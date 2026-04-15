Ca sĩ Dương Hồng Loan: May mắn khi giữ hôn nhân viên mãn bên mối tình đầu

Mới đây, ca sĩ Dương Hồng Loan gây chú ý khi góp mặt trong chương trình Dấu ấn tình ca. Trên sân khấu, giọng ca 8X khoe giọng hát ngọt ngào, sâu lắng qua ca khúc Hoa tím ngày xưa của nhạc sĩ Thanh Sơn. Cô như đưa khán giả trở về với những ký ức xưa, nơi tình yêu luôn song hành cùng nỗi tiếc nuối.

Từng là một sinh viên công nghệ thông tin, song vì đam mê âm nhạc, Dương Hồng Loan có màn rẽ hướng và gắn bó với nghệ thuật đến thời điểm hiện tại. Chặng đường này đối với nữ ca sĩ không hề dễ dàng, đặc biệt là trong quãng thời gian đầu đi hát, cô không chỉ phải chinh phục khán giả mà còn thuyết phục những người thân yêu để nhận được sự tin tưởng, đồng hành.

Nhìn lại sự nghiệp, Dương Hồng Loan trân trọng tình yêu thương của khán giả dành cho mình. Với cô, điều đó đã tiếp thêm nguồn năng lượng để bản thân luôn say mê với nghệ thuật, nhằm đáp lại sự yêu thương của mọi người. Do đó, dù có chỗ đứng nhất định trong nghề, song nữ ca sĩ khiêm tốn cho rằng bản thân cần phải cố gắng hoàn thiện mình để mang những điều tốt đẹp đến khán giả.

Dương Hồng Loan cũng thoải mái chia sẻ về cách tiếp cận dòng nhạc trữ tình. Nữ ca sĩ cho biết mỗi khi thể hiện một ca khúc, bản thân luôn dành thời gian tìm hiểu kỹ nội dung để có thể hòa mình vào cảm xúc của bài hát. Theo giọng ca 8X, trong mỗi mối quan hệ tình cảm đều tồn tại những điều chưa trọn vẹn và chính điều đó tạo nên chiều sâu cho âm nhạc.

Khi được hỏi về những trải nghiệm cá nhân, Dương Hồng Loan cho biết bản thân khá may mắn khi có một mối tình gắn bó từ thời học sinh đến hiện tại. Tuy nhiên, trong hành trình hoạt động nghệ thuật, nữ ca sĩ cũng từng có những cảm xúc đặc biệt với đồng nghiệp. Những lần gặp lại sau này khiến nữ ca sĩ không khỏi bồi hồi khi nhớ về những khoảnh khắc đẹp đã từng có.

Trước khi có được sự viên mãn trong sự nghiệp lẫn cuộc sống riêng, Dương Hồng Loan từng trải qua nhiều thử thách. Bởi nữ ca sĩ và người bạn đời quen nhau từ thời còn đi học, lúc cô chưa bước chân vào con đường ca hát. Ban đầu, giọng ca 8X chịu nhiều áp lực, đặc biệt là khi chồng bắt cô phải lựa chọn giữa mình và đam mê âm nhạc. Tuy nhiên, nữ ca sĩ đã khéo léo dẫn anh đi diễn cùng. Khi thấy vợ được sống với đam mê và ở trong một môi trường chuyên nghiệp, chồng bắt đầu ủng hộ, thậm chí đồng hành cùng cô trong những chuyến đi.

Dương Hồng Loan vốn kín tiếng trong cuộc sống riêng, chỉ tập trung trình làng các sản phẩm nghệ thuật phục vụ khán giả. Theo cô, âm nhạc và gia đình là 2 điều quan trọng nhất. Với nữ ca sĩ, việc được theo đuổi niềm đam mê ca hát, cộng hưởng với sự ủng hộ hết mình từ phía người thân là niềm hạnh phúc. Do đó, giọng ca 8X luôn ý thức được việc cân bằng giữa 2 vai trò: người nghệ sĩ và người phụ nữ trong gia đình.

Cô bộc bạch: “Sau khi hoàn thành công việc, tôi trở về trong vai trò một người nội trợ, chuẩn bị những bữa ăn để hâm nóng không khí gia đình một cách ấm cúng hơn. Với tôi, đó là điều đơn giản thôi. Theo tôi, không có gì là quá phức tạp mà đó là niềm hạnh phúc mà tôi may mắn có được”.