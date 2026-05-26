Ca sĩ Đan Trường tiết lộ cuộc sống ở tuổi 50

Bên cạnh công việc ca hát, Đan Trường còn bận rộn với hoạt động kinh doanh. Ngoài việc kết hợp cùng vợ cũ là doanh nhân Thủy Tiên, giọng ca Kiếp ve sầu còn hợp tác cùng quản lý mở một quán cà phê tại TP.HCM. Trong ngày khai trương, Đan Trường bày tỏ niềm hào hứng khi những đồng nghiệp thân thiết như Đàm Vĩnh Hưng, Cẩm Ly… dành thời gian đến chúc mừng anh.

Đan Trường vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung, phong độ khi bước sang tuổi 50 Ảnh: T.A

Nói về nguồn thu từ việc mở quán cà phê so với thù lao đi hát, nam ca sĩ hài hước cho biết bản thân kinh doanh vì đam mê. Theo nam ca sĩ, mục tiêu xa hơn của anh là mở một chuỗi hệ thống nhượng quyền thương hiệu. Ngoài ra, anh xem cơ sở kinh doanh hiện tại là nơi để gặp gỡ, giao lưu cùng khán giả. “Tôi cũng mở quán nhiều bên Mỹ nên cũng nắm sơ sơ. Quản lý là người lo về khâu giấy tờ, kế hoạch phát triển còn tôi là người kiểm tra về thiết kế, từng món nước”, giọng ca 7X bật mí.

Đan Trường chia sẻ việc phát triển công việc kinh doanh ở thời điểm hiện tại cũng làm thay đổi nhịp sống đời thường của anh. Giọng ca Kiếp ve sầu lý giải: “Tôi đang trong thời gian muốn nghỉ ngơi, muốn đi hát và tận hưởng cuộc sống nhiều hơn. Nên khi đi theo cuộc vui này, tôi cũng cố gắng cân bằng”.

Phía sau ánh đèn sân khấu, Đan Trường bật mí anh biết pha chế nước, biết làm bánh… Tuy nhiên, khi nói về lý do không thực hiện những clip ngắn chia sẻ về “tài lẻ” của mình, nam nghệ sĩ thừa nhận bản thân không muốn xuất hiện nhiều. Thay vào đó, giọng ca 9X muốn khán giả nhớ đến mình khi đứng trên sân khấu. “Tiêu chí của tôi là giữ hình ảnh để đi hát, còn sau này già rồi thì mình tính sau”, anh bộc bạch.

Đan Trường muốn khán giả nhớ đến mình qua các dự án âm nhạc hay những lần thăng hoa trên sân khấu Ảnh: T.A

Được khán giả ủng hộ thử sức ở các gameshow, đặc biệt là Anh trai vượt ngàn chông gai, Đan Trường nói do bản thân chưa sắp xếp được lịch trình. Nam ca sĩ nói ở thời điểm hiện tại, anh đang xử lý một số công việc ở Mỹ, không thể dời lịch trình. “Tôi phải giải quyết mọi thủ tục, giấy tờ để yên tâm về Việt Nam phát triển. Nên tôi cũng tiếc khi không tham gia được”, anh nói.

Điều tiếc nuối của ca sĩ Đan Trường

Nói về sự thay đổi của bản thân ở tuổi 50, Đan Trường chia sẻ trước đây, anh mê chơi hơn. Còn ở thời điểm hiện tại, nam ca sĩ muốn tập trung nhiều hơn cho công việc, đầu tư vào các đêm nhạc mà bản thân có dịp tham gia.

Giọng ca 7X tâm sự: “Ngày xưa tôi còn mê cái này, cái kia nhưng bây giờ tôi muốn sống chậm lại chút xíu, dành thời gian cho đam mê ca hát nhiều hơn. Khi còn trẻ, có sức khỏe thì tôi làm nhiều thứ. Bây giờ sức khỏe không được như trước, tôi tập trung cho âm nhạc và nghỉ ngơi, tận hưởng cuộc sống”.

Ở hiện tại, Đan Trường chiêm nghiệm nhiều hơn về giá trị của sức khỏe. Nam ca sĩ cũng thoải mái trải lòng về điều khiến bản thân tiếc nuối vì chưa thực hiện được: “Tôi muốn sang Trung Quốc học ngôn ngữ khoảng 3 tháng. Tôi muốn nhiều thứ lắm nhưng không thực hiện được, vì có nhiều trách nhiệm phải lo. Đến khi nhìn lại, tôi đã 50 tuổi rồi, thời gian trôi qua quá nhanh luôn. Có nhiều thứ còn dang dở khiến tôi rất tiếc. Khi thấy các bạn trẻ làm được nhiều thứ, tôi rất ham”.