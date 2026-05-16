Ca sĩ bolero Quang Lập vừa bị khởi tố là ai?

Như Thanh Niên thông tin, ngày 16.5, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03 - Bộ Công an) đã áp dụng các biện pháp nghiệp vụ xác minh, thu thập tài liệu xác định dấu hiệu phạm tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan của một số công ty, đơn vị liên quan. Trong đó, tại vụ án xảy ra ở Trung tâm Giọng ca để đời, ca sĩ Quang Lập - chủ trung tâm đã bị khởi tố. Thông tin này lập tức nhận được sự quan tâm của dư luận.

Ca sĩ Quang Lập bolero là ai?

Ca sĩ Quang Lập tên thật là Diệp Văn Lập, năm nay 52 tuổi. Ngoài hoạt động kinh doanh, là chủ của Trung tâm Giọng ca để đời, ông còn được biết đến là một giọng ca chuyên theo đuổi nhạc bolero, gây ấn tượng bởi chất giọng từng trải, giàu cảm xúc. Theo ghi nhận tài khoản Facebook tên “Quang Lập” có dấu tích xanh đạt hơn 2,5 triệu lượt theo dõi.

Ngoài ra, ca sĩ Quang Lập sở hữu kênh YouTube có hơn 1,32 triệu lượt theo dõi. Đây là nơi ông đăng tải những màn trình diễn của mình, bao gồm các tiết mục solo hay khi kết hợp với đồng nghiệp, trong đó có Thu Hường. Những clip này sở hữu lượng xem “khủng”, có nhiều ca khúc đạt triệu view, điển hình như Bài ca tết cho em (1,1 triệu lượt xem), Đám cưới trên đường quê (2,2 triệu lượt xem), Đêm gọi người yêu (8,6 triệu lượt xem), Tội tình (6,7 triệu lượt xem)...

Đáng chú ý, màn hòa giọng giữa nam ca sĩ và Thu Hường trong ca khúc Thư tình em gái tính đến hiện tại đạt hơn 62 triệu lượt xem trên YouTube. Những sản phẩm của ông nhìn chung được thực hiện đơn giản, chủ yếu ghi lại khoảnh khắc biểu diễn cùng ban nhạc, tập trung vào cảm xúc truyền tải qua bài hát.

Theo ghi nhận, thời gian qua, phía Quang Lập và ê kíp vẫn chăm chỉ đăng tải các clip trên nền tảng YouTube. Bài đăng gần đây nhất trên kênh Quang Lập Official là vào ngày 13.5.

Trước đó, vào ngày 1.5, ca sĩ Quang Lập cũng từng vướng phải lùm xùm vụ bị cưỡng chế bàn giao nhà. Cụ thể, cơ quan thi hành án dân sự TP.HCM đã áp lệnh cưỡng chế đối với nam ca sĩ và người đang cư trú trong ngôi nhà tranh chấp, buộc bàn giao giấy tờ cho bà Nguyễn Thị Nguyệt vào ngày 15.5. Vụ việc này cũng từng gây xôn xao trên mạng xã hội thời điểm đó.

Quang Lập kín tiếng trong chuyện đời tư. Lần hiếm hoi nhắc về bản thân trong clip được đăng tải trên kênh YouTube Giọng ca để đời, nam ca sĩ tiết lộ những lúc rảnh, anh thường pha trà thưởng thức, nghiên cứu những bài hát mới. Hay khi được hỏi thần tượng ai, anh cho biết “đó là tất cả những ca sĩ đã ca trước Quang Lập”

Hiện tại, thông tin liên quan đến việc ca sĩ Quang Lập bị khởi tố được nhiều người chú ý. Theo ghi nhận, một số tài khoản tràn vào clip mới nhất được nam ca sĩ bolero đăng tải trên nền tảng YouTube hay trên Facebook, để lại nhiều bình luận trái chiều.

Liên quan đến vụ việc, Bộ Công an, cơ quan điều tra đang tập trung lực lượng, mở rộng điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của các bị can và sai phạm của các đối tượng liên quan, đề xuất xử lý theo quy định pháp luật. Đồng thời, điều tra, xác minh phục vụ thu hồi triệt để tài sản.