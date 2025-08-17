Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giải trí Đời nghệ sĩ

Ca sĩ Hà Phương rạng rỡ tại sự kiện, bất ngờ nhắc về chồng

Thạch Anh
Thạch Anh
17/08/2025 20:39 GMT+7

Đến ủng hộ show thời trang của Chung Thanh Phong, ca sĩ Hà Phương hài hước tiết lộ sẽ mặc lại váy cưới để cùng chồng kỷ niệm ngày trọng đại.

Ca sĩ Hà Phương rạng rỡ tại sự kiện, bất ngờ nhắc về chồng - Ảnh 1.

Ca sĩ Hà Phương và ca sĩ Minh Tuyết đọ sắc trong trang phục của nhà thiết kế Chung Thanh Phong

Ảnh: NVCC

Show thời trang Wedding Symphony của nhà thiết kế Chung Thanh Phong được tổ chức tại TP.HCM, quy tụ nhiều sao Việt như chị em Hà Phương - Minh Tuyết, vợ chồng Anh Đức - Anh Phạm, Hoa hậu Kỳ Duyên, Hoa hậu Thanh Thủy, Hoa hậu Nguyễn Hoàng Phương Linh, Á hậu Đỗ Cẩm Ly…

Màn đọ sắc giữa Hà Phương - Minh Tuyết

Hà Phương vừa đáp chuyến bay từ Mỹ về Việt Nam vài tiếng đồng hồ trước khi show diễn ra. Xuất hiện tại thảm đỏ, giọng ca Hoa cau vườn trầu gây ấn tượng khi diện váy dạ hội xuyên thấu được đính kết tỉ mỉ. Thiết kế ôm trọn vòng eo, kết hợp phần chân váy bồng bềnh giúp tôn lên nhan sắc trẻ trung của Hà Phương. Để tạo điểm nhấn cho lần xuất hiện này, nữ ca sĩ 7X phối cùng vương miện ngọc trai và hoa tai bắt mắt.

Tại sự kiện, Hà Phương đã sánh bước cùng em gái là ca sĩ Minh Tuyết. Màn đọ sắc của 2 giọng ca hải ngoại khiến nhiều khán giả thích thú. Dù mỗi người có những định hướng công việc và cuộc sống riêng song Hà Phương và Minh Tuyết vẫn thường xuyên theo dõi, ủng hộ nhau trong các dự án.

Ca sĩ Hà Phương rạng rỡ tại sự kiện, bất ngờ nhắc về chồng - Ảnh 2.

Nhan sắc rạng rỡ của ca sĩ Hà Phương ở tuổi ngoài 50

Ảnh: NVCC

Hà Phương còn bộc lộ sự hào hứng khi chiêm ngưỡng những thiết kế cưới trong bộ sưu tập Wedding Symphony. Cô chia sẻ: “Mỗi bộ váy cưới như một tác phẩm nghệ thuật, vừa sang trọng, vừa lãng mạn. Tôi thực sự xúc động khi thấy Chung Thanh Phong ngày càng trưởng thành, ghi dấu ấn mạnh mẽ trong làng thời trang Việt Nam”.

Chưa dừng lại đó, nữ ca sĩ 7X còn hài hước chia sẻ: “Dù bản thân đã lập gia đình, nhưng khi nhìn những thiết kế này, tôi vẫn thấy náo nức, giống như sống lại cảm giác cô dâu năm nào. Trong tương lai, chắc tôi cũng sẽ mặc lại váy cưới để cùng ông xã kỷ niệm lại ngày trọng đại của hai chúng tôi”.

Thời gian qua, Hà Phương thường xuyên đi về giữa Mỹ - Việt Nam để tham gia các sự kiện giải trí hay các hoạt động nghệ thuật. Gần đây, cô thực hiện dự án Mẹ và quê hương - chương trình ca nhạc kịch tri ân thân phụ là nhạc sĩ Trần Quang Hiển. Những chia sẻ của cô và Cẩm Ly, Minh Tuyết trong chương trình được khán giả quan tâm.  

