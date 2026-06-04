Ca sĩ Cassie bí mật rời Mỹ sau khi nhận 750 tỉ đồng từ Diddy

Theo các tài liệu tòa án mới nhất do tờ TMZ thu thập được (ký ngày 1.5.2026), Cassie Ventura nộp một tờ khai tuyên thệ khẳng định cô không còn sinh sống tại quê nhà. Trong văn bản được đệ trình nhằm giải quyết các thủ tục pháp lý còn tồn đọng, Cassie tuyên bố rõ ràng: "Tôi hiện đang cư trú bên ngoài Mỹ. Tôi không có ý định quay trở lại Mỹ”.

Động thái này diễn ra chỉ khoảng một năm sau khi cô ra tòa với tư cách nhân chứng chủ chốt trong phiên tòa hình sự liên bang chống lại Sean "Diddy" Combs tại New York (Mỹ).

Cassie cũng tiết lộ tại tòa rằng đã nhận được khoản tiền dàn xếp trị giá 20 triệu USD từ Sean và công ty bên thứ ba sau vụ kiện dân sự chấn động năm 2023. Trong đó, Cassie cáo buộc Sean bạo lực thể xác và ép buộc cô tham gia vào các hành vi tình dục.

Theo TMZ, bên cạnh số tiền từ Diddy, Cassie còn nhận được khoản thanh toán ước tính khoảng 10 triệu USD từ một khách sạn. Đây là nơi đã để rò rỉ đoạn clip từ camera giám sát ghi lại cảnh Diddy hành hung Cassie một cách dã man ở hành lang vào năm 2016. Với tổng số tiền bồi thường lên tới khoảng 30 triệu USD (hơn 750 tỉ đồng), Cassie Ventura đã có một cuộc đổi đời về mặt tài chính sau những tổn thương sâu sắc về mặt thể xác và tinh thần.

Diddy và Cassie Ventura được cho là đã gắn bó với nhau gần 1 thập niên ẢNH: REUTERS

Cái kết của Diddy và những hệ lụy pháp lý

Trả lời phỏng vấn trên tờ Page Six, luật sư Widor khẳng định nhờ có đơn khiếu nại ban đầu của Cassie mà các cơ quan liên bang có cơ sở để mở rộng điều tra, đưa ông trùm Diddy ra ánh sáng. Kết quả, Sean "Diddy" Combs đã bị tòa án kết tội.

Tuy nhiên, việc sở hữu số tiền đền bù quá lớn cũng khiến Cassie trở thành mục tiêu của các vụ kiện tụng ăn theo. Hiện tại, cô đang phải đối mặt với một vụ kiện ngược từ Clayton Howard - một nam hộ tống từng tham gia vào các bữa tiệc của Diddy.

Theo Page Six, Howard đã đệ đơn kiện cả Diddy lẫn Cassie vào tháng 7.2025 để đòi bồi thường thiệt hại. Howard cáo buộc Diddy và Cassie đã thuê anh ta cho các bữa tiệc tình dục. Chính việc này đã khiến anh ta bị lây nhiễm một bệnh lây truyền qua đường tình dục...