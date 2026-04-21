Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí Truyền hình

Cô gái bỏ sư phạm để theo nghệ thuật, 'đổi đời' khi dẫn 'Solo cùng bolero'

Thạch Anh
Thạch Anh
21/04/2026 20:06 GMT+7

Từng theo học ngành sư phạm song Phương Uyên sau đó rẽ hướng hoạt động nghệ thuật. Một cột mốc khó quên trong sự nghiệp của cô chính là việc được dẫn dắt chương trình 'Solo cùng bolero'.

Phương Uyên chia sẻ bản thân đam mê nghệ thuật từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Những năm cấp 2, cô đã ước mơ trở thành một diễn viên hay người dẫn chương trình. Điều này được nữ MC nắn nót ghi lại trong cuốn sổ tự bạch. Tuy nhiên ít ai biết rằng trước khi chính thức bén duyên với các hoạt động nghệ thuật, Phương Uyên từng là sinh viên ngành sư phạm.

Hành trình nghệ thuật của MC Phương Uyên

- Ảnh 1.

Phương Uyên ngoài hoạt động ở vai trò người dẫn chương trình còn không ngại thử sức trong lĩnh vực phim ảnh

Ảnh: NSX

Người đẹp chia sẻ chính những hoạt động Đoàn hội từ năm 2013 là mối duyên đưa cô đến với nghề dẫn chương trình. Năm 2014, Phương Uyên chính thức bước chân vào con đường MC chuyên nghiệp. Thế nhưng, hành trình nghệ thuật không chỉ có hoa hồng, Phương Uyên thừa nhận từng có giai đoạn "chập chờn", mất phương hướng: “Có lúc tôi tự hỏi mình nên ra trường dạy học hay tiếp tục đi diễn, liệu mình có thực sự phù hợp với nghề này không? Nhưng rồi sự kiên trì đã giúp tôi đi tiếp”.

Nhắc đến cột mốc đáng nhớ nhất trong sự nghiệp MC, Phương Uyên khẳng định đó chính là chương trình Solo cùng bolero 2017. Đây được xem là sân khấu "debut" giúp tên tuổi của cô đến gần hơn với khán giả cả nước. Dù hạnh phúc khi được đi khắp mọi miền tổ quốc để dẫn dắt, nhưng với một "tuổi nghề" còn khá trẻ lúc bấy giờ, cô không tránh khỏi những bối rối và áp lực cực lớn trước quy mô của một chương trình truyền hình thực tế.

- Ảnh 2.

Phương Uyên chia sẻ về chặng đường làm nghề trong chương trình Chuyện tối cùng sao

Ảnh: NSX

Ở khía cạnh diễn xuất, Phương Uyên gây ấn tượng khi kể về vai Nguyệt trong phim Hoa sơn trà. Đây là vai diễn đầu tiên nhưng lại đòi hỏi tâm lý cực nặng, khiến cô phải lấy cảm xúc để khóc liên tục từ sáng đến tối.

Nữ diễn viên khiêm tốn chia sẻ: “Lúc đó tôi dùng hết kiến thức thầy dạy, thậm chí phải xem video buồn để vay mượn cảm xúc. Nhưng khi ra phim trường, điều khiến tôi khóc thật sự lại là sự áp lực. Nhìn thấy đạo diễn và ê kíp căng thẳng, tôi tự nhủ nếu mình làm không tốt sẽ ảnh hưởng đến mọi người”. Nhờ sự nâng đỡ của các đồng nghiệp đi trước, cô đã vượt qua những phân cảnh khó khăn nhất để hoàn thành vai diễn.

Khi được hỏi về cách duy trì đam mê khi lửa nghề có lúc "nguội" đi, Phương Uyên đưa ra quan điểm hiện đại: “Tôi không bao giờ so sánh mình với người khác. Tôi chỉ nhìn lại hành trình của mình ngày hôm qua xem đã cải thiện được thiếu sót chưa”. 

Cô cũng tiết lộ 3 nguồn động lực lớn giúp mình vượt qua mọi thử thách: gia đình, những người đồng nghiệp tận tâm và sự tin yêu của khán giả.

Nhất Minh giành quán quân Solo cùng bolero 2024

Nhất Minh giành quán quân Solo cùng bolero 2024

Chung kết Solo cùng bolero 2024 (phát sóng tối qua 28.2) là màn tranh tài của 3 thí sinh Khánh An, Nhất Minh và Thùy Anh. Đảm nhận vai trò giám khảo gồm: nghệ sĩ Phương Dung, nghệ sĩ Ngọc Sơn, đạo diễn Vũ Thành Vinh, ca sĩ Quang Lê và ca sĩ Tố My.

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận