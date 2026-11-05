Ca sĩ Đông Đào ra sao ở tuổi 55?

Chia sẻ về bí quyết cân bằng nhiều vai trò cùng lúc, Đông Đào cho biết tất cả xuất phát từ niềm yêu thích của bản thân. “Cuộc đời nghệ sĩ, chung quy gồm lại có hai từ: đam mê”, giọng ca 7X bày tỏ.

Hành trình bền bỉ của Đông Đào

Theo Đông Đào, khi thực sự yêu thích một công việc, con người sẽ ít nghĩ đến những khó khăn hay sự mệt mỏi. Chính tình yêu dành cho nghệ thuật, công việc giảng dạy, kinh doanh và gia đình đã trở thành động lực để cô duy trì nhịp sống bận rộn. Mỗi lần trở về Việt Nam, nữ ca sĩ đều tranh thủ thực hiện nhiều sản phẩm âm nhạc, từ thu âm đến ghi hình dành tặng khán giả.

Đông Đào góp mặt trong chương trình Đời nghệ sĩ, lên sóng trên VTV9 Ảnh: NSX

Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, công việc giảng dạy thanh nhạc cũng được Đông Đào duy trì linh hoạt. Những học viên có điều kiện sẽ đến học trực tiếp khi cô ở Việt Nam hoặc Mỹ, còn với những người ở xa, nữ ca sĩ sắp xếp các buổi học trực tuyến để việc giảng dạy không bị gián đoạn. Dù ở bất cứ đâu, Đông Đào vẫn cố gắng duy trì sự kết nối nhằm bảo đảm mọi thứ được tiếp nối xuyên suốt.

Tuy nhiên, giữa lịch trình di chuyển liên tục, gia đình vẫn luôn giữ vị trí quan trọng trong cuộc sống của nữ ca sĩ. Chia sẻ về hai người con trai đã trưởng thành, Đông Đào cho biết bản thân vẫn thường xuyên gọi điện hỏi han.

“Con dù lớn vẫn là con của mẹ. Hai cậu con trai đã trưởng thành, nhưng trong mắt mẹ, các con vẫn còn bé nhỏ lắm, cho nên lúc nào mình cũng lo”, nữ ca sĩ tâm sự. Những chuyến bay qua lại giữa hai quốc gia vì thế không chỉ phục vụ công việc, mà còn là hành trình để giọng ca 7X duy trì sự hiện diện trong cuộc sống của những người thân yêu.

Đông Đào cho rằng Việt Nam không chỉ là nơi trưởng thành, xây dựng sự nghiệp mà còn lưu giữ những kỷ niệm và dấu ấn quan trọng trong cuộc đời. “Cái nôi của mình vẫn là ở Việt Nam. Sự yêu mến của mình vẫn là khán giả Việt Nam. Khán giả Việt Nam chính là những ân nhân của mình, cho nên lúc nào mình cũng cảm thấy rất trân quý”, Đông Đào chia sẻ.

Phía sau ánh đèn sân khấu...

Đông Đào giữ trọn tình yêu nghệ thuật và gia đình Ảnh: NSX

Nữ ca sĩ còn phải dung hòa hai khía cạnh tưởng chừng đối lập trong con người mình: sự nhạy cảm của một người nghệ sĩ và bản lĩnh của người phụ nữ gánh vác nhiều trách nhiệm. Giọng ca 7X cho biết chính tâm hồn nghệ sĩ đôi khi khiến cô dễ xúc động, nhưng trách nhiệm với các con giúp bản thân học cách vững vàng hơn.

Đông Đào chia sẻ các con đã trưởng thành và đôi khi còn lo lắng cho mẹ nhiều hơn. Bởi trong gia đình, nữ nghệ sĩ là người phụ nữ duy nhất, được xem như một điểm tựa cần được yêu thương và bảo vệ. Dù vậy, tình yêu dành cho nghề nghiệp cũng như niềm tự hào về chặng đường hoạt động nghệ thuật đã giúp nữ ca sĩ có thêm sức mạnh vượt qua những khó khăn. “Mình không thể bỏ nghề, cũng không thể bỏ công việc. Cho nên chính vì vậy mà mình phải cố gắng dung hòa”, cô bộc bạch.

Một trong những điều được Đông Đào đặc biệt quan tâm khi nuôi dạy con trong môi trường nước ngoài chính là việc gìn giữ những giá trị gia đình Việt Nam. Theo nữ ca sĩ, dù các con trưởng thành trong môi trường đề cao tính độc lập, cô vẫn luôn dạy họ xem gia đình là nơi để trở về, sum vầy và yêu thương nhau. Những cuộc gọi hỏi han, những tin nhắn trong nhóm trò chuyện gia đình trở thành cách để các thành viên cập nhật cuộc sống và giữ kết nối mỗi ngày.

“Dù con có thể bôn ba ở khắp nơi, gia đình vẫn là nơi mình phải trở về, là nơi phải sum vầy và đoàn kết”, Đông Đào chia sẻ. Nữ ca sĩ cho rằng mỗi người có thể tiếp cận nhiều nền văn hóa hiện đại, học hỏi và phát triển trong môi trường sống khác nhau, nhưng tình yêu thương gia đình vẫn cần được gìn giữ.