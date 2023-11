Ca sĩ Hàn Zion.T giản dị đi chợ Bến Thành, song ca với Wren Evans

Zion.T (trái) là sao Hàn hiếm hoi có màn kết hợp với ca sĩ Việt NVCC

Sau HyunA, Zico, Lee Hyori… Zion.T là một trong những sao Hàn tiếp theo gây chú ý khi đến TP.HCM biểu diễn. Có mặt ở Sài thành, Zion.T nhanh chóng dành thời gian trải nghiệm văn hóa địa phương. Nhiều fan trông thấy anh ăn mặc giản dị dạo phố, đến chợ Bến Thành mua sắm…

Khoảnh khắc Zion.T trên đường phố TP.HCM được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội. Người hâm mộ thích thú trước sự gần gũi của nam ca sĩ Hàn ở Việt Nam. Một số dân mạng còn gọi Zion.T là "con rể Việt Nam".

Zion.T và Wren Evans trong tiết mục song ca NVCC

Zion.T quảng bá album mới ngay trên sân khấu NVCC

Đến tối 5.11, Zion.T xuất hiện tại một lễ hội âm nhạc tại TP.HCM và để lại ấn tượng đẹp cùng giọng ca ngọt ngào. Anh đem đến cho khán giả Việt Nam các màn trình diễn Eat, No Make Up, Yanghwa Bridge… Bên cạnh đó, Zion.T còn có màn song ca cùng Wren Evans. Hai nam ca sĩ cùng hòa giọng vào ca khúc Just. Wren Evans đã viết một đoạn hát tiếng Việt để song ca với Zion.T.

Được biết, Wren Evans được xem là "Zion.T bản Việt Nam", bởi mỹ nam người Việt sở hữu ngoại hình có nét tương đồng đàn anh xứ kim chi. Chủ nhân hit Thích em hơi nhiều cũng từng tiết lộ Zion.T chính là thần tượng của mình. Vì thế, trên sân khấu, Wren Evans không giấu được niềm hạnh phúc khi được biểu diễn cùng Zion.T.

Zion.T chiếm cảm tình fan Việt khi đến TP.HCM biểu diễn

Zion.T (tên thật Kim Hae Sol) là ca sĩ hip-hop và R&B nổi tiếng ở Hàn Quốc. Anh được biết đến qua các hit Eat, No Make Up, The song, Snow, Yanghwa Bridge… Ngoài sự nghiệp solo, Zion.T còn có màn kết hợp thành công với những tên tuổi Kpop như Kush, G.Dragon (BigBang), Mino (Winner)… Đặc biệt, ngay tại đêm diễn ở TP.HCM, Zion.T công bố album mới mang tên zip phát hành ngày 6.12 tới.