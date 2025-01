Showbiz 29.1: Phim của Trấn Thành lập kỷ lục mới, Hồng Nhung chia sẻ sau biến cố

Bộ tứ báo thủ của Trấn Thành lập kỷ lục mới

Trấn Thành vui mừng thông báo Bộ tứ báo thủ lập kỷ lục mới với 45.000 vé bán trước. Con số này giúp tác phẩm điện ảnh thứ 4 do nam nghệ sĩ làm đạo diễn trở thành phim Việt có số vé đặt trước cao nhất mọi thời đại. Ra rạp từ ngày 29.1 (mùng 1 tết), hiện phim của Trấn Thành đã đạt hơn 25 tỉ đồng, theo số liệu tham khảo của Box Office Vietnam.

Trấn Thành khoe niềm vui liên quan đến Bộ tứ báo thủ trên trang cá nhân ẢNH: FBNV

Chia sẻ thành tích mới trên trang cá nhân, Trấn Thành hào hứng: “Thành tích khai xuân. Cả nhà đã yêu thương Bộ tứ báo thủ và đón năm mới 2025 với em bằng kết quả này. Em chẳng còn biết nói gì nữa, cảm ơn cả nhà”. Trước đó, phim Mai do anh đạo diễn đạt 40.000 vé đặt trước.

Mùa tết 2025, Bộ tứ báo thủ của Trấn Thành bước vào cuộc cạnh tranh với 2 phim là Nụ hôn bạc tỷ (Thu Trang đạo diễn), Yêu nhầm bạn thân (Diệp Thế Vinh - Nguyễn Quang Dũng đạo diễn).

Thanh Thủy được đề cử Vẻ đẹp vượt thời gian

Chuyên trang Missosology vừa công bố danh sách 56 người đẹp tranh tài ở giải thưởng Vẻ đẹp vượt thời gian 2024. Đây là kết quả được lựa chọn từ những thí sinh vào top 12 của các cuộc thi Miss Universe, Miss World, Miss Earth, Miss Supranational và top 8 của Miss International.

Thanh Thủy là người đẹp Việt duy nhất góp mặt trong danh sách Vẻ đẹp vượt thời gian ẢNH: FBNV

Thanh Thủy là người đẹp Việt duy nhất góp mặt trong danh sách này, sau khi giành thành tích Miss International 2024. Cô sẽ phải cạnh tranh với nhiều đối thủ nặng ký như Victoria Kjær Theilvig (Miss Universe 2024), Krystyna Pyszková (Miss World 2024), Harashta Haifa Zahra (Miss Supranational)...

Huỳnh Thị Thanh Thủy sinh năm 2002, cao 1,76m, từng đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2022. Thời điểm tham gia Miss International 2024, cô được đánh giá cao bởi nhan sắc ngọt ngào, ứng xử tốt. Thanh Thủy cũng là người đẹp Việt đầu tiên đăng quang ở đấu trường sắc đẹp này.

Hồng Nhung chia sẻ sau biến cố sức khỏe

Sau khi công khai thông tin đang điều trị ung thư, Hồng Nhung nhận được lời động viên từ phía khán giả. Trên trang cá nhân, cô đăng bài viết dài, gửi lời cảm ơn khi nhận được sự quan tâm của mọi người. Giọng ca Nhớ mùa thu Hà Nội khẳng định: “Điều đó đã trở thành động lực mạnh mẽ và quý báu để Hồng Nhung được tiếp thêm tinh thần lạc quan, cảm thấy được nâng đỡ với niềm hy vọng tốt đẹp”.

Hồng Nhung khẳng định tình yêu thương của mọi người là động lực để bản thân lạc quan trước biến cố ẢNH: FBNV

Trước tình cảm của mọi người, nữ ca sĩ nói sẽ nỗ lực thực hiện những sản phẩm âm nhạc còn dang dở, xem đây là món quà tinh thần dành tặng khán giả. Cô cũng gửi lời cảm ơn đội ngũ bác sĩ vì đã đồng hành, hỗ trợ mình.

“Sự tận tình của những người thầy thuốc đáng kính đã cho Hồng Nhung tinh thần tích cực, và quyết tâm chia sẻ thông tin y tế cần thiết, hy vọng có thể giúp đỡ được nhiều phụ nữ Việt Nam chúng ta”, cô viết.

Diễm My 9X sinh con trai

Mùng 1 tết, Diễm My 9X gây chú ý khi khoe khoảnh khắc diện áo dài bên chồng. Đáng chú ý, khoảnh khắc em bé ngủ say trong vòng tay bố được mọi người quan tâm. Sao phim Mùa hè sôi động viết: "Tết năm nay lạ lắm. Mong năm mới dịu dàng và bình an với tất cả chúng ta".

Đồng thời, người đẹp cho biết gia đình là món quà lớn của cô trong năm 2024. Cùng thời điểm, chồng Diễm My đăng tải bức ảnh hạnh phúc của gia đình kèm dòng chia sẻ: "Đây là năm đầu tiên của chúng tôi bên niềm vui nhỏ bé".

Diễm My khoe khoảnh khắc ngọt ngào bên gia đình ẢNH: FBNV

Diễm My tổ chức đám cưới với chồng doanh nhân hồi cuối năm 2023. Thời gian qua, người đẹp hạn chế các hoạt động đóng phim để chăm lo cho gia đình. Cô từng tiết lộ mong ước có con trong năm Giáp Thìn trong một cuộc chia sẻ với Thanh Niên hồi tháng 3.2024.

Hà Phương diện áo dài duyên dáng bên Thái San, Trần Sang

Như mọi năm, Hà Phương đã cùng tổ ấm nhỏ của mình từ Mỹ về Việt Nam để đón tết. Giọng ca Hoa cau vườn trầu chia sẻ: "Tết là dịp để mọi người nhìn lại một năm đã qua, cùng nhau đón chào năm mới với nhiều niềm vui, hạnh phúc. Ngoài ra, đây cũng là dịp mà chúng ta có thể quây quần bên người thân yêu sau một năm vất vả”.

Hà Phương luôn trân trọng giá trị truyền thống dù nhiều năm sống ở Mỹ ẢNH: NVCC

Nhân dịp xuân Ất Tỵ, Hà Phương đã cùng hai đồng nghiệp thân thiết là ca sĩ Trần Sang và Thái San ghi lại bộ ảnh mới với trang phục áo dài. Nữ ca sĩ chia sẻ bản thân dù ở Mỹ nhiều năm nhưng cô cho biết bản thân là mẫu người truyền thống, luôn hướng về nguồn cội, trân trọng những phong tục của dân tộc.

Khi được hỏi về những kế hoạch trong năm 2025, Hà Phương cũng tiết lộ cô sẽ cho ra mắt chương trình ca nhạc kịch Mẹ và quê hương. Đây là chương trình hội ngộ cả đại gia đình lớn của nữ ca sĩ với sự góp mặt của cả ba mẹ và ba chị em gái.