Ngày 12.10, trong vụ chuyên án ma túy VN10 liên quan đến 4 nữ tiếp viên hàng không bị lợi dụng xách ma túy từ Pháp về Việt Nam, TAND TP.HCM thông tin có 38/227 bị cáo trong vụ án đã có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt hoặc kháng cáo kêu oan, trong đó có ca sĩ Chi Dân.

Ca sĩ Chi Dân (bên trái) kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, trong khi "cô tiên từ thiện" Trúc Phương (ở giữa) và người mẫu An Tây chấp nhận bản án sơ thẩm đã tuyên ẢNH: CACC

Trong số đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt có bị cáo Nguyễn Trung Hiếu (tức ca sĩ Chi Dân), bị HĐXX sơ thẩm tuyên phạt mức án 7 năm tù về tội “tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Bị cáo có kháng cáo kêu oan là Nguyễn Khánh Dư, bị cấp sơ thẩm tuyên phạt 20 năm tù về tội “mua bán trái phép chất ma túy”.

Trong số các bị cáo không kháng cáo, có Nguyễn Đỗ Trúc Phương (còn gọi là "cô tiên từ thiện") bị bản án sơ thẩm tuyên phạt 6 năm tù về tội “tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy"; bị cáo Andrea Aybar Carmona (người mẫu An Tây) bị án sơ thẩm phạt 8 năm tù về tội “tàng trữ trái phép chất ma túy” và “tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Ca sĩ Chi Dân xin giảm nhẹ hình phạt, người mẫu An Tây không kháng cáo

Trước đó, 3.9, HĐXX TAND TP.HCM đã tuyên phạt tử hình 11 bị cáo về tội “mua bán trái phép chất ma túy”, 216/227 bị cáo còn lại bị tuyên phạt từ 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, đến án tù chung thân.

Vụ án được mở rộng điều tra từ vụ phát hiện hơn 11 kg ma túy giấu trong các tuýp kem đánh răng trong hành lý xách tay của 4 nữ tiếp viên hàng không trên chuyến bay VN10 từ Pháp về Tân Sơn Nhất tháng 3.2023.

Công an TP.HCM đã nhanh chóng xác định các tiếp viên này bị lợi dụng và không hề hay biết có ma túy trong hành lý. Tập trung bóc gỡ đường dây đứng sau, cơ quan điều tra đã triệt phá một mạng lưới mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia cực kỳ tinh vi từ châu Âu về Việt Nam với tổng số tiền giao dịch lên tới gần 29.000 tỉ đồng.