Gia đình Hà Phương, Cẩm Ly, Minh Tuyết xuất hiện trên truyền hình Mỹ

Hà Phương làm điều đặc biệt tri ân cha mẹ

Mới đây, "ca sĩ tỉ phú" Hà Phương chia sẻ chương trình Mẹ và quê hương sẽ chính thức được lên sóng trên hệ thống truyền hình Manhattan Neighborhood Network (MNN) - Spectrum 67 - FIOS 36 - RCN 85 của Mỹ. Chương trình được phát vào lúc 17 giờ ngày 30.4.

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Hà Phương, Minh Tuyết và Cẩm Ly đều gặt hái được những thành công nhất định Ảnh: NVCC

Theo dữ liệu từ đơn vị vận hành, MNN hiện phục vụ khoảng 500 ngàn thuê bao truyền hình cáp tại khu vực Manhattan (Mỹ). Đồng thời nội dung của đài có thể tiếp cận hơn 20 triệu hộ gia đình thông qua hệ thống phân phối và nền tảng trực tuyến, cũng như tiếp cận đến hàng triệu người xem quốc tế. Điều này mở ra cơ hội để chương trình không chỉ lan tỏa trong cộng đồng người Việt tại Mỹ, mà còn đến với khán giả quốc tế.

Nói về dấu mốc quan trọng này, ca sĩ Hà Phương cho biết: "Tôi thực hiện chương trình Mẹ và quê hương không chỉ là món quà tri ân cho cha mẹ mà nó như một chương trình nghệ thuật kể lại câu chuyện của người Việt, về chuyện tình của đấng sinh thành, quê hương và những ký ức không thể tách rời trong mỗi con người. Khi chương trình được phát sóng tại Mỹ, tôi cảm nhận rõ hơn trách nhiệm của mình rằng làm sao để những cảm xúc rất Việt Nam đó vẫn có thể chạm đến trái tim của những khán giả đến từ các nền văn hóa khác".

Ngoài gia đình Hà Phương, chương trình còn quy tụ dàn sao tên tuổi: NSND Kim Xuân, Việt Anh, Hữu Quốc, Mỹ Uyên, NSƯT Quyền Linh, Quốc Thảo, diễn viên Hoài An, Mai Huỳnh, Mỹ Uyên, Bảo Trí, Thu Tuyết, Trương Minh Cường, Hà Linh...

Mẹ và quê hương được dàn dựng chỉn chu, bài bản với mục đích truyền tải đến khán giả thông điệp ý nghĩa về tình yêu gia đình và quê hương đất nước của người Việt Nam. Ở đó, khán giả không chỉ được thưởng thức âm nhạc mà còn được nghe những tâm sự, bí mật của nhạc sĩ Trần Quang Hiển và 3 cô con gái Cẩm Ly, Hà Phương và Minh Tuyết.

"Tôi không nghĩ đây chỉ là niềm tự hào cá nhân. Điều tôi quan tâm hơn là liệu chúng ta có thể mang văn hóa Việt đi xa đến đâu, và đi như thế nào để vẫn giữ được bản sắc. Nếu chương trình này có thể mở ra một cánh cửa nhỏ để bạn bè quốc tế hiểu hơn về con người Việt Nam, sự gắn kết gia đình, tình yêu quê hương thì đó đã là một thành công rất lớn", Hà Phương tâm sự.