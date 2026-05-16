Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí Đời nghệ sĩ

Ca sĩ bolero Quang Lập vừa bị khởi tố là ai?

Thạch Anh
Thạch Anh
16/05/2026 14:07 GMT+7

Trước khi bị khởi tố, Quang Lập từng được biết đến là một ca sĩ bolero, sở hữu nhiều ca khúc đạt triệu lượt xem trên nền tảng YouTube.

Như Thanh Niên thông tin, ngày 16.5, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03 - Bộ Công an) đã áp dụng các biện pháp nghiệp vụ xác minh, thu thập tài liệu xác định dấu hiệu phạm tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan của một số công ty, đơn vị liên quan. Trong đó, tại vụ án xảy ra ở Trung tâm Giọng ca để đời, ca sĩ Quang Lập - chủ trung tâm đã bị khởi tố. Thông tin này lập tức nhận được sự quan tâm của dư luận.

Ca sĩ bolero Quang Lập vừa bị khởi tố là ai?- Ảnh 1.

Hình ảnh trong một sản phẩm âm nhạc được ca sĩ Quang Lập đăng tải trên YouTube

Ảnh: Chụp màn hình


Ca sĩ Quang Lập bolero là ai?

Ca sĩ Quang Lập tên thật là Diệp Văn Lập, năm nay 52 tuổi. Ngoài hoạt động kinh doanh, là chủ của Trung tâm Giọng ca để đời, ông còn được biết đến là một giọng ca chuyên theo đuổi nhạc bolero, gây ấn tượng bởi chất giọng từng trải, giàu cảm xúc. Theo ghi nhận tài khoản Facebook tên “Quang Lập” có dấu tích xanh đạt hơn 2,5 triệu lượt theo dõi.

Ngoài ra, ca sĩ Quang Lập sở hữu kênh YouTube có hơn 1,32 triệu lượt theo dõi. Đây là nơi ông đăng tải những màn trình diễn của mình, bao gồm các tiết mục solo hay khi kết hợp với đồng nghiệp, trong đó có Thu Hường. Những clip này sở hữu lượng xem “khủng”, có nhiều ca khúc đạt triệu view, điển hình như Bài ca tết cho em (1,1 triệu lượt xem), Đám cưới trên đường quê (2,2 triệu lượt xem), Đêm gọi người yêu (8,6 triệu lượt xem), Tội tình (6,7 triệu lượt xem)...

Đáng chú ý, màn hòa giọng giữa nam ca sĩ và Thu Hường trong ca khúc Thư tình em gái tính đến hiện tại đạt hơn 62 triệu lượt xem trên YouTube. Những sản phẩm của ông nhìn chung được thực hiện đơn giản, chủ yếu ghi lại khoảnh khắc biểu diễn cùng ban nhạc, tập trung vào cảm xúc truyền tải qua bài hát.

Theo ghi nhận, thời gian qua, phía Quang Lập và ê kíp vẫn chăm chỉ đăng tải các clip trên nền tảng YouTube. Bài đăng gần đây nhất trên kênh Quang Lập Official là vào ngày 13.5.

Ca sĩ bolero Quang Lập vừa bị khởi tố là ai?- Ảnh 2.

Vụ việc ca sĩ Quang Lập bị khởi tố đang nhận được sự quan tâm của dư luận

Ảnh: Chụp màn hình

Trước đó, vào ngày 1.5, ca sĩ Quang Lập cũng từng vướng phải lùm xùm vụ bị cưỡng chế bàn giao nhà. Cụ thể, cơ quan thi hành án dân sự TP.HCM đã áp lệnh cưỡng chế đối với nam ca sĩ và người đang cư trú trong ngôi nhà tranh chấp, buộc bàn giao giấy tờ cho bà Nguyễn Thị Nguyệt vào ngày 15.5. Vụ việc này cũng từng gây xôn xao trên mạng xã hội thời điểm đó.

Quang Lập kín tiếng trong chuyện đời tư. Lần hiếm hoi nhắc về bản thân trong clip được đăng tải trên kênh YouTube Giọng ca để đời, nam ca sĩ tiết lộ những lúc rảnh, anh thường pha trà thưởng thức, nghiên cứu những bài hát mới. Hay khi được hỏi thần tượng ai, anh cho biết “đó là tất cả những ca sĩ đã ca trước Quang Lập”

Hiện tại, thông tin liên quan đến việc ca sĩ Quang Lập bị khởi tố được nhiều người chú ý. Theo ghi nhận, một số tài khoản tràn vào clip mới nhất được nam ca sĩ bolero đăng tải trên nền tảng YouTube hay trên Facebook, để lại nhiều bình luận trái chiều.

Liên quan đến vụ việc, Bộ Công an, cơ quan điều tra đang tập trung lực lượng, mở rộng điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của các bị can và sai phạm của các đối tượng liên quan, đề xuất xử lý theo quy định pháp luật. Đồng thời, điều tra, xác minh phục vụ thu hồi triệt để tài sản.

Tin liên quan

G-Dragon bị khởi tố vì dính líu đến ma túy

G-Dragon bị khởi tố vì dính líu đến ma túy

Theo News1 hôm 25.10, G-Dragon bị khởi tố, điều tra vì nghi ngờ sử dụng ma túy, vi phạm đạo luật kiểm soát ma túy. Thông tin này lập tức khiến làng giải trí Hàn "dậy sóng".

Khám phá thêm chủ đề

Quang Lập Ca sĩ Quang Lập Quang Lập bolero khởi tố Khởi tố Quang Lập
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận