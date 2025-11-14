Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí Truyền hình

Ca sĩ bolero nhớ thời được fan 'thầm thương trộm nhớ' khi đi hát

Thạch Anh
Thạch Anh
14/11/2025 16:33 GMT+7

Làm giám khảo 'Người kể chuyện tình', ca sĩ Dương Hồng Loan bồi hồi nhớ những kỷ niệm ngày trẻ khi theo dõi bài thi của N Ly.

Tập 3 Người kể chuyện tình lên sóng với màn tranh tài của 3 thí sinh gồm Đoàn Bảo Ân, N Ly và Trần Tuấn Kha. Đảm nhận vai trò giám khảo ngoài danh ca Thái Châu còn có ca sĩ Dương Hồng Loan và ca sĩ Nam Cường.

Ca sĩ Dương Hồng Loan nhớ thời thầm thương trên sân khấu truyền hình - Ảnh 1.

N Ly gây ấn tượng khi thể hiện ca khúc Đường xưa trên sân khấu Người kể chuyện tình

ẢNH: BTC

Trong đêm tranh tài, đáng chú ý là phần trình diễn của N Ly với ca khúc Đường xưa. Cô mang đến một câu chuyện tình dễ thương, trong sáng, khơi gợi kỷ niệm đẹp. Giọng hát mềm mại và phần diễn xuất tự nhiên của nữ thí sinh khiến khán giả và giám khảo như sống trong những ngày tháng của tuổi trẻ.

Dương Hồng Loan nói về bài thi của N Ly

Theo dõi bài thi, Dương Hồng Loan bộc bạch: “Bản thân tôi là một người nghệ sĩ, cũng có những kỷ niệm về nhiều mối tình dễ thương. Ngoài người bạn đời của mình thì lúc đi diễn cũng có những người thầm thương trộm nhớ”. 

Nữ giám khảo nói thêm cô ấn tượng với câu chuyện mà đàn em chọn để kể trên sân khấu vì: “Tôi thấy mình trẻ lại, nhớ những kỷ niệm của ngày xưa tôi cũng được nhiều người thương như thế”.

Ca sĩ Dương Hồng Loan nhớ thời thầm thương trên sân khấu truyền hình - Ảnh 2.

Thái Châu, Dương Hồng Loan dành lời khen ngợi cho bài thi của đàn em

ẢNH: BTC

Với nhiều năm kinh nghiệm trong nghề, Dương Hồng Loan đồng cảm với những khó khăn mà lớp nghệ sĩ trẻ đang đối mặt. Cô đánh giá: “Các bạn bây giờ gặp nhiều thử thách hơn thế hệ ngày trước. Để theo đuổi nghệ thuật, các bạn vừa phải có tài vừa phải có lực về kinh tế”. Ngoài ra, Dương Hồng Loan cho rằng những chương trình như Người kể chuyện tình là cơ hội quý giá để các bạn trẻ tỏa sáng và khẳng định mình.

Giám khảo Thái Châu bày tỏ sự xúc động trước phần trình diễn, cho biết phần kịch ngắn của N Ly gợi lại nhiều kỷ niệm trong chặng đường ca hát của mình. Nam giám khảo chia sẻ: “Có những khán giả thầm lặng yêu mến và đồng hành cùng tiếng hát của mình qua năm tháng, đó là điều quý giá nhất với người nghệ sĩ”. Nam nghệ sĩ cũng dành lời khen cho phần hòa âm ca khúc của nhạc sĩ Quốc Dũng, nhận xét đây là một sáng tác “rất hay và đầy lãng mạn”.

Giám khảo Nam Cường cũng khen ngợi N Ly không chỉ sở hữu nhan sắc xinh đẹp, giọng hát dễ chịu. Bên cạnh đó, anh cũng đánh giá bản phối sáng tạo và truyền tải được hơi thở mới của âm nhạc. “Tôi chỉ góp ý em nên đào sâu câu chuyện để tiết mục thêm màu sắc và sức sống”, anh chia sẻ. 

Với bài thi này, N Ly nhận được 9,75 điểm từ giám khảo Thái Châu và Nam Cường. Số điểm của Dương Hồng Loan được giữ lại cho đến khi các thí sinh hoàn thành xong bài thi.

Tin liên quan

Dương Hồng Loan tiết lộ hôn nhân với chồng là mối tình đầu năm 16 tuổi

Dương Hồng Loan tiết lộ hôn nhân với chồng là mối tình đầu năm 16 tuổi

Ngoài sự nghiệp ca hát, Dương Hồng Loan còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi tổ ấm viên mãn bên chồng là mối tình đầu. Hành trình hôn nhân được nữ ca sĩ tiết lộ khi tham gia chương trình 'Chuyện tối cùng sao'.

Khám phá thêm chủ đề

ca sĩ Dương Hồng Loan Người kể chuyện tình Danh ca Thái Châu Nam Cường
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận