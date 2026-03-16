Doanh nhân Thủy Tiên tiết lộ mối quan hệ với Đan Trường sau ly hôn

* Chào chị Thủy Tiên. Nhìn vào khối lượng công việc hiện tại, nhiều người tự hỏi chị lấy đâu ra năng lượng để thực hiện mọi thứ một cách chu toàn?

- Doanh nhân Thủy Tiên: Thật ra nếu nói không bận thì là nói dối. Tôi bận đến mức đôi khi quên cả thời gian cho chính mình. Mỗi khi bắt đầu một dự án kinh doanh mới, giai đoạn đầu luôn là thử thách lớn nhất, nó ngốn của tôi rất nhiều tâm sức và thời gian. Nhưng tôi có một niềm tin: chỉ cần mình xây dựng được một hệ thống quản trị tốt, mọi thứ sau đó sẽ tự vận hành.

Hệ thống cà phê này là dự án tôi kết hợp cùng anh Trường. May mắn là mô hình này không quá phức tạp như vận hành một nhà hàng cao cấp, nên chúng tôi có thể nhân rộng nhanh hơn. Hiện tại đã có 4 cửa tiệm đi vào hoạt động ổn định. Sau khi trở về San Jose (Mỹ), tôi dự định sẽ khai trương thêm 3 chi nhánh nữa. Mục tiêu của tôi là mỗi năm đều phải có sự bứt phá, mở rộng quy mô hơn.

Doanh nhân Thủy Tiên và áp lực khi lấy người nổi tiếng

* Bận rộn như vậy, liệu có khi nào chị cảm thấy mình đang "bỏ rơi" Thiên Từ không?

- Hoàn toàn không. Ngược lại, tôi đưa Thiên Từ vào trong chính guồng quay công việc của mình. Tôi và anh Trường có quan điểm dạy con khá đặc biệt, không xem con là một đứa trẻ không biết gì. Từ khi Thiên Từ còn rất nhỏ, tôi đã rèn luyện cho bé tư duy của một người làm chủ.

Trong hành trình mở rộng các cơ sở kinh doanh, tôi để Thiên Từ tiếp xúc với những việc nhỏ nhất. Ở quán cà phê, con phải hiểu cách một người thu ngân đứng bàn ra sao, lấy đơn hàng thế nào, phải hiểu khẩu vị của khách và nắm bắt giá cả thị trường. Ngay cả những việc như xử lý hóa đơn, quẹt thẻ thanh toán, tôi đều dạy con thực hành. Tôi muốn Thiên Từ hiểu rằng, để có được thành quả, ai cũng phải lao động. Nhờ vậy mà bé chững chạc hơn hẳn so với bạn bè đồng trang lứa.

* Nhắc đến anh Đan Trường, công chúng vẫn luôn tò mò về quãng thời gian chị mới kết hôn. Làm vợ của một thần tượng quốc dân chắc chắn không phải là một màu hồng?

- Đó là một giai đoạn mà nếu không có bản lĩnh vững vàng, có lẽ tôi đã gục ngã. Tôi sinh ra và lớn lên ở Mỹ, tư duy của tôi khá thoáng và thực tế. Khi bước chân vào thế giới của người nổi tiếng, tôi hoàn toàn bị sốc. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, từ lúc cưới đến lúc đối diện với dư luận, tôi không có sự chuẩn bị.

Ngay cả hồi mới lấy anh Trường, tôi không nói giỏi tiếng Việt. Đó là một rào cản rất lớn. Khi người ta hỏi bằng tiếng Việt thì làm sao mình đối đáp bằng tiếng Anh được. Thêm nữa, môi trường làm việc của anh Trường rất khác. Khi cưới nhau, mọi thứ diễn ra trong thời gian rất gấp rút, tôi chưa hoàn toàn hiểu đời sống của một nghệ sĩ là như thế nào. Tôi phải học hỏi, tiếp xúc và làm quen với nó. Đối với tôi, đó là một quãng thời gian khá sốc vì hoàn toàn không có sự chuẩn bị. Nhưng có lẽ nhờ làm kinh doanh, tôi đã được rèn luyện để chịu được những áp lực và đối mặt với những vấn đề ập tới đột ngột.

Dù mang tư tưởng phương Tây nhưng tôi phải tin vào duyên số. Chúng tôi biết nhau và hợp tác làm việc từ những năm đầu 2000. Tại vì lúc đó cả tôi và anh Trường đều đang có những mối quan hệ riêng, thậm chí tôi đã có người mà mình chắc chắn sẽ kết hôn luôn. Nhưng không hiểu duyên số đưa đẩy sao mà đúng vào thời điểm đó, hai người lại gặp nhau. Cả tôi và anh Trường đều là những người khó tính, không hề dễ dàng để bước đến hôn nhân, nên việc lựa chọn một người gọi là chồng hay vợ đối với chúng tôi là một thử thách rất lớn.

