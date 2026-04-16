Nhan sắc 'con gái màn ảnh của Lê Phương' gây sốt

Ngoài diễn xuất, nhan sắc xinh đẹp ở tuổi 18 của Lê Huỳnh Bảo Ngọc - con gái của Lê Phương trong 'Bóng ma hạnh phúc' cũng được nhiều khán giả quan tâm.
Thời gian qua, phim truyền hình Bóng ma hạnh phúc nhận được sự quan tâm của khán giả bởi những tình tiết gay cấn. Trên mạng xã hội, không ít người xem bàn luận sôi nổi về mối quan hệ của Thanh Mai (Lê Phương thủ vai) - Hoàng Dũng (Lương Thế Thành) - Như Trang (Ngân Hòa). Bên cạnh đó, vai diễn Tú do Lê Huỳnh Bảo Ngọc thể hiện cũng được quan tâm.
Điển hình là mới đây, việc nhân vật của Bảo Ngọc bắt bố so sánh nhan sắc của mẹ là Thanh Mai với Như Trang khiến không khí gia đình trở nên căng thẳng. Ngoài ra, Bảo Ngọc ghi điểm với khán giả bởi diễn xuất tự nhiên khi thực hiện phân đoạn bức xúc do mẹ cấm cản chuyện tình cảm.
Con gái màn ảnh của Lê Phương là ai?
Bảo Ngọc từng được gọi là “hoa khôi nhí Tây Đô” nhờ sở hữu gương mặt khả ái, đặc biệt là nụ cười rạng rỡ. Nhiều khán giả khuyên cô bé thử sức ở một cuộc thi nhan sắc trong tương lai
Ảnh: FBNV
Ở tuổi 18, Bảo Ngọc sở hữu nhan sắc rạng rỡ cùng phong cách thời trang ấn tượng. Cô ưu tiên diện những thiết kế trẻ trung, năng động trong những khoảnh khắc đời thường. Còn khi xuất hiện tại các sự kiện, “hoa khôi nhí Cần Thơ” chuộng những chiếc váy nữ tính, tôn vẻ ngoài xinh đẹp
