191 Mái ấm gia đình Việt lên sóng bởi sự dẫn dắt của MC Đại Nghĩa cùng 2 khách mời là ca sĩ Song Luân và ca sĩ Anh Tuấn. Họ cùng hợp sức vượt qua các thử thách, mang tiền thưởng về hỗ trợ những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn gồm Nguyễn Thị Mỹ Dung, Đoàn Bảo Ngọc và Lê Thanh Vân.

Trong đó, câu chuyện của em Đào Bảo Ngọc khiến nhiều người xót xa. Mẹ em là Nguyễn Thị Bích Tuyên (sinh năm 1982) mắc nhiều bệnh hiểm nghèo khiến sức khỏe suy kiệt, gần như không thể tự đi lại hay sinh hoạt cá nhân. Trong khi đó, cha bỏ đi từ năm 2023 nên mọi gánh nặng chăm sóc mẹ và nuôi em gái nhỏ đều dồn lên vai Ngọc.

Dàn khách mời xót xa, gửi lời động viên đến Bảo Ngọc trước những biến cố trong cuộc sống Ảnh: NSX

Dù đang là học sinh THPT, Ngọc vẫn tranh thủ bán vé số vào buổi trưa và buổi tối để có tiền trang trải cuộc sống. Mỗi ngày em bán khoảng 120 tờ vé số, đây cũng là nguồn thu nhập chính để đảm bảo chi tiêu trong gia đình. Mỗi tháng, chị Tuyên phải tái khám và điều trị với chi phí hơn 10 triệu đồng cho mỗi đợt nhập viện, đồng thời phải duy trì máy thở tại nhà.

Dù nhận được sự hỗ trợ từ nhiều người, Bảo Ngọc luôn dành số tiền được giúp đỡ cho việc chữa bệnh của mẹ, còn chi phí sinh hoạt hằng ngày em cố gắng tự trang trải. Điều em lo lắng nhất là nếu mẹ không còn, hai chị em sẽ rơi vào cảnh mồ côi.

Song Luân, Anh Tú nghẹn ngào động viên Bảo Ngọc

Hình ảnh Bảo Ngọc dắt tay em gái nhỏ đến chương trình mà không có người thân đi cùng vì mẹ bệnh nặng, cha bỏ đi khiến nhiều người không khỏi xót xa. MC Đại Nghĩa xúc động bật khóc khi chứng kiến nghị lực của cô bé. Anh đau lòng khi một cô gái còn rất trẻ đã phải gánh vác trách nhiệm của cả gia đình.

Đại Nghĩa chia sẻ: “Cô bé này mới 17 tuổi đã phải gồng gánh cả gia đình, đi bán vé số để chăm mẹ bệnh và nuôi em gái nhỏ. Khi nghe Bảo Ngọc nói: ‘Cha có thể không còn thương mẹ nhưng tại sao không thương hai chị em con’, tôi thật sự rất đau lòng”.

Song Luân hết mình với các thử thách trong Mái ấm gia đình Việt Ảnh: NSX

Ca sĩ Anh Tú cũng nghẹn lòng trước hoàn cảnh của Bảo Ngọc. Nam ca sĩ cho biết anh đau xót khi một cô gái mới 17 tuổi đã phải gánh trên vai quá nhiều trách nhiệm: vừa đi học, vừa chăm sóc mẹ bệnh, lo cho em gái nhỏ, đồng thời mưu sinh bằng nghề bán vé số để phụ giúp gia đình. Những gánh nặng vốn thuộc về người lớn nay lại đặt lên vai một cô bé khiến anh không khỏi chạnh lòng.

Diễn viên Song Luân cũng xúc động khi chứng kiến hoàn cảnh của gia đình Bảo Ngọc. Sao phim Nhà bà Nữ cảm phục trước sự hiểu chuyện của cô bé. Dù đối mặt với nhiều khó khăn, Bảo Ngọc luôn cố gắng tìm mọi cách chăm lo cho mẹ, ít khi than vãn hay kể khổ. Chỉ đến khi tham gia chương trình, em mới bật khóc khi chia sẻ về hoàn cảnh của mình.

Bên cạnh những lời động viên, Song Luân và Anh Tú cũng nỗ lực hết mình trong các thử thách của chương trình. Sau khi hoàn thành phần thử thách làm bánh bông lan, hai khách mời đã tranh thủ bán sản phẩm để gây quỹ hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn.

Trải qua các phần thi, gia đình em Lê Thanh Vân về thứ ba, nhận 18 triệu đồng; gia đình em Đào Bảo Ngọc về nhì với 22 triệu đồng; còn gia đình em Nguyễn Thị Mỹ Dung giành giải nhất, vượt qua thử thách đặc biệt và mang về tổng 60 triệu đồng. Bên cạnh đó, các nghệ sĩ cũng trích tiền túi cùng sự chung tay của mọi người giúp tổng số tiền hỗ trợ cho các em nhỏ lên đến 600 triệu đồng.