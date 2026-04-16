Nhan sắc 'con gái màn ảnh của Lê Phương' gây sốt

Thạch Anh
16/04/2026 19:05 GMT+7

Ngoài diễn xuất, nhan sắc xinh đẹp ở tuổi 18 của Lê Huỳnh Bảo Ngọc - con gái của Lê Phương trong 'Bóng ma hạnh phúc' cũng được nhiều khán giả quan tâm.

Thời gian qua, phim truyền hình Bóng ma hạnh phúc nhận được sự quan tâm của khán giả bởi những tình tiết gay cấn. Trên mạng xã hội, không ít người xem bàn luận sôi nổi về mối quan hệ của Thanh Mai (Lê Phương thủ vai) - Hoàng Dũng (Lương Thế Thành) - Như Trang (Ngân Hòa). Bên cạnh đó, vai diễn Tú do Lê Huỳnh Bảo Ngọc thể hiện cũng được quan tâm.

Điển hình là mới đây, việc nhân vật của Bảo Ngọc bắt bố so sánh nhan sắc của mẹ là Thanh Mai với Như Trang khiến không khí gia đình trở nên căng thẳng. Ngoài ra, Bảo Ngọc ghi điểm với khán giả bởi diễn xuất tự nhiên khi thực hiện phân đoạn bức xúc do mẹ cấm cản chuyện tình cảm.

Con gái màn ảnh của Lê Phương là ai?

Bảo Ngọc sinh năm 2008, gây chú ý khi tham gia chương trình Gương mặt thân quen nhí 2015. Thời điểm đó, dù chỉ mới 7 tuổi nhưng cô bé đã sớm bộc lộ năng khiếu, giành á quân chung cuộc. Đây được xem là bước đệm để nữ diễn viên gắn bó với các hoạt động nghệ thuật sau cuộc thi. Trước đó, cô bé từng ghi danh Đô Rê Mí 2014, trở thành một trong những gương mặt được yêu thích ở mùa giải này

Bận rộn với việc học song Bảo Ngọc vẫn tích cực tham gia các dự án phim ảnh. Cô từng đảm nhận vai Lam Chi trong sitcom Gia đình là số một, gây ấn tượng bởi những phân đoạn đanh đá nhưng đầy hài hước. Ngoài ra, sao nhí còn là gương mặt được nhiều đạo diễn lựa chọn để thực hiện các TVC quảng cáo

Bảo Ngọc từng được gọi là “hoa khôi nhí Tây Đô” nhờ sở hữu gương mặt khả ái, đặc biệt là nụ cười rạng rỡ. Nhiều khán giả khuyên cô bé thử sức ở một cuộc thi nhan sắc trong tương lai

Trong sự nghiệp, Bảo Ngọc cũng từng vướng phải những điều tiếng. Song cô nỗ lực vượt qua và trở lại với các dự án nghệ thuật. Trước Bóng ma hạnh phúc, Bảo Ngọc từng góp mặt trong Lật mặt 8 của Lý Hải. Trong một lần chia sẻ, nữ diễn viên cho biết cô xem ồn ào trước đó là một bài học kinh nghiệm trong hành trình làm nghề

Ở tuổi 18, Bảo Ngọc sở hữu nhan sắc rạng rỡ cùng phong cách thời trang ấn tượng. Cô ưu tiên diện những thiết kế trẻ trung, năng động trong những khoảnh khắc đời thường. Còn khi xuất hiện tại các sự kiện, “hoa khôi nhí Cần Thơ” chuộng những chiếc váy nữ tính, tôn vẻ ngoài xinh đẹp

Ngoài diễn xuất, Bảo Ngọc còn phát hành các sản phẩm âm nhạc, khẳng định niềm đam mê ca hát ở tuổi 18. Ít ai biết rằng, âm nhạc mới chính là "mối duyên" đầu đời và là niềm đam mê của cô. Do đó trong lần trở lại với âm nhạc, cô mong muốn mang đến hình ảnh trưởng thành hơn, biết trăn trở hơn với nghề

Bảo Ngọc hiện đang là gương mặt nổi tiếng trên mạng xã hội. Theo ghi nhận, trang TikTok của cô sở hữu hơn 4 triệu lượt theo dõi, trong khi kênh YouTube của diễn viên Gia đình là số một có hơn 1,47 triệu lượt theo dõi. Đây là nơi cô đăng tải những sản phẩm mới hay những clip ghi lại cuộc sống đời thường. Gần đây nhất, cô chia sẻ clip chụp ảnh kỷ yếu, chuẩn bị cho đợt tốt nghiệp tại một trường quốc tế

