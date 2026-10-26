Ca sĩ Hồ Lệ Thu tiết lộ cuộc sống sau sóng gió đời tư

Nhìn lại thời điểm khoảng hai mươi năm về trước, khán giả chủ yếu nhớ đến Hồ Lệ Thu với hình ảnh một ca sĩ vừa hát vừa nhảy đầy cuốn hút. Tuy nhiên, bước ngoặt thực sự đưa giọng hát của chị chạm đến chiều sâu cảm xúc của công chúng lại bắt nguồn từ một câu chuyện cá nhân. Đó là thời điểm ca khúc Để ta say ra đời. Nữ ca sĩ bộc bạch: "Bài hát xuất phát từ một câu chuyện buồn của Hồ Lệ Thu. Nhạc sĩ đã viết bài Để ta say tặng cho tôi. Khi bước vào phòng thu và đọc lời bài hát, lúc đó tôi không phải là đang hát nữa mà đang nói với chính mình và đang hát cho chính mình, chứ không nghĩ sẽ hát bài này cho khán giả nghe".

Hồ Lệ Thu là khách mời trong chương trình Chuyện tối cùng sao, lên sóng trên THVL1 Ảnh: NSX

Chính sự vỡ nát và chân thật tận cùng đó đã giúp bài hát nhận được sự đồng cảm lớn từ công chúng. Để ta say cũng trở thành bản hit gắn liền với tên tuổi của Hồ Lệ Thu cho đến tận bây giờ.

Chia sẻ về những ca khúc được khán giả yêu cầu nhiều nhất trong thời gian gần đây, Hồ Lệ Thu nhắc đến Bài không tên số 7 và đặc biệt là ca khúc Buông tay. Ít ai biết, Buông tay ban đầu được nữ ca sĩ thể hiện vì đồng cảm với câu chuyện tình có thật của hai người bạn. Nhưng vì ý nghĩa bài hát và phù hợp với thời điểm, cô liền xin phép đưa ra công chúng và nhanh chóng được đón nhận.

Bí quyết để làm mới những bản tình ca quen thuộc và giữ chân khán giả suốt nhiều năm qua được nữ ca sĩ đúc kết ngắn gọn: "Chỉ có đơn giản là mình hát bằng trái tim mình thôi. Chỉ có trái tim mới chạm được đến với trái tim thôi".

Hát tình ca buồn để chia sẻ cùng khán giả, nhưng Hồ Lệ Thu thừa nhận những bài hát này không thể xoa dịu được nỗi đau của chính mình, thậm chí còn làm cô day dứt hơn. Phương thuốc chữa lành thực sự của nữ ca sĩ lại đến từ những bản thiền ca.

Nhan sắc rạng rỡ của ca sĩ Hồ Lệ Thu Ảnh: NSX

Cô chia sẻ: "Chính lúc hát như vậy là lúc Hồ Lệ Thu buông bỏ hết tất cả những muộn phiền, đau khổ. Đó là lúc mình đang tự xoa dịu cho mình". Sự chuyển hướng này không chỉ giúp cô tìm lại sự cân bằng mà còn lan tỏa năng lượng an nhiên đến những khán giả cũng đang mang nhiều nỗi niềm trong cuộc sống.

Ca sĩ Hồ Lệ Thu ở tuổi 52

Sau chặng đường dài gắn bó với nghề, Hồ Lệ Thu dành sự biết ơn sâu sắc cho nghệ thuật. Âm nhạc là nơi cô gửi gắm tâm tư khi buồn để nhận lại sự đồng cảm của khán giả, và cũng là bệ phóng giúp Hồ Lệ Thu thăng hoa khi cuộc sống ngập tràn niềm vui.

Trải qua muôn vàn sóng gió, mong muốn lớn nhất của cô giờ đây vô cùng giản dị: "Tôi chỉ mong muốn mọi người nhớ đến mình chỉ là Hồ Lệ Thu thôi. Một Hồ Lệ Thu rất đơn giản, lúc nào cũng có nụ cười trên môi, cho dù buồn đau vẫn cười và bây giờ vui vẫn cười".

Về dự định tương lai, nữ ca sĩ khẳng định sẽ tiếp tục ra mắt nhiều sản phẩm âm nhạc mới để đáp lại tình cảm của người hâm mộ. Trở lại đúng với bản ngã và dòng nhạc tình ca sở trường sau thời gian thay đổi theo thị trường, cô đang nhận được sự ủng hộ từ khán giả và bạn bè.

Nói về bản thân, Hồ Lệ Thu gói gọn trong ba từ: "Yêu đời, năng lượng, buông bỏ". Nữ ca sĩ tiết lộ cô thích xem phim lẫn nghe nhạc khi rảnh rỗi. Và khi được yêu cầu dùng một từ để miêu tả cuộc sống hiện tại, Hồ Lệ Thu đã kiên định chọn từ "hạnh phúc".