* Có thông tin rằng chị từng bị antifan tấn công hoặc xúc phạm ngay sau khi cưới?

- Có những chuyện bây giờ nhắc lại tôi thấy vừa buồn cười, vừa thông cảm cho sự cực đoan của họ. Bạn tin không, từng có người gửi tặng tôi rau răm. Lúc đó tôi ngây thơ lắm, chỉ nghĩ đơn giản là họ tặng quà để mình nấu ăn. Nhưng sau này, khi tìm hiểu kỹ về phong tục và những quan niệm cũ, tôi mới bàng hoàng biết rằng rau răm là biểu tượng của việc không muốn người phụ nữ có con chung với chồng. Họ không muốn tôi và anh Trường có một sợi dây liên kết bền chặt.

* Lúc đó, chị đã đối diện với sự công kích ấy như thế nào?

- Tôi chọn cách im lặng và tin tưởng tuyệt đối vào người đàn ông mình đã chọn. Trong một mối quan hệ, nếu bạn cứ mải chạy theo những lời đồn thổi bên ngoài, bạn sẽ tự phá nát hạnh phúc của chính mình. Tôi luôn hỏi thẳng anh Trường mỗi khi có thắc mắc. Khi niềm tin đủ lớn, mọi sóng gió ngoài kia chỉ là những tiếng ồn vô nghĩa. Tôi còn nói vui với anh Trường rằng: "Em thấy hãnh diện vì chồng mình có những người fan cuồng nhiệt đến vậy". Thay vì ghen tuông, tôi chọn cách thấu hiểu cho tâm lý của họ.

* Quyết định ly hôn của anh chị từng gây bất ngờ. Có phải vì áp lực từ fan nên chị mới chọn dừng lại?

- Không, hoàn toàn không phải vì antifan. Nếu vì họ, tôi đã bỏ cuộc từ những ngày đầu rồi. Lý do lớn nhất và duy nhất chính là vì Thiên Từ. Lấy một người nghệ sĩ nổi tiếng như anh Trường, tôi phải chấp nhận việc anh ấy "thuộc về công chúng". Chuyện chăm con từ xưa anh Trường đã để cho tôi làm. Ông Tổ nghiệp đã cho lộc nên tới thời điểm này anh ấy rất đắt show. Có tháng anh ấy đi diễn liên tục. Tôi từng trải nghiệm theo anh về Việt Nam, chạy show từ địa điểm này qua địa điểm khác, tôi thấy nó quá cực.

Bản thân tôi và Thiên Từ đã quen môi trường ở Mỹ, chỉ đi diễn cuối tuần, các ngày khác được thư giãn làm việc mình thích. Còn ở Việt Nam hầu như ngày nào cũng có show ở các tụ điểm khác nhau, đời sống luôn ở trên đường chứ không được ở nhà. Tôi rất thương anh ấy. Đó là đam mê của người nghệ sĩ, họ không thể thay đổi được. Tôi luôn khuyên và hy vọng anh ấy tiếp tục làm những gì mình đam mê.

Nhưng tôi nhìn thấy con trai mình mỗi lần ba về rồi lại đi là một lần buồn bã. Tôi không muốn Thiên Từ phải sống trong trạng thái cảm xúc bấp bênh, chờ đợi. Tôi muốn con có một môi trường ổn định nhất để phát triển. Vì vậy, tôi chọn cách dừng lại mối quan hệ vợ chồng để giữ lại mối quan hệ tri kỷ.

* Hiện tại, mối quan hệ "tri kỷ" đó diễn ra như thế nào? Nhiều người thấy anh chị vẫn đi du lịch chung, vẫn ở chung nhà mỗi khi anh Trường sang Mỹ?

- Đúng vậy. Chúng tôi vẫn là một gia đình, chỉ là không còn ràng buộc bởi tờ giấy kết hôn. Anh Trường sang Mỹ diễn vẫn ở lại nhà tôi, vẫn cùng tôi đưa con đi chơi. Thậm chí, đôi khi chúng tôi còn quên mất mình đã ly dị. Có những lúc ra ngoài gặp bạn bè, tôi vẫn quen miệng giới thiệu như xưa rồi mới giật mình sửa lại.

Chúng tôi xưng hô với nhau là "Papa" và "Mama" hoặc gọi tên thân mật. Sự thoải mái này giúp Thiên Từ không cảm thấy bị tổn thương hay thiếu hụt tình cảm. Tôi và anh Trường đều quan niệm: duyên số đưa chúng tôi đến với nhau, và khi duyên hết, chúng tôi vẫn nợ nhau một trách nhiệm lớn lao với con cái. Không ai biết được một năm hay vài năm sau chuyện gì sẽ xảy ra. Có thể chúng tôi tái hôn, hoặc mỗi người có một hạnh phúc mới. Nhưng hiện tại, sự bình yên của Thiên Từ là ưu tiên số một.

