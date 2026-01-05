Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giải trí Đời nghệ sĩ

Huỳnh Anh Tuấn ra sao sau biến cố đột quỵ

Thạch Anh
Thạch Anh
05/01/2026 13:40 GMT+7

Dù chưa thể trở lại với phim ảnh song thời gian qua, Huỳnh Anh Tuấn và các cộng sự thực hiện nhiều clip nấu ăn, thu hút sự quan tâm của khán giả.

Theo ghi nhận của chúng tôi, trong những clip nấu ăn được đăng tải trên các nền tảng thời gian gần đây, diễn viên Huỳnh Anh Tuấn để kèm chú thích: “Video sử dụng 100% công nghệ AI tạo giọng nói tương đồng với giọng nói thật của diễn viên Huỳnh Anh Tuấn”. Người hâm mộ của nam nghệ sĩ cũng có thể thấy sau biến cố sức khỏe, cách phát âm của sao nam chưa phục hồi hoàn toàn. Thay vào đó, anh chỉ có thể nói vài từ ngắn gọn, được bạn bè, người thân hài hước gọi là “Việt kiều”.

Huỳnh Anh Tuấn của hiện tại

Huỳnh Anh Tuấn ra sao sau biến cố đột quỵ - Ảnh 1.

Việc thực hiện các clip nấu ăn giúp Huỳnh Anh Tuấn đỡ nhàm chán trong thời gian chưa thể đi đóng phim trở lại

Ảnh: FBNV

Sau quãng thời gian trở lại với mạng xã hội, Huỳnh Anh Tuấn và ê kíp thực hiện nhiều clip nấu ăn, đăng tải trên các nền tảng, nhận về lượt tương tác lớn từ phía người hâm mộ. Có thể thấy trong các video, nam diễn viên gây ấn tượng bởi vẻ ngoài rạng rỡ, lạc quan khi trò chuyện cùng với các cộng sự. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của đột quỵ, hiện tại nam nghệ sĩ cần đến sự hỗ trợ của ê kíp mỗi khi trổ tài vào bếp.

Theo chia sẻ, khuôn miệng của Huỳnh Anh Tuấn giờ đây không còn lệch nhiều như trước. Thậm chí, quản lý của nam diễn viên cho biết: “Chúng tôi hay chọc là sao miệng lúc lệch lúc không. Anh ấy kêu là hình như bị quen rồi, nên mỗi khi cười chỉ cười một bên, bây giờ phải tập cười lại”. Theo quản lý, ở thời điểm hiện tại, trong các clip nấu ăn, nam diễn viên chủ yếu là người lên công thức và đảm nhận vai trò nêm nếm. “Tay chân của anh cũng bắt đầu linh hoạt, mặt mày tươi tắn hơn”, cộng sự của Huỳnh Anh Tuấn cho hay.

Theo quản lý, ở thời điểm hiện tại, việc nấu ăn cũng là cách Huỳnh Anh Tuấn tìm niềm vui sau biến cố sức khỏe. Người này cho biết thêm: “Anh ấy bây giờ ăn ít, không như ngày xưa nữa, nên nấu ăn chủ yếu để thỏa đam mê”. Ngoài thực hiện các món ngon cùng trợ lý, thỉnh thoảng bạn bè của nam diễn viên, điển hình là Khánh Huyền cũng có mặt để trò chuyện, cùng nấu nướng với Huỳnh Anh Tuấn. “Có mấy anh chị bên đoàn phim gọi mời anh Tuấn đóng phim, nghe xong anh ấy cũng hào hứng lắm nhưng phải đợi khi nào ổn định thì mới trở lại”, quản lý chia sẻ.

Khán giả động viên, mong Huỳnh Anh Tuấn sớm trở lại với các dự án phim ảnh

Ảnh: FBNV

“Nhiều bạn bè lại thăm hỏi anh Tuấn thích gì, anh ấy nói rằng thích đóng phim, nấu ăn và đi chơi. Vì đóng phim là sự nghiệp của ảnh, nấu ăn là đam mê và đi chơi là sở thích của ảnh. Bây giờ cái nào làm được thì anh ấy sẽ làm trước. Buồn buồn là anh ấy sẽ bày đồ ăn ra, kêu chúng tôi chuẩn bị nguyên liệu để nấu ăn. Hay khi rảnh, anh lên kế hoạch để đi chơi. Đi quay về là anh ấy xem phim, lướt mạng chứ ít khi gặp gỡ hay tiệc tùng bên ngoài”, phía Huỳnh Anh Tuấn tiết lộ về cuộc sống hiện tại của nam diễn viên.

Từng là gương mặt quen thuộc với khán giả phim truyền hình song hồi tháng 6.2025, thông tin về tình hình sức khỏe của Huỳnh Anh Tuấn khiến nhiều người lo lắng. Theo chia sẻ từ quản lý, thời điểm đó, anh bị đột quỵ tim, não với tỷ lệ tử vong lên đến 80%. Sau quãng thời gian tích cực điều trị, sức khỏe của diễn viên Hương phù sa dần cải thiện. Sau khi kết thúc đợt điều trị tại bệnh viện ở Cần Thơ, anh trở lại với cuộc sống thường ngày. Sự động viên của khán giả là nguồn động lực để Huỳnh Anh Tuấn mạnh mẽ vượt qua biến cố sức khỏe.

Hồi tháng 9.2025, Huỳnh Anh Tuấn trở lại thực hiện các clip nấu ăn, được khán giả quan tâm. Theo quản lý, nhiều khán giả nhắn tin khuyên Huỳnh Anh Tuấn dành thời gian nghỉ ngơi thay vì trở lại với công việc. Song người đại diện cho biết việc trở lại với các clip nấu ăn đơn giản giúp nam nghệ sĩ đỡ nhàm chán hơn trong giai đoạn chưa thể tái xuất phim ảnh.

