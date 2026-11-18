Nhìn lại gần 30 năm ca hát, Quốc Đại cho rằng tài năng và giọng hát là điều kiện cần nhưng chưa đủ để một người nghệ sĩ xây dựng được vị trí lâu dài. Đằng sau một gương mặt được khán giả biết đến là sự đóng góp của rất nhiều bộ phận. Nam ca sĩ chia sẻ: “Rất nhiều thứ tạo nên một ngôi sao. Và theo tôi cảm nhận, nghề ca sĩ là sướng nhất rồi, hào quang thì luôn luôn được nhận. Nhưng bên cạnh đó phải có rất nhiều bộ phận khác hỗ trợ thì mình mới có thể tỏa sáng”.

Ký ức về những ngày đầu lập nghiệp

Quốc Đại cũng nhắc đến giai đoạn từng tự xoay xở trong khoảng 8 năm đầu sự nghiệp. Dù đã có những thành công bước đầu, nam ca sĩ nhận ra bản thân cần một môi trường làm việc chuyên nghiệp để phát triển hình ảnh và con đường âm nhạc. Sự đồng hành của đơn vị quản lý, hỗ trợ nghệ sĩ như Kim Lợi sau đó đã góp phần trong hành trình xây dựng tên tuổi Quốc Đại.

Ca sĩ Quốc Đại cho rằng một ngôi sao tỏa sáng cần rất nhiều người đứng phía sau Ảnh: NSX

Từ trải nghiệm ấy, nam ca sĩ hiểu rằng thành quả trên sân khấu không bao giờ là nỗ lực của riêng một cá nhân. Để có được vị trí hiện tại, Quốc Đại thừa nhận bản thân đã phải đánh đổi nhiều điều, trong đó có sức khỏe và thời gian dành cho gia đình. Tính chất công việc khiến nam ca sĩ thường xuyên di chuyển, làm việc với cường độ cao và đôi khi không thể tham gia những buổi gặp gỡ, vui chơi cùng người thân.

Dẫu vậy, Quốc Đại không xem đó là sự hy sinh đáng tiếc mà nhìn nhận như một phần tất yếu của hành trình theo đuổi mục tiêu. Nam ca sĩ cho rằng khi đã lựa chọn một công việc, mỗi người cần có trách nhiệm và nỗ lực hết mình để đạt được điều mong muốn. “Đối với tôi, cái gì cũng có cái giá của nó. Nếu mình nỗ lực hết mình thì mình sẽ đạt được điều mình mong muốn”, Quốc Đại bộc bạch.

Quốc Đại nói gì khi chấm thi Người kể chuyện tình?

Mới đây, Quốc Đại xác nhận trở lại Người kể chuyện tình với vai trò giám khảo khách mời. Theo anh, ca sĩ trẻ hiện nay cần có sự đa năng để thích nghi với yêu cầu ngày càng phong phú của sân khấu. Với format kể chuyện bằng âm nhạc, nam ca sĩ vẫn ưu tiên đánh giá giọng hát, nhưng cho rằng diễn xuất có thể trở thành điểm nhấn giúp phần trình diễn thêm hấp dẫn. “Đôi khi bạn chỉ cần diễn tốt tiểu phẩm của mình thì rất dễ đẩy cảm xúc vào ca khúc phía sau”, anh nói.

Quốc Đại ngồi ghế nóng Người kể chuyện tình, lên sóng trên THVL1 ngày 19.11 Ảnh: NSX

Bên cạnh đó, nam ca sĩ cho rằng việc làm mới những ca khúc đã quen thuộc với khán giả là yêu cầu tất yếu. Khi lựa chọn một bài hát từng có dấu ấn trong lòng người nghe, nghệ sĩ cần tìm được cách thể hiện riêng thông qua giọng hát, hòa âm và cách xử lý. Đây không chỉ là thử thách dành cho thí sinh trẻ mà còn là điều các ca sĩ phải quan tâm khi trình bày lại một tác phẩm đã có đời sống lâu dài.

Với nhiều năm hoạt động nghệ thuật, ca sĩ Quốc Đại có cách nhìn cởi mở về những hình thức thành công của người làm âm nhạc. Nam ca sĩ cho rằng một ca khúc tạo được sức lan tỏa trên mạng xã hội cũng là thành quả đáng ghi nhận, bởi điều đó cho thấy sản phẩm đã được đón nhận từ công chúng. “Đối với tôi, khán giả luôn đúng. Nếu bạn có những sản phẩm lan tỏa trên mạng thì có nghĩa là khán giả chấp nhận, đó cũng là thành công bước đầu”, Quốc Đại nhận định.

Tuy nhiên, để duy trì sức hút và tiến xa hơn, người nghệ sĩ cần có nền tảng âm nhạc, kỹ năng và chuyên môn vững vàng. Theo nam ca sĩ, thành công trong nghệ thuật không có một công thức cố định mà phụ thuộc vào nhiều góc nhìn. Với Quốc Đại, điều quan trọng nhất vẫn là được khán giả đánh giá cao, sau đó mới đến những yếu tố như thu nhập và sự nổi tiếng. Nam ca sĩ cũng quan niệm mỗi sản phẩm âm nhạc đều là một cơ hội để bản thân tiến bộ, tìm kiếm thêm khán giả và khẳng định màu sắc riêng.