Ca sĩ Hà Phương kể về 'người ơn' trong những ngày sang Mỹ lập nghiệp

Tại Mỹ, ca sĩ Hà Phương đã túc trực bên gia đình bà bầu Thúy Uyển để hỗ trợ công tác tổ chức tang lễ, đón tiếp bạn bè, đồng nghiệp. Trước đó, nữ ca sĩ cũng dành nhiều thời gian tại bệnh viện để chăm sóc và thăm nom "người ơn" trong những ngày cuối đời.

Chia sẻ xúc động của Hà Phương

Với Hà Phương, đây không chỉ là sự chia tay với một người đồng hành thân thiết trong nghệ thuật mà còn là lời tiễn biệt dành cho người đã sát cánh cùng cô trong phần lớn hành trình lập nghiệp và trưởng thành nơi xứ người.

Ca sĩ Hà Phương nghẹn ngào trong tang lễ của "người ơn" ẢNH: NVCC

Doanh nhân Chính Chu - chồng của Hà Phương cũng có mặt để cùng gia đình và nữ ca sĩ tiễn biệt bầu show Thúy Uyển lần cuối. "Cô không chỉ là một người cô mà còn như một người mẹ và đặc biệt cô cũng là một người bạn tri kỷ của tôi trên đất Mỹ. Từ những ngày đầu tôi sang đây, cô luôn ở bên cạnh, bảo vệ, chỉ dẫn và giúp đỡ tôi trong cả công việc lẫn cuộc sống", nữ ca sĩ chia sẻ.

Theo Hà Phương, khi mới sang Mỹ phát triển sự nghiệp, cô nhận được rất nhiều sự quan tâm từ “bà bầu” sau khi được gia đình gửi gắm. Không chỉ hỗ trợ về nghề nghiệp, bà còn là người dạy cô cách ứng xử, gìn giữ tình nghĩa và trân trọng những người đã đồng hành cùng mình.

"Cô dạy tôi kinh nghiệm sống, giải thích cho tôi hiểu những uẩn khúc trong nghệ thuật. Và đặc biệt cô là người bạn tri kỷ chia sẻ buồn vui với tôi. Một người bạn tri kỷ mà khó có ai có thể thay thế được”, cô nói.

Một trong những dấu ấn đặc biệt trong mối quan hệ giữa hai người là việc bà Thúy Uyển không chỉ đồng hành cùng Hà Phương trên con đường nghệ thuật mà còn hiện diện trong những cột mốc quan trọng của cuộc đời nữ ca sĩ. Hà Phương cho biết: "Tình yêu và cuộc sống của vợ chồng tôi lúc nào cũng có bóng dáng của cô".