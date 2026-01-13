Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đông Đào ngậm ngùi thừa nhận một điều sau 30 năm đi hát

Thạch Anh
Thạch Anh
13/01/2026 12:03 GMT+7

'Tôi chưa bao giờ cảm thấy hài lòng với giọng hát của mình, vì vậy ở bất kỳ độ tuổi nào tôi cũng luôn cố gắng hoàn thiện', Đông Đào chia sẻ.

Đông Đào là giám khảo khách mời trong Người kể chuyện tình. Chia sẻ về lý do nhận lời tham gia, cô cho biết bản thân yêu thích và đã đồng hành với chương trình ở một số mùa trước. Theo nữ ca sĩ, sức hút của gameshow không chỉ nằm ở những màn trình diễn mà còn ở những câu chuyện âm nhạc phía sau mỗi ca khúc. “Khán giả có cơ hội hiểu thêm về các nhạc sĩ, về hoàn cảnh ra đời của những bài hát, đó chính là điều làm nên nét riêng của chương trình”, nữ giám khảo bày tỏ.

Đông Đào ngậm ngùi thừa nhận một điều sau 30 năm đi hát - Ảnh 1.

Nhan sắc trẻ trung của ca sĩ Đông Đào ở tuổi ngoài 50

ẢNH: NSX

Ở cương vị giám khảo, Đông Đào cho rằng mình không phải là người quá khó tính. Tiêu chí chấm điểm của cô đặt nặng tinh thần học hỏi, sáng tạo và sự đầu tư nghiêm túc cho từng tiết mục. Đông Đào khuyến khích thí sinh làm mới phần trình diễn nhưng vẫn giữ được “cái gốc” của ca khúc, tránh sự cẩu thả hay phá cách quá đà làm mất đi tinh thần ban đầu của tác phẩm.

Nhắc đến những nhạc sĩ để lại dấu ấn sâu đậm trong hành trình làm nghề, nữ ca sĩ xúc động kể tên nhiều cây đại thụ của nền âm nhạc Việt Nam như Hoàng Thi Thơ, Trần Thiện Thanh, Thanh Sơn, Vũ Đức Sao Biển, Quách Sơn… Theo cô, những tác phẩm của họ đã và sẽ còn sống mãi với thời gian.

Tâm sự của Đông Đào

Không chỉ là một nghệ sĩ, Đông Đào còn là người mẹ có 2 con trai thừa hưởng năng khiếu âm nhạc. Cả hai đều có giọng hát tốt, tuy nhiên mỗi người chọn cho mình một hướng đi riêng. Trong đó, con trai út của Đông Đào từng tham gia Sao nối ngôi nhí và hiện vẫn theo đuổi đam mê ca hát song song với việc học tập, với định hướng âm nhạc khác với mẹ.

- Ảnh 2.

Đông Đào hào hứng ngồi ghế nóng Người kể chuyện tình để truyền kinh nghiệm cho thế hệ ca sĩ trẻ. Chương trình dự kiến lên sóng ngày 15.1 trên THVL1

ẢNH: NSX

Trước nhận xét từng gây chú ý về việc nhiều ca sĩ trẻ hát rập khuôn, ca sĩ Đông Đào thẳng thắn chia sẻ đó là lời nhắc nhở mang tính xây dựng. Cô cho rằng việc học hỏi không bài bản, chỉ “học vẹt” sẽ khiến tài năng bị mai một và khó đi đường dài. “Một ca sĩ chuyên nghiệp muốn tạo được chỗ đứng phải nghiêm túc trong việc học hành, luyện tập và xây dựng bản sắc riêng”, cô nhấn mạnh.

Điều khiến nữ ca sĩ tự hào nhất sau nhiều năm gắn bó với nghề chính là tinh thần không ngừng học hỏi. “Tôi chưa bao giờ cảm thấy hài lòng với giọng hát của mình, vì vậy ở bất kỳ độ tuổi nào tôi cũng luôn cố gắng hoàn thiện”, cô nói. 

Khi được hỏi về “câu chuyện tình” của riêng mình, giọng ca 7X mỉm cười cho biết những kỷ niệm đẹp nhất chính là những rung động trong sáng thời học sinh, giản dị nhưng đầy cảm xúc.

Trong thời gian tới, bên cạnh những sản phẩm nhạc quê hương và trữ tình, ca sĩ Đông Đào đang thực hiện một album mới gồm các ca khúc mang âm hưởng truyền thống, cách mạng, dòng nhạc cô xem là cái nôi đã nuôi dưỡng và giúp mình trưởng thành. Dịp này, Đông Đào cũng có những lời nhắn nhủ đến dàn thí sinh của Người kể chuyện tình, mong đàn em tự tin, đừng để sự lo lắng làm ảnh hưởng đến màn trình diễn. “Hãy nghĩ rằng sân khấu, âm thanh, ánh sáng và cả ban giám khảo đều ở đây để hỗ trợ và vun đắp cho các bạn trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình”, cô chia sẻ.

Tâm niệm của ca sĩ Đông Đào ở tuổi 54

Tâm niệm của ca sĩ Đông Đào ở tuổi 54

Trong suốt chặng đường làm nghệ thuật, Đông Đào luôn nỗ lực giữ gìn giọng hát, duy trì hình ảnh chỉn chu, không ngừng học hỏi để nâng cao kỹ năng. Theo cô, đây là cách để bản thân đi lâu dài với nghề.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