Người ta nhận ra Thiên Từ, có thể không biết tôi là ai

* Chị có nói với bé Thiên Từ về quyết định ly hôn không?

- Về sau tôi có nói. Nhiều lúc bé còn trêu tôi là "bây giờ mẹ không phải đợi một ai nữa rồi". Tôi cũng hay đùa với con là "cô kia đẹp hơn hay cô này đẹp hơn", để tập cho bé chuẩn bị tâm lý nếu sau này ba có vợ mới, dần dần bé cũng hiểu. Nhưng vì khi ở cùng con, tôi và anh Trường cư xử với nhau quá đỗi bình thường như lúc còn là vợ chồng, nên con không cảm thấy nặng nề chuyện hai người đã ly dị.

* Sau tất cả, chị muốn công chúng nhìn nhận mình là ai? Vợ cũ của ca sĩ Đan Trường hay doanh nhân Thủy Tiên?

- Thật lòng, tôi chỉ muốn là một người phụ nữ bình thường. Nhiều người nhìn vào thấy tôi giàu có, thành đạt rồi tự hỏi sao tôi vẫn lăn lộn ở quán cà phê, tự tay làm những việc của nhân viên. Đó là vì tôi muốn sống thật với bản thân mình.

Tôi không thích dùng danh xưng "bà chủ" hay "người nhà của ngôi sao". Ở quán, tôi nói với nhân viên cứ gọi tôi là osin, hay tên cũng được rồi. Sự nổi tiếng hay tiền bạc đều có thể đến và đi bất cứ lúc nào. Tôi luôn chuẩn bị cho mình một tâm thế bình thản: Nếu một ngày trắng tay, tôi vẫn có thể bắt đầu lại từ đầu bằng chính đôi tay này.

Anh Trường là một phần thanh xuân đẹp đẽ của tôi. Nhờ có anh, tôi có Thiên Từ - món quà vô giá nhất cuộc đời. Nhờ có những sóng gió khi làm vợ người nổi tiếng, tôi mới có được sự bản lĩnh và điềm tĩnh như ngày hôm nay.

Tôi sống theo tư tưởng phương Tây: không so đo, không ghen tuông, không tò mò đời tư của người khác. Thậm chí trước đây, khi thấy các fan nữ vây quanh anh Trường, tôi còn chủ động lánh đi để họ có không gian riêng với thần tượng. Tôi tin rằng cái gì là của mình thì sẽ là của mình. Nếu anh ấy không biết giữ giới hạn, đó là việc của anh ấy, tôi không cần phải quản lý. Sự tự do trong tâm hồn mới là điều quý giá nhất.

* Bé Thiên Từ có biết mình là con của một người nổi tiếng không thưa chị?

- Lúc 3 - 4 tuổi, Thiên Từ đã nhận ra ba là người nổi tiếng, và sau đó bé cũng nổi tiếng theo. Tôi chia sẻ thật, ở Mỹ nhiều lúc đi chợ có người Việt Nam, người ta nhận ra Thiên Từ mà không nhận ra tôi. Lúc đó tôi biết con mình rất được chú ý. Đi tới đâu, các cô chú cũng theo dõi Thiên Từ rất nhiều.

Khi bé biết ba mình và cả mình là người nổi tiếng, điều tôi luôn làm để cân bằng cuộc sống là không cho Thiên Từ có thái độ của người nổi tiếng. Những việc từ lau nhà, quét dọn, gấp quần áo, lo cặp sách... tôi bắt Thiên Từ làm hết. Gặp người lớn phải biết chào hỏi, vâng dạ. Tôi luôn muốn Thiên Từ ở tâm thế là một người bình thường, thậm chí dưới mức bình thường. Ông trời đã ưu ái cho con đủ thứ từ tài chính tới sự nổi tiếng, nên tôi muốn con có nếp sống giản dị.

* Chị có dự định gì cho tương lai của Thiên Từ, chẳng hạn như muốn bé về Việt Nam định cư?

- Mọi thứ tùy thuộc vào lựa chọn của con. Nếu sau này Thiên Từ muốn về Việt Nam học trường quốc tế hay sinh sống, tôi hoàn toàn ủng hộ. Dù sống ở Mỹ nhưng tôi vẫn dạy con giữ gìn cội nguồn, văn hóa Việt. Chúng tôi vẫn giữ những nếp sinh hoạt như đi lễ nhà thờ, ăn cơm gia đình mỗi tuần.

Hiện tại, tôi tự tay chăm sóc Thiên Từ mà không cần vú nuôi. Tôi muốn mình là người trực tiếp uốn nắn, dạy dỗ con những giá trị đạo đức và kỹ năng sống. Tôi muốn con mình dù sau này có giàu có hay nổi tiếng đến đâu, vẫn phải biết cúi đầu chào người lớn, biết vâng dạ và biết lao động chân chính.

* Cảm ơn doanh nhân Thủy Tiên đã dành thời gian chia sẻ!