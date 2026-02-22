Hà Phương: Ở nhà thì bị nói ăn bám, đi diễn thì bị đồn ly hôn

Trong gia đình có ba chị em đều theo đuổi ca hát, Hà Phương là người kín tiếng và ít xuất hiện. Nếu như Minh Tuyết hay Cẩm Ly vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật đều đặn, thì Hà Phương lại chọn cuộc sống trầm lắng, gắn bó với gia đình tại Mỹ. Sự vắng mặt kéo dài của cô từng khiến nhiều người đặt câu hỏi: phải chăng nữ ca sĩ đã rời xa sân khấu, hay chấp nhận đánh đổi sự nghiệp vì cuộc sống hào môn?

Hà Phương không ngại biến hóa trong đêm nhạc riêng, từ ca hát đến diễn kịch Ảnh: NVCC

Chia sẻ về quãng thời gian ấy, Hà Phương cho biết bản thân chưa bao giờ hết yêu nghề, chỉ là cô chọn đặt gia đình lên trên. Nữ nghệ sĩ trải lòng: “Nhiều năm qua, tôi dành hết thời gian cho con, chỉ nghĩ đến chuyện quay lại khi con vào đại học. Công việc của anh Chính rất bận, còn ở Mỹ, show diễn thường rơi vào cuối tuần. Nếu đi hát nhiều thì gia đình khó có thời gian sum họp”.

Với cô, những năm tháng đó là quãng thời gian phải tự kìm nén mong muốn cá nhân để làm tròn vai trò người mẹ, người vợ. Bên ngoài, Hà Phương xuất hiện với vẻ bình thản, nhưng phía sau là không ít lần cô tự thuyết phục bản thân tiếp tục chờ đợi. “Có lúc cũng thèm đi hát lắm chứ, nhưng lại nghĩ thôi, ráng thêm chút nữa cho con ổn định đã”, cô trải lòng.

Chỉ đến khi con út được tuyển thẳng vào đại học, nữ ca sĩ mới thực sự cảm thấy mình có thể yên tâm nghĩ đến bản thân. “Lúc đó tôi thở phào, thấy đã tới lúc quay lại rồi. Chồng con cũng ủng hộ nên tôi càng có thêm động lực”, cô chia sẻ.

Theo nữ ca sĩ, để tổ chức một liveshow lớn cần có thêm nhiều sản phẩm mới, ca khúc mới và sự đầu tư bài bản. Vì vậy đêm nhạc lần này được cô xem như bước khởi động, vừa thăm dò phản ứng khán giả, vừa giúp bản thân lấy lại cảm giác đứng trên sân khấu.

Sau khi toàn tâm toàn ý cho gia đình, Hà Phương quyết định trở lại với đam mê nghệ thuật Ảnh: FBNV

Việc lựa chọn tổ chức mini liveshow vào đêm giao thừa được xem là quyết định khá mạo hiểm, bởi đây là thời điểm khán giả thường ưu tiên sum họp gia đình. Bản thân Hà Phương cũng không giấu được sự lo lắng. “Tôi cũng sợ chứ. Đêm giao thừa ai cũng bận lo cho gia đình, nên tôi chọn làm quy mô nhỏ trước để thử sức”, cô nói.

Suốt nhiều năm ở nhà chăm sóc gia đình, Hà Phương không ít lần đối diện với tin đồn bị chồng kiểm soát, không cho hoạt động nghệ thuật. Trước những nghi vấn đó, cô thẳng thắn phủ nhận: “Anh Chính chưa bao giờ cấm tôi đi hát, tôi ở nhà là do mình chọn. Gia đình có điều kiện nên tôi không bị áp lực chuyện phải kiếm tiền”. Nữ ca sĩ nói thêm người bạn đời luôn tôn trọng mọi quyết định và ủng hộ cô trở lại với nghề. Hà Phương nhấn mạnh: “Tôi mê nghề lắm, chỉ là ưu tiên gia đình trước thôi”.

Hà Phương khi trở lại với nghề

Không chỉ chịu áp lực từ việc quay lại sân khấu, Hà Phương còn phải quen với việc đời sống cá nhân liên tục trở thành đề tài bàn tán trên mạng xã hội. “Ở nhà thì tôi bị nói sống dựa chồng, còn đi hát thì lại bị đồn vợ chồng trục trặc. Nhiều lúc tôi nghĩ không biết sống sao cho vừa lòng người”. Những lời đồn ấy không chỉ ảnh hưởng đến cô mà còn khiến người hâm mộ lo lắng. “Có lúc khán giả gọi điện hỏi thăm, tôi cũng phải giải thích để mọi người yên tâm”, sao nữ chia sẻ thêm.

Nhan sắc của ca sĩ Hà Phương khiến nhiều người xuýt xoa Ảnh: FBNV

Dần dần, nữ ca sĩ học cách chấp nhận và bỏ ngoài tai những tin đồn không đúng. Hà Phương chia sẻ thêm khi mang danh “ca sĩ tỉ phú”, cô cũng từng bị cho là khó mời, đòi cát sê cao. Tuy nhiên, cô khẳng định thực tế hoàn toàn ngược lại. “Bầu show mời tôi nhiều lắm. Nếu thấy phù hợp thì tôi nhận với giá hợp lý, không có chuyện hét giá”. Giọng ca Hoa cau vườn trầu nói thêm bản thân trở lại không để chạy show dồn dập mà cân bằng giữa công việc với cuộc sống. “Tôi đi hát vì đam mê, không phải vì áp lực”, cô nói.

Sau nhiều năm sống cùng thị phi, Hà Phương cho biết gia đình cô gần như đã “miễn nhiễm” với những lời thêu dệt. Khi được hỏi về việc chồng có ghen với những “người tình sân khấu”, nữ ca sĩ bộc bạch: “Khi tôi quyết định quay lại, cũng xác định trước là sẽ có người nói này nói nọ. Gia đình chuẩn bị tâm lý sẵn rồi nên không bị ảnh hưởng. Có những câu chuyện trên mạng thậm chí được “viết thành kịch bản” khiến cả nhà chỉ biết cười cho qua”.

Trải qua nhiều thăng trầm, nữ ca sĩ không còn quá bận tâm đến việc phải làm hài lòng dư luận. Với cô, gia đình vẫn là điểm tựa quan trọng nhất, còn âm nhạc là niềm đam mê không thể bỏ. Hà Phương nói: “Đam mê thì mình quay lại, gia đình vẫn là ưu tiên. Còn dư luận, Phương học cách mỉm cười bước qua”.