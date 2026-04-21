Cô gái bỏ sư phạm để theo nghệ thuật, 'đổi đời' khi dẫn 'Solo cùng bolero'

Phương Uyên chia sẻ bản thân đam mê nghệ thuật từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Những năm cấp 2, cô đã ước mơ trở thành một diễn viên hay người dẫn chương trình. Điều này được nữ MC nắn nót ghi lại trong cuốn sổ tự bạch. Tuy nhiên ít ai biết rằng trước khi chính thức bén duyên với các hoạt động nghệ thuật, Phương Uyên từng là sinh viên ngành sư phạm.

Hành trình nghệ thuật của MC Phương Uyên

Phương Uyên ngoài hoạt động ở vai trò người dẫn chương trình còn không ngại thử sức trong lĩnh vực phim ảnh Ảnh: NSX

Người đẹp chia sẻ chính những hoạt động Đoàn hội từ năm 2013 là mối duyên đưa cô đến với nghề dẫn chương trình. Năm 2014, Phương Uyên chính thức bước chân vào con đường MC chuyên nghiệp. Thế nhưng, hành trình nghệ thuật không chỉ có hoa hồng, Phương Uyên thừa nhận từng có giai đoạn "chập chờn", mất phương hướng: “Có lúc tôi tự hỏi mình nên ra trường dạy học hay tiếp tục đi diễn, liệu mình có thực sự phù hợp với nghề này không? Nhưng rồi sự kiên trì đã giúp tôi đi tiếp”.

Nhắc đến cột mốc đáng nhớ nhất trong sự nghiệp MC, Phương Uyên khẳng định đó chính là chương trình Solo cùng bolero 2017. Đây được xem là sân khấu "debut" giúp tên tuổi của cô đến gần hơn với khán giả cả nước. Dù hạnh phúc khi được đi khắp mọi miền tổ quốc để dẫn dắt, nhưng với một "tuổi nghề" còn khá trẻ lúc bấy giờ, cô không tránh khỏi những bối rối và áp lực cực lớn trước quy mô của một chương trình truyền hình thực tế.

Phương Uyên chia sẻ về chặng đường làm nghề trong chương trình Chuyện tối cùng sao Ảnh: NSX

Ở khía cạnh diễn xuất, Phương Uyên gây ấn tượng khi kể về vai Nguyệt trong phim Hoa sơn trà. Đây là vai diễn đầu tiên nhưng lại đòi hỏi tâm lý cực nặng, khiến cô phải lấy cảm xúc để khóc liên tục từ sáng đến tối.

Nữ diễn viên khiêm tốn chia sẻ: “Lúc đó tôi dùng hết kiến thức thầy dạy, thậm chí phải xem video buồn để vay mượn cảm xúc. Nhưng khi ra phim trường, điều khiến tôi khóc thật sự lại là sự áp lực. Nhìn thấy đạo diễn và ê kíp căng thẳng, tôi tự nhủ nếu mình làm không tốt sẽ ảnh hưởng đến mọi người”. Nhờ sự nâng đỡ của các đồng nghiệp đi trước, cô đã vượt qua những phân cảnh khó khăn nhất để hoàn thành vai diễn.

Khi được hỏi về cách duy trì đam mê khi lửa nghề có lúc "nguội" đi, Phương Uyên đưa ra quan điểm hiện đại: “Tôi không bao giờ so sánh mình với người khác. Tôi chỉ nhìn lại hành trình của mình ngày hôm qua xem đã cải thiện được thiếu sót chưa”.

Cô cũng tiết lộ 3 nguồn động lực lớn giúp mình vượt qua mọi thử thách: gia đình, những người đồng nghiệp tận tâm và sự tin yêu của khán giả.