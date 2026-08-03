Ca sĩ Hà Phương rạng rỡ tại sự kiện, tiết lộ về 2 con gái

Xuất hiện trong một show diễn thời trang, Hà Phương chọn thiết kế váy tông trắng với những nếp xếp thủ công, khoe nhan sắc rạng rỡ. Điểm nhấn của bộ trang phục là phom dáng và cấu trúc bất đối xứng ở phần vai, tạo hiệu ứng khi di chuyển.

Ca sĩ Hà Phương ưu tiên chọn những thiết kế thanh lịch khi xuất hiện tại các sự kiện Ảnh: NVCC

Vì quan niệm mỗi lần xuất hiện trước công chúng đều cần được đầu tư nghiêm túc, Hà Phương không xem thời trang đơn thuần là việc khoác lên mình một bộ trang phục đẹp. Với cô, mỗi lần xuất hiện là cơ hội kể một câu chuyện thông qua hình ảnh.

“Tôi luôn muốn mỗi lần xuất hiện đều có một câu chuyện riêng. Khi mặc thiết kế này, tôi muốn tạo nên một hình ảnh hoàn chỉnh để mọi chi tiết đều có sự kết nối với nhau”, nữ ca sĩ chia sẻ.

Để hoàn thiện concept này, nữ ca sĩ cùng ê kíp đã dành nhiều giờ chuẩn bị trước khi bước lên thảm đỏ. Từ kiểu tóc, lối trang điểm đến những chi tiết cánh bướm đính trên mái tóc và vai đều được thử nghiệm, điều chỉnh nhiều lần để tạo sự hài hòa với thiết kế.

Suốt sự kiện, hai chị em Hà Phương và Minh Tuyết liên tục nắm tay, trò chuyện và chụp ảnh cùng nhau Ảnh: NVCC

Trên thảm đỏ, giọng ca Hoa cau vườn trầu có dịp hội ngộ Minh Tuyết. Màn đọ sắc của bộ đôi ca sĩ được nhiều người chú ý. Nếu như Hà Phương chọn tông trắng nữ tính thì em gái lại trung thành với phong cách gợi cảm khi xuất hiện trong chiếc váy đen nóng bóng.

Đối với Hà Phương, đây cũng là dịp hiếm hoi hai chị em cùng góp mặt tại một sự kiện thời trang ở Việt Nam. Dù mỗi người theo đuổi một hướng đi nghệ thuật riêng, họ vẫn luôn dành cho nhau sự đồng hành và ủng hộ trong những cột mốc quan trọng của sự nghiệp.

Hà Phương nhắc về 2 con gái

Khép lại đêm diễn, Hà Phương cho biết cô sẽ tạm gác công việc trong ít ngày để cùng gia đình thực hiện chuyến du lịch đã được lên kế hoạch từ trước. Nữ ca sĩ chia sẻ mùa hè năm nay mang một ý nghĩa đặc biệt khi con gái lớn đã bước vào tuổi trưởng thành, con gái nhỏ cũng đã vào đại học. Cả hai có lịch học, bạn bè và những kế hoạch riêng. Vì vậy giờ đây, cả gia đình phải chủ động ngồi lại để sắp xếp thời gian phù hợp cho một kỳ nghỉ chung.

Hà Phương tiết lộ thời gian tới, cô tranh thủ nghỉ ngơi cùng gia đình trước khi bắt tay vào dự án mới Ảnh: NVCC

“Ngày các con còn nhỏ, vợ chồng tôi là người quyết định lịch trình của cả nhà. Bây giờ các con đã lớn, có cuộc sống và những kế hoạch riêng nên để cả gia đình cùng thu xếp được một chuyến đi cũng không còn dễ như trước. Có lẽ vì vậy mà mỗi lần cả nhà có thể cùng nhau nghỉ ngơi lại càng đáng quý hơn. Sau những ngày làm việc liên tục, tôi luôn trân trọng khoảng thời gian được ở bên gia đình để cân bằng lại năng lượng trước khi bước vào những dự án mới”, Hà Phương tiết lộ.

Sau kỳ nghỉ, Hà Phương sẽ trở lại với vai trò giám khảo cho một chương trình. Nữ ca sĩ cho biết cô mong muốn không chỉ chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn mà còn truyền cảm hứng về sự nghiêm túc, bền bỉ với nghề cho các tài năng trẻ. Không xuất hiện thường xuyên tại các sự kiện, Hà Phương cho biết cô ưu tiên những chương trình có sự đồng điệu, giá trị và nguồn cảm hứng sáng tạo.