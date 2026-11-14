Ca sĩ Dương Chấn Huy vừa vướng vòng lao lý là ai?

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM vừa khởi tố ca sĩ Dương Chấn Huy cùng 10 người khác liên quan đến phim ca nhạc Huy Bến xe, có Nguyễn Tuấn Hiệp (Hiệp “đen”) tham gia diễn xuất. Lập tức, những thông tin liên quan đến vụ việc nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Trên hệ thống Google Trends (xu hướng), từ khóa về Dương Chấn Huy được tìm kiếm tăng vọt. Trong đó phải kể đến một số từ khóa như: “ca sĩ Dương Chấn Huy”, “Dương Chấn Huy là ai”, “Huy Bến xe”... cho thấy sự tò mò, quan tâm của người dùng mạng xã hội về nhân vật này.

Dương Chấn Huy đảm nhận vai trò gì trong 'Huy Bến xe'?

Hình ảnh ca sĩ Dương Chấn Huy Ảnh: Cắt từ clip K.M.S

Dương Chấn Huy tên thật là Trịnh Minh Tâm, 47 tuổi, ở phường Tân Tạo (TP.HCM). Dương Chấn Huy từng giới thiệu mình là ca sĩ, từng trình làng một số sản phẩm âm nhạc song không tạo được dấu ấn. Dương Chấn Huy từng xuất hiện trong một số chương trình, đồng thời có công việc kinh doanh riêng. Trang cá nhân là nơi Dương Chấn Huy chia sẻ thông tin về các hoạt động cá nhân, đồng thời phục vụ cho công việc kinh doanh. Theo ghi nhận, bài đăng gần nhất của Dương Chấn Huy trên trang là vào ngày 5.11.

Trước đó, Dương Chấn Huy tổ chức sản xuất phim ca nhạc hành động Huy Bến xe để quảng bá hình ảnh và 2 ca khúc do mình sáng tác. Dương Chấn Huy thuê Nguyễn Thanh Liêm làm đạo diễn, cùng quyết định các khâu xây dựng ý tưởng, kịch bản, lựa chọn bối cảnh, trang phục, thiết bị và tổ chức quay, dựng phim.

Khi biết Hiệp “đen” có hình ảnh đại ca trên mạng xã hội, Dương Chấn Huy liên hệ mời người này đóng vai “ông trùm Hiệp đen”, đồng thời mượn nhà và khách sạn để làm bối cảnh. Phim có nhiều cảnh các nhóm dùng gậy, dao, súng giải quyết mâu thuẫn, tranh giành địa bàn... hiện thu hút hơn 42.000 lượt xem.

Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định Dương Chấn Huy là người sản xuất, đầu tư, cùng đạo diễn quyết định kịch bản, mời diễn viên và giao phim đăng tải để thu lợi, giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu. Nam ca sĩ cùng với một số bị can khác bị khởi tố về tội "đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông", quy định tại khoản 2 điều 288 bộ luật Hình sự.