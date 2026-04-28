Cuộc sống của Huỳnh Anh Tuấn sau biến cố đột quỵ

Thạch Anh
28/04/2026 18:31 GMT+7

Sau biến cố sức khỏe, Huỳnh Anh Tuấn tìm niềm vui thông qua việc thực hiện các clip nấu ăn đăng tải trên mạng xã hội. Ông hào hứng khi có dịp hội ngộ các đồng nghiệp như Lê Phương, Trương Minh Quốc Thái...

Sau biến cố sức khỏe, nghệ sĩ Huỳnh Anh Tuấn tạm gác lại việc đóng phim để tập trung nghỉ ngơi. Thời gian này, ông vẫn chia sẻ những clip “về vườn nấu ăn” hút hàng triệu lượt xem trên nền tảng mạng xã hội. Dù phải sử dụng 100% công nghệ AI để tạo giọng nói tương đồng cho các lời bình song qua những video này, nhiều khán giả nhận thấy sức khỏe nam nghệ sĩ đã cải thiện rõ rệt.

Huỳnh Anh Tuấn vui khi hội ngộ các đồng nghiệp như Lê Phương, Trương Minh Quốc Thái

Ông xuất hiện với vẻ ngoài rạng rỡ, thoải mái trò chuyện, tương tác cùng các thành viên trong ê kíp. Khi thực hiện các công đoạn nấu ăn, nam nghệ sĩ vẫn nhờ đến sự hỗ trợ của các cộng sự. Dù vậy, Huỳnh Anh Tuấn vẫn giữ tinh thần lạc quan. Việc trở lại gian bếp quen thuộc cũng là cách diễn viên phim Bến lỡ liêu xiêu tìm niềm vui sau biến cố đã qua.

Huỳnh Anh Tuấn vui khi hội ngộ đồng nghiệp

Mới đây, Huỳnh Anh Tuấn bày tỏ niềm hào hứng khi các đồng nghiệp như Lê Phương, Trương Minh Quốc Thái… dành thời gian đến thăm ông. Trong đoạn clip được chia sẻ, các nghệ sĩ vui vẻ trò chuyện, cùng nhau làm bánh xèo… tạo không khí cởi mở. Về phần mình, nam diễn viên 6X chia sẻ: “Nếu phải tính thời gian anh em tôi gặp lại nhau, chắc phải tính bằng năm. Thời gian trôi nhanh quá, phim mới nhất tôi tham gia cùng Lê Phương và Trương Minh Quốc Thái là Bí mật của luật sư”.

Dù tạm gác công việc diễn xuất nhưng Huỳnh Anh Tuấn vẫn dõi theo các dự án của đồng nghiệp. Điển hình là khi gặp Lê Phương, anh hài hước gọi đàn em là “bà Mai” - tên nhân vật trong phim Bóng ma hạnh phúc đang gây sốt. Ngoài ra, nam nghệ sĩ còn chia sẻ: “Lúc này đi đâu cũng nghe mấy bà nội trợ đòi giải cứu bà Mai hết”.

Huỳnh Anh Tuấn được nhiều khán giả động viên sau biến cố sức khỏe. Đây cũng là nguồn động lực để nam diễn viên vượt qua giai đoạn khó khăn

Huỳnh Anh Tuấn chia sẻ thêm dù thời gian hội ngộ đồng nghiệp ngắn ngủi nhưng mang lại cho ông nhiều niềm vui, tiếng cười. Trong đoạn clip, nam nghệ sĩ bộc bạch: “Cảm ơn các bạn, các em đồng nghiệp đã luôn nhớ đến và ghé thăm anh”. 

Dưới phần bình luận, nhiều khán giả cảm kích trước tình cảm các nghệ sĩ dành cho nhau. Bên cạnh đó, cư dân mạng mong Huỳnh Anh Tuấn sớm hồi phục sức khỏe để sớm trở lại với các dự án phim ảnh sau quãng thời gian vắng bóng.

Nghệ sĩ Huỳnh Anh Tuấn gặp biến cố sức khỏe hồi tháng 6.2025. Khi đó, ông bị đột quỵ tim, não với tỷ lệ tử vong lên đến 80%. Sau quãng thời gian tích cực điều trị, sức khỏe của diễn viên 6X dần cải thiện. Trong một lần chia sẻ, quản lý Huỳnh Anh Tuấn cho biết chính sự động viên của khán giả là nguồn động lực để ông mạnh mẽ vượt qua biến cố sức khỏe.

Hồi tháng 9.2025, Huỳnh Anh Tuấn trở lại thực hiện các clip nấu ăn, được khán giả quan tâm. Theo quản lý, nhiều khán giả nhắn tin khuyên Huỳnh Anh Tuấn dành thời gian nghỉ ngơi thay vì trở lại với công việc. Song người đại diện cho biết việc trở lại với các clip nấu ăn đơn giản giúp nam nghệ sĩ đỡ nhàm chán hơn trong giai đoạn chưa thể tái xuất phim ảnh.

