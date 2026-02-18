Hà Phương tiết lộ sự thật sau 2 thập kỷ ‘biến mất’ khỏi showbiz Việt

Ca sĩ Hà Phương vừa tổ chức minishow tại TP.HCM, gây chú ý bởi sự xuất hiện của cha ruột là nhạc sĩ Trần Quang Hiển. Trong khi đó, ca sĩ Cẩm Ly, Minh Tuyết hay người bạn đời của cô vắng mặt do bận công việc. Tuy vậy, Hà Phương vẫn nhận được sự tiếp sức tinh thần đặc biệt qua những đoạn video chúc mừng ngắn từ phía người thân.

Hà Phương xúc động khi ba mẹ ruột đến ủng hộ minishow Ảnh: NVCC

Trên sân khấu, Hà Phương mang đến loạt ca khúc như Tình nhớ, Xuân ước nguyện, Đừng xa em đêm nay - Buông tay, Đoạn buồn đêm mưa, Màu mực tím…. Ngoài ra, chương trình còn có sự xuất hiện của dàn khách mời gồm Trương Minh Cường, Trần Sang… Điểm nhấn của minishow là vở kịch Giao thừa trắng với sự kết hợp của Hà Phương, Thái San và Đoàn Thanh Tài, mang lại nhiều cung bậc cảm xúc cho người xem.

Bên cạnh yếu tố nghệ thuật, chương trình còn để lại dấu ấn với hoạt động thiện nguyện dành cho các em nhỏ mồ côi do đại dịch Covid-19. Ngay trên sân khấu, Hà Phương đã trực tiếp trao tặng những phong bao lì xì cùng những phần quà động viên các em nhỏ.

Nữ ca sĩ bộc bạch: “Mỗi lần gặp, tôi luôn có cảm giác vừa thương, vừa trân trọng nghị lực sống của các em. Tôi mong rằng những món quà nhỏ hôm nay sẽ tiếp thêm cho các em niềm tin, sự ấm áp và động lực để bước tiếp trong cuộc sống. Và tôi chỉ mong các em luôn cảm nhận được rằng mình không đơn độc, vẫn có rất nhiều người yêu thương và đồng hành”.

Nữ ca sĩ gây ấn tượng với các tiết mục được dàn dựng công phu Ảnh: NVCC

Khép lại chương trình, toàn bộ nghệ sĩ cùng Hà Phương hòa giọng trong ca khúc Chúc xuân tài lộc, mang đến không khí sum vầy trọn vẹn. Giai điệu rộn ràng vang lên như lời chúc an lành, may mắn gửi đến khán giả khi năm mới vừa gõ cửa.

Nữ ca sĩ nói việc tổ chức đêm nhạc cũng là cách cô lan tỏa tinh thần chia sẻ: “Chỉ cần các em có thêm một kỷ niệm ấm áp, với tôi, đó đã là hạnh phúc rất lớn rồi”. "Nữ ca sĩ tỉ phú” Hà Phương cho biết minishow lần này đánh dấu hành trình trở lại sân khấu sau hơn hai thập kỷ ưu tiên cho gia đình. Việc tổ chức một đêm nhạc riêng là cách cô tri ân khán giả đã luôn đồng hành và chờ đợi mình suốt nhiều năm.

Sự trở lại của Hà Phương

Chia sẻ về lý do đến thời điểm này mới quyết định thực hiện minishow tại Việt Nam, Hà Phương bộc bạch: “Suốt nhiều năm qua, tôi dành phần lớn thời gian cho gia đình và việc chăm sóc các con. Khi các con còn nhỏ, tôi gần như gác lại nhiều dự định nghệ thuật để ở bên con nhiều nhất có thể. Trong tuần, tôi vừa lo cho con vừa quán xuyến công việc, còn ông xã thì bận rộn nên chỉ có thể dành thời gian cho gia đình vào cuối tuần. Vì vậy, tôi luôn muốn giữ trọn những ngày cuối tuần cho những bữa cơm và khoảnh khắc bên nhau”.

Màn kết hợp giữa Hà Phương với Đoàn Minh Tài khiến khán giả tò mò Ảnh: NVCC

Nữ ca sĩ cho biết khi các con nay đã lớn và tự lập hơn, cô mới cảm thấy bản thân có thêm sự an tâm để quay lại với đam mê một cách trọn vẹn. “Đến bây giờ, khi các con đã trưởng thành hơn, tôi mới thấy mình có thể yên tâm trở lại sân khấu, sống lại với tình yêu nghề đã theo mình từ những ngày đầu. Minishow lần này không chỉ là một đêm diễn, mà còn là dấu mốc để tôi tự cho phép bản thân được trở về với âm nhạc, sau một chặng đường dài ưu tiên cho gia đình”, Hà Phương chia sẻ.

Chia sẻ về quá trình chuẩn bị cho minishow tại Việt Nam, Hà Phương thừa nhận cô đã trải qua nhiều ngày hồi hộp và áp lực: “Từ lúc quyết định về nước làm minishow, gần như đêm nào tôi cũng lo lắng, suy nghĩ đủ thứ. Có những hôm chuẩn bị kịch bản, tập luyện, chỉnh sửa từng chi tiết đến 4–5 giờ sáng mới ngủ được. Ông xã thấy tôi thức khuya liên tục còn la vì sợ ảnh hưởng sức khỏe. Nhưng với tôi, đây là lần trở lại rất đặc biệt nên không cho phép mình làm qua loa”.